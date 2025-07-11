Cansu Tipli Ünlülerden Şekil Şukul Kasmayan Aşureye Son 24 Saatin Viral Tweetleri

X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi Cumagünü de mizahın kalbi hızlı attı. Hafta sonuna girerken öne çıkan paylaşımlar hangileri olmuş? En çok nelere gülünmüş?

İyi eğlenceler 🚀