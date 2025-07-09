Erkekler, Aile Evinde Neden Telefonla Konuşamadıklarını Örneklerle Anlattı
Erkeklerin ve kadınların aile evindeki statüleri genellikle farklıdır. Haliyle sevgililer arasında bu farktan dolayı tartışmalar yaşanabilir. Örneğin, bir X kullanıcısı erkeklerin aile evindeyken telefonla konuşamadığı tespitinde bulundu. Bu tespit, kısa sürede milyonlarca kez görüntülendi ve pek çok erkek bu görüşe destek verdi.
Peki neden mi?
Cevapları da yine erkekler verdi. Hem de güldürerek :)
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Söz konusu paylaşım şu şekildeydi;
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Erkeklerden ise hak vereceğiniz cevaplar geldi.
Özellikle bir erkek kardeşiniz, abiniz varsa bu durumu anlayacaksınız.
Sadece ev bile değil :)
Bakalım başka neler yaşanıyor?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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