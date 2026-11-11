article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Güç Yüzükleri 3. Sezon Ne Zaman, Saat Kaçta Yayınlanacak? Güç Yüzükleri 3. Sezon Bölüm Takvimi

Güç Yüzükleri 3. Sezon Ne Zaman, Saat Kaçta Yayınlanacak? Güç Yüzükleri 3. Sezon Bölüm Takvimi

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Yaşam Editörü
11.11.2026 - 21:32 Son Güncelleme: 11.11.2026 - 21:33
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yüzüklerin Efendisi hayranlarının merakla beklediği Güç Yüzükleri'nin 3. sezonu için geri sayım bitti. 1 Eylül 2022'de Amazon Prime Video'da yayın hayatına başlayan dizinin yeni sezonunun tarihi belli oldu.

Tolkien'in eserlerinden uyarlanan dizide, 2. sezonun ardından hikâyenin nasıl devam edeceği ve Sauron'un yükselişi merak ediliyor. 

Peki Güç Yüzükleri 3. sezon ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? 

İşte Güç Yüzükleri 3. sezon bölüm takvimi...

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Güç Yüzükleri 3. Sezon Ne Zaman, Saat Kaçta Yayınlanacak?

Güç Yüzükleri 3. Sezon Ne Zaman, Saat Kaçta Yayınlanacak?

Amazon Prime Video'nun duyurusuna göre Güç Yüzükleri 3. sezon 11 Kasım 2026 Çarşamba günü yayınlanacak.

Prime Video yeni bölümleri ABD Pasifik saatine göre yayına alıyor. Bu nedenle Güç Yüzükleri 3. sezonun ilk bölümlerinin Türkiye saatiyle 11.00'de yayınlanması bekleniyor.

Güç Yüzükleri 3. Sezon Kaç Bölümden Oluşacak?

Güç Yüzükleri 3. Sezon Kaç Bölümden Oluşacak?

Güç Yüzükleri 3. sezon toplam 8 bölümden oluşacak. Dizi, 8. bölümle birlikte sezon finaline ulaşacak.

Güç Yüzükleri 4. Sezon Olacak mı?

Dizinin 4. sezonu için hazırlıkların başladığı konuşuluyor, ancak Prime Video'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Güç Yüzükleri 3. Sezon Bölüm Yayın Takvimi

Güç Yüzükleri 3. Sezon Bölüm Yayın Takvimi

Güç Yüzükleri 3. sezonun ilk 4 bölümü 11 Kasım'da tek seferde yayınlanacak. Kalan bölümler ise sonraki iki hafta boyunca Çarşamba günleri ikişer ikişer izleyiciyle buluşacak.

  • 11 Kasım: İlk 4 bölüm

  • 18 Kasım: 5. ve 6. bölüm

  • 25 Kasım: 7. ve 8. bölüm (final)

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İnci Öztürk
İnci Öztürk
Yaşam Editörü
Yazmaya olan ilgimi profesyonel bir şekilde Onedio'da sürdürüyorum. SEO içerikleriyle bilgilendirici haberler sunuyor, ilgi çekici konularda içerik üretmeye devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın