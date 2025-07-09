Sıcaklık Rekoru Kırılan Günde Mizahıyla da Kırıp Geçiren X Ahalisi

Muhtemelen bu sorunun cevabı 'hayır.' Türkiye, 2025'in en sıcak günlerinden birini yaşadı. Kimi şehirlerde termometreler 43 dereceye kadar çıkarken İstanbul'da asfalt sıcaklığı ise 50 dereceye kadar ulaştı.

X kullanıcıları da sıcaklardan şikayetlerini mizahi bir dille aktardı. Neyse ki bu paylaşımlar sayesinde yüzümüzde biraz olsun gülümseme oluştu :)