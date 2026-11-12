Prime Video'nun Milyar Dolarlık Dizisinde Eleştirmenle İzleyici Ayrıldı: Yüzüklerin Gücü 3. Sezon Gündem Oldu!

Rotten Tomatoes'ta 32 yoruma dayanan eleştirmen puanı yaklaşık %78'de duruyor ve bu rakam ilk iki sezonun gerisinde kalarak serideki en düşük not oluyor. Screen Rant'ten Graeme Guttmann ile Collider'dan Therese Lacson sezona 10 üzerinden 8 verirken, Guttmann özellikle Sauron'un iktidar arayışına ve bunun Orta Dünya'ya yansımalarına daha yoğun odaklanılmasını öne çıkardı. Karşı safta yer alan IndieWire'dan Ben Travers, sezonun yaratıcılıktan ve özenden yoksun olduğunu, bunun da nostaljinin parlaklığını silip götürdüğünü yazdı; Forbes'tan Erik Kain ise diyalogların süslü ve ağdalı dilini eleştirdi. İlk iki bölümü erkenden izleyen Nerdist'in genel yayın yönetmeni Rotem Rusak ise bölümleri çok beğendiğini söyleyip sezonu dizinin en iyi işleri arasında saydı. Eleştirmenler böylesine bölünürken, hayranların ilk tepkisi çok daha net görünüyor.