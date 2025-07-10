Staj Defterine Yazamadıkları Eğlenceli Olayları Twitter'a Döken Stajyerler
Bulması, başvurması, koşuşturması derken staj dönemi bir mesleği yapmak isteyen herkesin geçtiği bir süreç. Tabii staj başvurularında, staj esnasında veya mesleği öğrenirken ortaya tuhaf olaylar çıkabiliyor. X'te de bu staj anıları oldukça yüksek etkileşim alıyor. Bakalım mizahşörlerin stajı nasıl geçmiş?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Defteri doldururken tereddüt yaşayanlar var.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir de zorunluysa değmeyin keyfine...
Bir de seferber olan aile üyeleri...
En sondaki hayal...
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Dizileri ciddiye alanlar...
Bir de mizah malzemesi olanlar...
Baba yüreği...
İlk gün anıları...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bulması da ayrı bir dert!
Değil mi?
Çok mantıklı.
Rüyasına girenler de var.
Seviyeyi çok yukarı çeken de...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Kapatalım!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın