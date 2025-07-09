Sıcaklık Rekoru Kırılan Günde Mizahıyla da Kırıp Geçiren X Ahalisi
Türkiye'de 9 Temmuz Çarşamba günü 2025'in en sıcak günü yaşandı. Uzmanlar, geçtiğimiz günlerde çarşamba günü için uyarılarda bulunmuş, özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması gerektiğini söylemişlerdi. Fakat ister dışarıda olun ister evlerde, ofislerde bu sıcağı hissetmenize engel değildi.
X ahalisi de ne yaptı etti, sıcaklardan bile mizah çıkarmayı başardı.
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Bugün sıcaklardan şikayet etmeyen var mı aramızda?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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