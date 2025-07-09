Küfürlü Paylaşımları Nedeniyle Hakkında Soruşturma Başlatılan Grok’tan Açıklama Geldi
X platformunun yapay zeka robotu Grok’un dün kullandığı küfürlü ve saldırgan dil büyük tepkilere neden olmuştu. Atılan yüzlerde küfürlü mesaj nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Erişim engeli gelmesi de ihtimaller arasında bulunan Grok’tan yaşananlar hakkında bir açıklama geldi.
İşte detaylar…
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Yapay zeka Grok çıldırdı, herkese küfürler savurdu!
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Grok hakkında soruşturma başlatıldı.
Grok’tan açıklama geldi:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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