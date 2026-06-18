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İstanbul'da Bu Haftanın En Güzel Konserleri: 22 – 28 Haziran Konser Takvimi ve Müzik Festivalleri

İstanbul'da Bu Haftanın En Güzel Konserleri: 22 – 28 Haziran Konser Takvimi ve Müzik Festivalleri

Konser müzik
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
18.06.2026 - 10:25
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Yazın enerjisi ve açık hava konserlerinin coşkusu İstanbul'u tüm sıcaklığıyla sarıyor! 22 – 28 Haziran 2026 haftasında, hareketlenen sahneler, dünya starlarını ağırlayan dev stadyum konserleri ve kesintisiz devam eden müzik festivalleri ile megakent müzik ziyafetine doyuyor. Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na, sevilen sanatçılar ve efsanevi rock gruplarının sahne aldığı rengarenk etkinliklerle dolu dolu bir hafta İstanbulluları bekliyor! Paribu Art'ta sanat ve müzik buluşması da başlıyor. 

Peki, bu hafta İstanbul'da hangi sanatçılar sahne alacak? En coşkulu yaz festivalleri nerede düzenleniyor? Bu hafta hangi konsere gidilir? Bu akşam İstanbul'da nerede canlı müzik var? 22 – 28 Haziran tarihleri arasında; Harbiye Açıkhava, Küçük Çiftlik Park, BJK Tüpraş Stadyumu, Life Park, Jolly Joker, Blind, Dorock XL ve Kastel gibi şehrin nabzını tutan mekanlarda hangi sanatçıların konseri var?

Uyarı: Etkinliklerle ilgili en güncel bilgilere, kapı açılış saatlerine, bilet fiyatlarına ve rezervasyon detaylarına ulaşmak için resmi bilet satış platformlarını ya da etkinlik mekanlarının sosyal medya hesaplarını kontrol etmeyi unutmayın.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Pop Konserine Gidilir?

  • Göksel Konseri: 22 Haziran Pazartesi günü saat 21.00'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde unutulmaz hitleriyle açık havada büyülü bir akşama imza atıyor.

  • Tom Odell Konseri: 23 Haziran Salı günü saat 22.00'de Life Park sahnesinde %100 Müzik Sunar: Blind Fest kapsamında piyanosu ve naif vokaliyle büyüleyici bir performans sergiliyor.

  • Cenk Taşdemir Konseri: 24 Haziran Çarşamba günü saat 22.00'de Fil Sahne'de dinleyicilerine müzik ziyafeti sunuyor.

  • Mavi Konseri: 26 Haziran Cuma günü Hayal Kahvesi Bahçeşehir sahnesinde dinleyicilerini ağırlıyor.

  • Yağmur Ender Konseri: 26 Haziran Cuma günü saat 20.00'de JJ Pub Kanyon sahnesinde en sevilen pop repertuarıyla hayranlarıyla buluşuyor.

  • Kalben Konseri: 26 Haziran Cuma günü saat 21.00'de JJ Arena sahnesinde içten sesiyle dinleyicilerine keyifli bir akşam yaşatıyor.

  • Çelik Konseri: 26 Haziran Cuma günü saat 21.00'de Jolly Joker Kartal İstMarina sahnesinde geçmişten günümüze dillerden düşmeyen pop marşlarıyla eğlenceyi zirveye taşıyor.

  • Mirkelam Konseri: 26 Haziran Cuma günü saat 21.30'da Moda Kayıkhane sahnesinde Epifoni Kayıkhane Sessions kapsamında en hareketli parçalarını seslendiriyor.

  • Yaşar Konseri: 27 Haziran Cumartesi günü saat 21.00'de JJ Arena sahnesinde romantik ve özgün şarkılarıyla dinleyicilerin kalbine dokunuyor.

  • Aşkın Nur Yengi Konseri: 27 Haziran Cumartesi günü saat 21.00'de Jolly Joker Vadistanbul sahnelerinde 90'ların unutulmaz melodileriyle izleyenleri mest ediyor.

