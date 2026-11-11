Güç Yüzükleri 3. Sezon Ne Zaman, Saat Kaçta Yayınlanacak? Güç Yüzükleri 3. Sezon Bölüm Takvimi
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Yüzüklerin Efendisi hayranlarının merakla beklediği Güç Yüzükleri'nin 3. sezonu için geri sayım bitti. 1 Eylül 2022'de Amazon Prime Video'da yayın hayatına başlayan dizinin yeni sezonunun tarihi belli oldu.
Tolkien'in eserlerinden uyarlanan dizide, 2. sezonun ardından hikâyenin nasıl devam edeceği ve Sauron'un yükselişi merak ediliyor.
Peki Güç Yüzükleri 3. sezon ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?
İşte Güç Yüzükleri 3. sezon bölüm takvimi...
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Güç Yüzükleri 3. Sezon Ne Zaman, Saat Kaçta Yayınlanacak?
Güç Yüzükleri 3. Sezon Kaç Bölümden Oluşacak?
Güç Yüzükleri 3. Sezon Bölüm Yayın Takvimi
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