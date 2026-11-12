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Prime Video'nun Milyar Dolarlık Dizisinde Eleştirmenle İzleyici Ayrıldı: Yüzüklerin Gücü 3. Sezon Gündem Oldu!

Prime Video'nun Milyar Dolarlık Dizisinde Eleştirmenle İzleyici Ayrıldı: Yüzüklerin Gücü 3. Sezon Gündem Oldu!

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
12.11.2026 - 13:05
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Prime Video'nun Orta Dünya'ya dönen dizisi Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri, 3. sezonun ilk dört bölümünü 11 Kasım'da yayınlamasının ardından hem eleştirmenlerin hem de hayranların gündemine oturdu. İlk iki sezonda izleyiciyle arası bir türlü düzelmeyen yapımın puan tablosunda bu kez dikkat çeken bir ters köşe var. Eleştirmenlerin sezona verdiği not serinin en düşüğü olurken, seyirci puanı dizi için ilk kez 'taze' bölgesine geçti.

Kaynak: Screen Rant

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Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri, ilk iki sezonda eleştirmenlerden yüksek, seyirciden düşük puan almıştı.

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri, ilk iki sezonda eleştirmenlerden yüksek, seyirciden düşük puan almıştı.

Tolkien'in Orta Dünya'sını Prime Video için ekrana taşıyan Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri, 2022'de başladığında Morfydd Clark'ın canlandırdığı Galadriel'in Sauron'un izini sürdüğü bir hikâyeyle izleyicinin karşısına çıkmıştı. Rotten Tomatoes'ta 1. sezon eleştirmenlerden %84, 2. sezon %85 alırken, seyirci puanı 1. sezonda %38'de, 2. sezonda %58'de kalmıştı. Eleştirmenle izleyici arasındaki bu makas, dizinin her sezon başında yeniden tartışılmasının merkezindeydi. 3. sezonda ise Screen Rant'in aktardığı puanlara göre tablo ilk kez tersine dönmüş görünüyor.

Eleştirmenlerin 3. sezona verdiği not yaklaşık %78'de kalırken dizi, serinin en düşük Tomatometer puanına indi.

Eleştirmenlerin 3. sezona verdiği not yaklaşık %78'de kalırken dizi, serinin en düşük Tomatometer puanına indi.

Rotten Tomatoes'ta 32 yoruma dayanan eleştirmen puanı yaklaşık %78'de duruyor ve bu rakam ilk iki sezonun gerisinde kalarak serideki en düşük not oluyor. Screen Rant'ten Graeme Guttmann ile Collider'dan Therese Lacson sezona 10 üzerinden 8 verirken, Guttmann özellikle Sauron'un iktidar arayışına ve bunun Orta Dünya'ya yansımalarına daha yoğun odaklanılmasını öne çıkardı. Karşı safta yer alan IndieWire'dan Ben Travers, sezonun yaratıcılıktan ve özenden yoksun olduğunu, bunun da nostaljinin parlaklığını silip götürdüğünü yazdı; Forbes'tan Erik Kain ise diyalogların süslü ve ağdalı dilini eleştirdi. İlk iki bölümü erkenden izleyen Nerdist'in genel yayın yönetmeni Rotem Rusak ise bölümleri çok beğendiğini söyleyip sezonu dizinin en iyi işleri arasında saydı. Eleştirmenler böylesine bölünürken, hayranların ilk tepkisi çok daha net görünüyor.

Seyirci puanı %81'e çıktı ve dizi Popcornmeter'da ilk kez "taze" olarak işaretlendi.

Seyirci puanı %81'e çıktı ve dizi Popcornmeter'da ilk kez "taze" olarak işaretlendi.

Rotten Tomatoes'un seyirci ölçeği Popcornmeter'da 3. sezon %81 ile açıldı, ancak rakam şimdilik 50'den az oylamaya dayandığı için sezon ilerledikçe değişebilir. Hayranların ilk tepkilerinde en çok konuşulan isim, Sauron'u canlandıran Charlie Vickers oldu; Total Film'den Fay Watson prömiyeri her anlamda destansı diye tanımlayıp Vickers'ın sahneyi çaldığını yazdı. Hikâye 2. sezon finalinden beş yıl sonrasında geçerken Morfydd Clark Galadriel, Robert Aramayo Elrond, Daniel Weyman da Gandalf rolüyle yeniden ekranda. İlk dört bölüm Prime Video'da izlenebiliyor, yeni bölümler ise her çarşamba platforma eklenecek.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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