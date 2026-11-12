Prime Video'nun Milyar Dolarlık Dizisinde Eleştirmenle İzleyici Ayrıldı: Yüzüklerin Gücü 3. Sezon Gündem Oldu!
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Prime Video'nun Orta Dünya'ya dönen dizisi Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri, 3. sezonun ilk dört bölümünü 11 Kasım'da yayınlamasının ardından hem eleştirmenlerin hem de hayranların gündemine oturdu. İlk iki sezonda izleyiciyle arası bir türlü düzelmeyen yapımın puan tablosunda bu kez dikkat çeken bir ters köşe var. Eleştirmenlerin sezona verdiği not serinin en düşüğü olurken, seyirci puanı dizi için ilk kez 'taze' bölgesine geçti.
Kaynak: Screen Rant
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri, ilk iki sezonda eleştirmenlerden yüksek, seyirciden düşük puan almıştı.
Eleştirmenlerin 3. sezona verdiği not yaklaşık %78'de kalırken dizi, serinin en düşük Tomatometer puanına indi.
Seyirci puanı %81'e çıktı ve dizi Popcornmeter'da ilk kez "taze" olarak işaretlendi.
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