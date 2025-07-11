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Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
11.07.2025 - 15:36

Geçtiğimiz hafta alışamadığımız ismi X olan Twitter'da eğlenceli paylaşımlar gördük. Yine ilişkilerini, ailelerini, gördükleri komik sahneleri paylaşanlar da oldu hazırcevaplılıkla alıntılama özelliğinin hakkını veren de... Bakalım bu hafta en çok hangi paylaşımlara gülünmüş? Kimler takipçilerini güldürmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlıyoruz!

Başlıyoruz!

Okuyalım...

Okuyalım...
twitter.com

Özel olarak yetiştirildiler...

Özel olarak yetiştirildiler...

Aşureler de yorumlandı!

Aşureler de yorumlandı!
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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İyi düşünmüşsün!

İyi düşünmüşsün!
twitter.com

Şöyle de bir olay var.

Şöyle de bir olay var.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Eşitlemişler.

Eşitlemişler.
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Kısa ve net!

Kısa ve net!
twitter.com

Üzdü...

Üzdü...
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Ne iyi yapmışsın...

Ne iyi yapmışsın...
twitter.com

O neymiş ya?

O neymiş ya?
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

%3 komisyon alsa...

%3 komisyon alsa...
twitter.com

Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋

Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
twitter.com

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Bu içerikler de tam senlik 👍

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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