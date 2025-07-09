Grok’a Erişim Engeli Geliyor: Herkese Küfür Eden Grok Hakkında Resmi Açıklama Geldi
Sosyal medyada tüm kullanıcılara, Mustafa Kemal Atatürk’e ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a küfürler eden X platformunun yapay zeka uygulaması Grok hakkında re'sen soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Grok’a erişim engeli için BTK’ya başvuru yapıldı.
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Herkese küfürler eden Grok hakkında başlatılan soruşturma sonrasında erişim engeli talebi de yapıldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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