İstanbul'da Bu Haftanın En Güzel Konserleri: 22 – 28 Haziran Konser Takvimi ve Müzik Festivalleri
Yazın enerjisi ve açık hava konserlerinin coşkusu İstanbul'u tüm sıcaklığıyla sarıyor! 22 – 28 Haziran 2026 haftasında, hareketlenen sahneler, dünya starlarını ağırlayan dev stadyum konserleri ve kesintisiz devam eden müzik festivalleri ile megakent müzik ziyafetine doyuyor. Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na, sevilen sanatçılar ve efsanevi rock gruplarının sahne aldığı rengarenk etkinliklerle dolu dolu bir hafta İstanbulluları bekliyor! Paribu Art'ta sanat ve müzik buluşması da başlıyor.
Peki, bu hafta İstanbul'da hangi sanatçılar sahne alacak? En coşkulu yaz festivalleri nerede düzenleniyor? Bu hafta hangi konsere gidilir? Bu akşam İstanbul'da nerede canlı müzik var? 22 – 28 Haziran tarihleri arasında; Harbiye Açıkhava, Küçük Çiftlik Park, BJK Tüpraş Stadyumu, Life Park, Jolly Joker, Blind, Dorock XL ve Kastel gibi şehrin nabzını tutan mekanlarda hangi sanatçıların konseri var?
Uyarı: Etkinliklerle ilgili en güncel bilgilere, kapı açılış saatlerine, bilet fiyatlarına ve rezervasyon detaylarına ulaşmak için resmi bilet satış platformlarını ya da etkinlik mekanlarının sosyal medya hesaplarını kontrol etmeyi unutmayın.
İstanbul'da Bu Hafta Hangi Pop Konserine Gidilir?
İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rap Konserine Gidilir?
İstanbul'da Bu Hafta Nerede DJ Performansı Var?
İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rock Konserine Gidilir?
İstanbul'da Bu Hafta Alternatif Rock / Elektronika Konserleri
İstanbul'da Bu Hafta Caz, Blues & Alternatif Pop/Akustik Konserleri
İstanbul'da Bu Haftanın Halk Müziği & Arabesk / Fantezi Müzik Konserleri
İstanbul'da Bu Hafta Hangi Mekanda 90'lar Partisi Var?
İstanbul'da Bu Hafta Klasik & Enstrümantal Müzik Konseri Var mı?
İstanbul'da Bu Haftanın Müzik Etkinlikleri & Festivaller
Paribu Art'ta Sanat ve Müziğin Buluşması: 19–26 Haziran Etkinlik Rehberi
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