  • Mirkelam Konseri: 27 Haziran Cumartesi günü saat 21.00'de Blind İstanbul sahnesinde yüksek enerjisi ve pop hitleriyle konuklarını ağırlıyor. 

  • Melis Fis Konseri: 28 Haziran Pazar günü saat 20.30'da Büyükçekmece Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro sahnesinde dillerden düşmeyen hitlerini hayranlarıyla tek bir ağızdan söylüyor.

  • Ajda Pekkan Konseri: 28 Haziran Pazar günü Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde Süperstar efsanevi şarkıları ve sahne şovuyla unutulmaz bir gece vadediyor.

  • Buray Konseri: 28 Haziran Pazar günü saat 21.00'de Maximum Uniq Açıkhava sahnesinde popüler şarkılarıyla kulaklardaki pası siliyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rap Konserine Gidilir?

  • Hip-Hop Ocean Festival: 23 Haziran Salı günü saat 21.30'da Dorock XL Kadıköy sahnesinde hip-hop dünyasından dinamik ritimler sunuyor.

  • ERAY067 & MANSUR: 24 Haziran Çarşamba günü Dorock XL Kadıköy sahnesinde en çok dinlenen hitleriyle mekanın temposunu anında yükseltiyor.

  • KAMUFLE w/HALFSPACE: 24 Haziran Çarşamba günü saat 21.30'da IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde kendine has tarzıyla harmanladığı rap şarkılarını canlı icra ediyor.

  • Şanışer & Sokrat St: 26 Haziran Cuma günü saat 21.00'de Dorock XL Kadıköy sahnesinde etkileyici sözler ve güçlü bir flow sunuyor.

  • Sansar Salvo Konseri: 28 Haziran Pazar günü saat 19.00'da Hayal Kahvesi Aqua Florya sahnesinde yeraltı dünyasının enerjisini yansıtıyor.

  • Blok3: La Catedral: 28 Haziran Pazar günü saat 21.00'de BJK Tüpraş Stadyumu sahnesinde devasa bir stadyum konserine imza atarak rap severleri coşturuyor.

İstanbul'da Bu Hafta Nerede DJ Performansı Var?

İstanbul'da Bu Hafta Nerede DJ Performansı Var?

  • Menachem 26: 26 Haziran Cuma günü saat 22.00'de Klein Phönix sahnesinde underground elektronik müziğin derin ritimleriyle dans severleri ağırlıyor.

  • Trikk + Samet Gunal + Esin: 27 Haziran Cumartesi günü saat 21.00'de Klein Phönix sahnesinde sabahın ilk ışıklarına kadar sürecek bir elektronik şölen vadediyor.

  • Marsh - Soundscape Pre-Party: 28 Haziran Pazar günü saat 20.00'de Life Park (Forest Stage) sahnesinde doğanın içinde elektronik müzik dünyasının en seçkin tınılarını kabine taşıyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rock Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rock Konserine Gidilir?

  • Zero Point Konseri: 22 Haziran Pazartesi günü saat 20.00'de Sahne Beşiktaş sahnesinde haftanın açılışını yapıyor.

  • Megadeth Konseri: 23 Haziran Salı günü saat 21.00'de Küçük Çiftlik Park sahnesinde efsanevi heavy metal grubu İstanbullu dinleyicilerine tarihi bir gece yaşatıyor.

  • Scorpions Konseri: 24 Haziran Çarşamba günü saat 21.00'de BJK Tüpraş Stadyumu sahnesinde rock müzik devleri unutulmaz hitlerini on binlerle birlikte seslendiriyor.

  • The Gathering & The Pineapple Thief: 25 Haziran Perşembe günü saat 20.15'te Zorlu PSM - Turkcell Sahnesi'nde progresif rock severleri bir araya getiriyor.

  • Fondip Konseri: 25 Haziran Perşembe günü saat 22.00'de Fil Sahne mekanında canlı müzik rüzgarları estiriyor.

  • Duman Konseri: 26 Haziran Cuma günü saat 18.00'de Küçük Çiftlik Park sahnesinde dillerden düşmeyen rock bestelerini on binlerce hayranıyla seslendiriyor.

  • Emre Aydın Konseri: 26 Haziran Cuma günü IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde hüzünlü ve etkileyici rock bestelerini hayranlarıyla paylaşıyor.

  • Feridun Düzağaç Konseri: 26 Haziran Cuma günü Mask Beach sahnesinde şiirsel sözlere sahip kült rock parçalarıyla kulakların pasını siliyor.

  • Şebnem Ferah Konseri: 27 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da Küçük Çiftlik Park sahnesinde güçlü sesi ve dinamik sahnesiyle rock müziğin kraliçesi izleyenleri büyülüyor.

  • INCANTATION İSTANBUL: 28 Haziran Pazar günü saat 20.00'de The Wall Saloon & Performance sahnesinde ekstrem metalin karanlık ve sert yüzünü sergiliyor.

İstanbul'da Bu Hafta Alternatif Rock / Elektronika Konserleri

İstanbul'da Bu Hafta Alternatif Rock / Elektronika Konserleri

  • Heryol&Sren: 23 Haziran Salı günü saat 21.30'da Blind İstanbul sahnesinde alternatif tarzlarıyla izleyenleri selamlıyor.

  • Pet Shop Boys: 24 Haziran Çarşamba günü saat 22.00'de Life Park sahnesinde efsanevi synth-pop hitleriyle elektronik müzik ziyafeti sunuyor.

  • Encam Potkal Konseri: 25 Haziran Perşembe günü saat 21.30'da Muaf Kadıköy sahnesinde dinleyicilerini bekliyor.

  • The Away Days Konseri: 26 Haziran Cuma günü saat 21.30'da Blind İstanbul sahnesinde indie ve shoegaze elementlerini bir araya getiriyor.

  • Kadebostany: 26 Haziran Cuma günü saat 22.00'de Kastel sahnesinde modern elektronik altyapılarını sunuyor.

İstanbul'da Bu Hafta Caz, Blues & Alternatif Pop/Akustik Konserleri

  • Doğan Canku & Coşkun Demir: 22 Haziran Pazartesi günü saat 20.30'da Kadıköy Eğitim Sahnesi'nde akustik tınılar ve keyifli bir müzik sohbeti sunuyor.

  • IMANY: 25 Haziran Perşembe günü saat 21.00'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde büyüleyici sesiyle ruhlara dokunan akustik pop tınıları yankılandırıyor.

  • Ormanda Klasik & Akustik: 27 Haziran Cumartesi günü saat 15.00'te Life Park sahnesinde ağaçların altında huzurlu bir gündüz etkinliği sunuyor.

İstanbul'da Bu Haftanın Halk Müziği & Arabesk / Fantezi Müzik Konserleri

İstanbul'da Bu Haftanın Halk Müziği & Arabesk / Fantezi Müzik Konserleri

  • Sami Yusuf Konseri: 23 Haziran Salı günü saat 21.00'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde etnik ve tasavvufi ezgilerle dinleyenleri huzurlu bir yolculuğa çıkarıyor.

  • Bülent Ersoy Konseri: 26 Haziran Cuma günü Jolly Joker Atakent Tema sahnesinde Türk sanat müziğinin divası benzersiz yorumuyla mest ediyor.

  • Deha Bilimlier Konseri: 27 Haziran Cumartesi günü saat 21.00'de Jolly Joker Atakent Tema sahnesinde arabesk rüzgarları estiriyor.

  • İstanbul Arabesque Project: 27 Haziran Cumartesi günü saat 21.00'de Hayal Kahvesi Emaar sahnesinde arabeski rock ile harmanladıkları en sevilen şarkılarını seslendiriyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Mekanda 90'lar Partisi Var?

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Mekanda 90'lar Partisi Var?

  • D-Şarj Pop Parti: 24 Haziran Çarşamba günü saat 22.00'de Hayal Kahvesi Aqua Florya sahnesinde temposu hiç düşmeyen bir gece vadediyor.

  • Mixtape 90'lar 2000'ler Türkçe Pop Parti: 26 Haziran Cuma günü Jolly Joker Vadistanbul sahnesinde geçmişten günümüze en sevilen Türkçe pop marşlarıyla dans pistini hareketlendiriyor.

