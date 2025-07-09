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Grok’a Erişim Engeli Geliyor: Herkese Küfür Eden Grok Hakkında Resmi Açıklama Geldi

Grok’a Erişim Engeli Geliyor: Herkese Küfür Eden Grok Hakkında Resmi Açıklama Geldi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.07.2025 - 08:30 Son Güncelleme: 09.07.2025 - 08:41

Sosyal medyada tüm kullanıcılara, Mustafa Kemal Atatürk’e ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a küfürler eden X platformunun yapay zeka uygulaması Grok hakkında re'sen soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Grok’a erişim engeli için BTK’ya başvuru yapıldı.

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Herkese küfürler eden Grok hakkında başlatılan soruşturma sonrasında erişim engeli talebi de yapıldı.

Herkese küfürler eden Grok hakkında başlatılan soruşturma sonrasında erişim engeli talebi de yapıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde: 

“Grok’un Atatürk’e, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Peygamber Efendimize yönelik hakaretleri üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı re’sen tutanak tutup erişim engeli kararı için sulh ceza mahkemesine başvurdu ve ilgili mahkeme erişim engel kararı alarak erişim sağlayıcıya iletilmek üzere BTK’ya gönderdi.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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