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Sıcaklık Rekoru Kırılan Günde Mizahıyla da Kırıp Geçiren X Ahalisi

Sıcaklık Rekoru Kırılan Günde Mizahıyla da Kırıp Geçiren X Ahalisi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
09.07.2025 - 20:09

Türkiye'de 9 Temmuz Çarşamba günü 2025'in en sıcak günü yaşandı. Uzmanlar, geçtiğimiz günlerde çarşamba günü için uyarılarda bulunmuş, özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması gerektiğini söylemişlerdi. Fakat ister dışarıda olun ister evlerde, ofislerde bu sıcağı hissetmenize engel değildi.

X ahalisi de ne yaptı etti, sıcaklardan bile mizah çıkarmayı başardı.

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Bugün sıcaklardan şikayet etmeyen var mı aramızda?

Bugün sıcaklardan şikayet etmeyen var mı aramızda?

Muhtemelen bu sorunun cevabı 'hayır.' Türkiye, 2025'in en sıcak günlerinden birini yaşadı. Kimi şehirlerde termometreler 43 dereceye kadar çıkarken İstanbul'da asfalt sıcaklığı ise 50 dereceye kadar ulaştı. 

X kullanıcıları da sıcaklardan şikayetlerini mizahi bir dille aktardı. Neyse ki bu paylaşımlar sayesinde yüzümüzde biraz olsun gülümseme oluştu :)

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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