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Staj Defterine Yazamadıkları Eğlenceli Olayları Twitter'a Döken Stajyerler

Staj Defterine Yazamadıkları Eğlenceli Olayları Twitter'a Döken Stajyerler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
10.07.2025 - 13:29

Bulması, başvurması, koşuşturması derken staj dönemi bir mesleği yapmak isteyen herkesin geçtiği bir süreç. Tabii staj başvurularında, staj esnasında veya mesleği öğrenirken ortaya tuhaf olaylar çıkabiliyor. X'te de bu staj anıları oldukça yüksek etkileşim alıyor. Bakalım mizahşörlerin stajı nasıl geçmiş?

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Defteri doldururken tereddüt yaşayanlar var.

Defteri doldururken tereddüt yaşayanlar var.
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Bir de zorunluysa değmeyin keyfine...

Bir de zorunluysa değmeyin keyfine...
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Bir de seferber olan aile üyeleri...

Bir de seferber olan aile üyeleri...
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En sondaki hayal...

En sondaki hayal...
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Dizileri ciddiye alanlar...

Dizileri ciddiye alanlar...
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Bir de mizah malzemesi olanlar...

Bir de mizah malzemesi olanlar...
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Baba yüreği...

Baba yüreği...
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İlk gün anıları...

İlk gün anıları...
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Bulması da ayrı bir dert!

Bulması da ayrı bir dert!
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Değil mi?

Değil mi?
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Çok mantıklı.

Çok mantıklı.
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Rüyasına girenler de var.

Rüyasına girenler de var.
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Seviyeyi çok yukarı çeken de...

Seviyeyi çok yukarı çeken de...
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Kapatalım!

Kapatalım!
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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