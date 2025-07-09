Erkekler, Aile Evinde Neden Telefonla Konuşamadıklarını Örneklerle Anlattı

Erkeklerin ve kadınların aile evindeki statüleri genellikle farklıdır. Haliyle sevgililer arasında bu farktan dolayı tartışmalar yaşanabilir. Örneğin, bir X kullanıcısı erkeklerin aile evindeyken telefonla konuşamadığı tespitinde bulundu. Bu tespit, kısa sürede milyonlarca kez görüntülendi ve pek çok erkek bu görüşe destek verdi.

Peki neden mi?

Cevapları da yine erkekler verdi. Hem de güldürerek :)