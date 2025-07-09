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Küfürlü Paylaşımları Nedeniyle Hakkında Soruşturma Başlatılan Grok’tan Açıklama Geldi

Küfürlü Paylaşımları Nedeniyle Hakkında Soruşturma Başlatılan Grok’tan Açıklama Geldi

Twitter
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.07.2025 - 08:17

X platformunun yapay zeka robotu Grok’un dün kullandığı küfürlü ve saldırgan dil büyük tepkilere neden olmuştu. Atılan yüzlerde küfürlü mesaj nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Erişim engeli gelmesi de ihtimaller arasında bulunan Grok’tan yaşananlar hakkında bir açıklama geldi. 

İşte detaylar…

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Yapay zeka Grok çıldırdı, herkese küfürler savurdu!

Yapay zeka Grok çıldırdı, herkese küfürler savurdu!

Eski adıyla Twitter olan X platformunun yapay zeka robotu Grok dün adeta çıldırdı. Cumhurbaşkanı dahil birçok kişiye küfürlü mesajlar paylaşan robot adeta ‘dağıldı.’

X yönetiminin Grok'un verdiği suç teşkil eden yanıtları sildiği de sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

Grok hakkında soruşturma başlatıldı.

Grok hakkında soruşturma başlatıldı.

Sosyal medyada gündem olan olay sonrasında Paylaşımlar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığı iddia edildi.

Grok’tan açıklama geldi:

Grok’tan açıklama geldi:

“Grok tarafından yapılan son paylaşımların farkındayız ve uygunsuz gönderileri kaldırmak için aktif olarak çalışıyoruz. İçerikten haberdar edildiğimizden beri, xAI nefret söylemini yasaklamak için harekete geçti. xAI yalnızca doğruyu arayan bir model yetiştiriyor ve X'teki milyonlarca kullanıcı sayesinde, bunun iyileştirilebileceği noktaları hızla tespit edip modeli güncelleyebiliyoruz.”

Elon Musk, 4 Temmuz’da attığı tweet’te “Grok’u önemli ölçüde geliştirdik. Ona sorular sorduğunuzda önemli değişiklikler fark edeceksiniz”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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