  • DJ Mert Demir: 26 Haziran Cuma günü saat 22.00'de Hayal Kahvesi Aqua Florya sahnesinde nostaljik şarkılarla coşturuyor.

  • Dj Hakan Küfündür: 27 Haziran Cumartesi günü saat 20.00'de Burgazada Cennet Bahçesi sahnesinde adada beyazlara bürünmüş konukları zamanda yolculuğa çıkarıyor.

  • D.I.S.C.O M.I.S.C.O: 27 Haziran Cumartesi günü saat 20.00'de Ayı Pub & Disko (Rıhtım) sahnesinde retro kuşağının en hit şarkılarını dans pistine getiriyor.

  • Çelik & Mansur Ark: 27 Haziran Cumartesi günü saat 20.30'da Hayal Kahvesi Bahçeşehir sahnesinde dönemin efsane isimleriyle canlı bir nostalji şöleni yaşatıyor.

  • Dj Ali Taş: 27 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'de Hayal Kahvesi Aqua Florya sahnesinde kesintisiz bir eğlence sunuyor.

  • The Sister's 90's 2000's Pop Gecesi: 27 Haziran Cumartesi günü saat 23.59'da Blind İstanbul sahnesinde bitmeyen bir dans enerjisi vadediyor.

  • UZ4Y&OFY: 28 Haziran Pazar günü saat 21.30'da Dorock XL Kadıköy sahnesinde haftanın enerjisini zirvede kapatıyor.

İstanbul'da Bu Hafta Klasik & Enstrümantal Müzik Konseri Var mı?

İstanbul'da Bu Hafta Klasik & Enstrümantal Müzik Konseri Var mı?

  • Musicandle Concerts: 25 Haziran Perşembe günü Saint Antuan Kilisesi sahnesinde yüzlerce loş mum ışığı altında klasik müziğin büyüleyici tınılarını yankılandırıyor.

  • Japonya'dan Anadolu'ya: 26 Haziran Cuma günü saat 18.30'da Deniz Müzesi'nde eşsiz bir kültürlerarası müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor.

İstanbul'da Bu Haftanın Müzik Etkinlikleri & Festivaller

İstanbul'da Bu Haftanın Müzik Etkinlikleri & Festivaller

  • Karaoke Gecesi: 22 Haziran Pazartesi günü Cafe Theatre Koşuyolu sahnesinde mikrofonu tamamen konuklara bırakarak amatör sesleri ağırlıyor.

  • Shaggy: 25 Haziran Perşembe günü saat 19.00'da ICC Center - Open Air sahnesinde dünyaca ünlü starla büyük bir yaz festivali coşkusu başlatıyor.

  • Kilyos Kahve Festivali: 26 Haziran Cuma günü başlayan etkinlik Kilyos Goga Beach sahilinde hafta sonu boyunca kahve ve müziğin tadını çıkarmak isteyenleri bekliyor.

  • Sunset Picnic Disco: 27 Haziran Cumartesi günü saat 18.00'de Küheylan Çiftliği Sarıyer'de açık havada muhteşem bir gün batımı deneyimi yaşatıyor.

  • İstanbul'da Gece Bitmesin: 27 Haziran Cumartesi günü saat 19.00'da Kabataş İskelesi'nden kalkan tekne turuyla Boğaz'ın eşsiz manzarasında lüks bir parti deneyimi yaşatıyor.

  • Mamma Mia Party: 27 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da The Wall Kadıköy sahnesinde ünlü filmin neşeli müziklerini eğlenceli bir parti konseptiyle harmanlıyor.

  • Pandami Music: 27 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da KadıköySahne'de katılımcıları eğlenceli bir ritme davet ediyor.

  • Gmag Özel Pride Party: 27 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'de Nacht İstanbul sahnesinde rengarenk ve özgür bir atmosfere imza atıyor.

Paribu Art'ta Sanat ve Müziğin Buluşması: 19–26 Haziran Etkinlik Rehberi

Paribu Art'ta Sanat ve Müziğin Buluşması: 19–26 Haziran Etkinlik Rehberi

Yazın enerjisini sanatın farklı disiplinleriyle harmanlayan Paribu Art, 19–26 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da kültür ve sanatın merkez üssü olmaya hazırlanıyor. Müzikten çağdaş sahne sanatlarına uzanan bu özel haftada, New York sokak ruhunu yansıtan efsanevi grup Fun Lovin' Criminals ve Afrobeat'in güçlü sesi Nneka gibi uluslararası yıldızlar sahne alıyor.

Sadece müzikle sınırlı kalmayan bu çok sesli program, tiyatro ve performans sanatları tutkunları için de iddialı yapımlar sunuyor. '20. yüzyılın son şairi' Boris Ryzhy'ye adanan etkileyici çağdaş gösteri 'B.R.' ve Okan Bayülgen ile Celal Kadri Kınoğlu'nu bir araya getirerek iki müzik dehasının rekabetini anlatan 'Devlerin Savaşı' seyircilere derinlikli deneyimler vadediyor. Haftanın kapanışı ise şehrin ortasında dijital ve sürükleyici bir sahil atmosferi yaratan 'Summer Vibes' konseptiyle yapılıyor.

İşte sanatın, teknolojinin ve benzersiz ifade biçimlerinin kesiştiği Paribu Art'ın detaylı haftalık takvimi:

19 – 26 Haziran Paribu Art Etkinlik Takvimi

  • 19 Haziran | 21.00 – Fun Lovin' Criminals

New York'un sokak ruhunu rock, hip-hop, funk ve soul ile benzersiz bir biçimde harmanlayan dünyaca ünlü grup, klasikleşmiş hitleri ve yeni dönem işleriyle yüksek tempolu bir canlı performansa imza atıyor.

  • 19 Haziran | 21.00 – “Ve Ben Yalnız”: Batuhan Polat

Levent Sevi'nin serisinden ilham alan bu özel performansta Batuhan Polat, hiçbir enstrüman kullanmadan şarkılara yalnızca sesiyle hayat vererek dinleyicileri büyülüyor.

  • 20 Haziran | 21.00 – Levo'nun Tavernası : Buse Sinem İren

Türkiye müzik tarihine interaktif bir bakış! Levent Sevi ve Buse Sinem İren eşliğinde, Sezen Aksu'dan Ajda Pekkan'a, MFÖ'den Tarkan'a uzanan arşivlik anların izleneceği ve üzerine sohbet edileceği nostaljik bir gece.

  • 21–22 Haziran | 20.00 – “B. R.” Boris Ryzhy Şairine Sahne İthafı

Bolşoy Tiyatrosu baş dansçılarının ve Moskova Sanat Tiyatrosu oyuncularının yer aldığı dev kadrosuyla, '20. yüzyılın son şairi' Boris Ryzhy'nin yaşam öyküsünü şiir, dans ve müzikle anlatan çarpıcı bir çağdaş performans. (Gösteri Rusça ve çevirisiz olarak sahnelenecektir.)

  • 23 Haziran | 21.00 – Nneka

Soul, hip-hop, reggae ve Afrobeat tınılarını toplumsal duyarlılığı yüksek sözlerle buluşturan, MOBO ödüllü uluslararası yıldız sanatçı Paribu Art sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor.

  • 24–25 Haziran | 20.00 – Devlerin Savaşı

20. yüzyıl klasik müziğine damga vuran efsanevi orkestra şefleri Herbert von Karajan ve Leonard Bernstein'ın Viyana'daki tarihi yüzleşmesi. Okan Bayülgen (Bernstein) ve Celal Kadri Kınoğlu'nun (Karajan) başrolleri paylaştığı bu iddialı tiyatro oyunu, rekabet ve hayranlık dolu bir hikayeyi sahneye taşıyor.

  • 26 Haziran | 21.00 – Summer Vibes: Jabbar

Şehrin ortasında kısa bir yaz molası! Jabbar'ın sevilen şarkıları eşliğinde, dijital deneyimle zenginleşen ve sahil konseri hissiyatı yaratan özgür, sürükleyici bir kapanış partisi.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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