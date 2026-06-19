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22 – 28 Haziran Konser Takvimi: Bu Haftanın Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir Konserleri ve Müzik Festivalleri

22 – 28 Haziran Konser Takvimi: Bu Haftanın Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir Konserleri ve Müzik Festivalleri

Konser müzik
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
19.06.2026 - 10:17
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Okulların kapanmasıyla birlikte yaz tatili coşkusu resmen başlarken, 22 – 28 Haziran 2026 haftasında Türkiye'nin dört bir yanından müzik sesleri yükselmeye devam ediyor! Açık hava sahnelerinin tam anlamıyla canlandığı ve tatil enerjisinin şehirlere yayıldığı bu özel haftada; Ankara'dan İzmir'e, Bursa'dan Eskişehir'e kadar her yer müziğin ritmiyle atıyor.

En sevilen pop yıldızları, rock müziğin efsanevi isimleri, rap dünyasının yükselen yetenekleri, alternatif sahnelerin bağımsız ruhları ve yaz gecelerine damga vuran DJ performanslarıyla dolu kesintisiz bir eğlenceye hazır olun! Peki, okulların tatile girdiği bu hafta İzmir'de hangi konserler var? 22 – 28 Haziran'da Ankara'da nerede eğlenilir? Bursa'da canlı müzik nerede dinlenir? Eskişehir'de yazın tadı hangi etkinlikte çıkarılır? Kısacası, bu hafta nerede konser var?

Uyarı: Konserlerin güncel durumları, kapı açılış saatleri, bilet fiyatları ve rezervasyon detayları için resmi bilet satış platformlarını ya da etkinlik mekanlarının sosyal medya hesaplarını kontrol etmenizi öneririz.

Ankara'da Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

22 - 28 Haziran haftasında okulların kapanması ile resmen başlayan yaz tatili enerjisi Ankara'da müziğin ritmiyle birleşiyor! Başkentin popüler mekanları, bu hafta müzikseverleri hem nostaljiye hem de canlı performanslara doyuracak harika etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Ankara'da Bu Hafta Hangi Pop Konserine Gidilir?

  • Levent Yüksel: 24 Haziran Çarşamba günü saat 21.00'de Oran Açıkhava Sahnesi'nde en sevilen hitleriyle dinleyicileriyle buluşuyor.

  • Ersay Üner Konseri: 24 Haziran Çarşamba günü saat 21.00'de Jolly Joker Ankara'da pop müziğin enerjisini sahneye taşıyor.

  • Kerimcan Durmaz Konseri: 24 Haziran Çarşamba günü saat 23.00'te Avalon Ankara'da iddialı sahne şovuyla eğlenceyi doruğa çıkarıyor.

  • Mert Nadir Konseri: 26 Haziran Cuma günü saat 20.00'de Holly Stone Performance Hall Ankara'da sahne alıyor.

  • Gülşen Konseri: 26 Haziran Cuma günü saat 21.00'de Oran Açıkhava Sahnesi'nde dansları ve popüler şarkılarıyla unutulmaz bir gece vadediyor.

  • Gökhan Türkmen: 26 Haziran Cuma günü saat 21.00'de Jolly Joker Ankara'da romantik şarkılarıyla hayranlarıyla buluşuyor.

  • MEA Konseri: 26 Haziran Cuma günü saat 21.00'de Buenas Cafe & Pub Ankara'da müzik dolu bir akşam yaşatıyor.

  • Aleyna Tilki (10. Yıl Konser Serisi Kırlar Turnesi): 27 Haziran Cumartesi günü saat 18.00'de CerModern'de genç enerjisini hayranlarına sunuyor.

  • Bengü Konseri: 27 Haziran Cumartesi günü saat 21.00'de Jolly Joker Ankara'da dillerden düşmeyen hitlerini seslendiriyor.

  • Duygu Soylu: 27 Haziran Cumartesi günü saat 21.00'de IF Performance Hall Tepe Prime'da güçlü sesiyle kulakların pasını siliyor.

  • Mustafa Erol Konseri: 28 Haziran Pazar günü saat 21.00'de IF Performance Hall Tepe Prime'da pazar gününü müzikle taçlandırıyor.

Ankara'da Bu Haftanın Alternatif / Rock Konserleri

  • Umut Kaya - Akustik: 23 Haziran Salı günü saat 21.00'de IF Performance Hall Ankara (Tunus)'ta akustik tınılarla rock ruhunu harmanlıyor.

  • Kendimden Hallice Konseri: 24 Haziran Çarşamba günü saat 21.00'de IF Performance Hall Ankara (Tunus)'ta sahnenin tozunu attırıyor.

  • PETCH MODE 'An Evening With Depeche Mode Music': 25 Haziran Perşembe günü saat 21.30'da IF Performance Hall Tepe Prime'da elektronik rock esintileriyle tribute keyfi sunuyor.

  • Vera Konseri: 25 Haziran Perşembe günü saat 21.30'da IF Performance Hall Ankara (Tunus)'ta rock rüzgarları estiriyor.

  • Redd Konseri: 26 Haziran Cuma günü saat 21.00'de CerModern'de köklü rock bestelerini başkentlilerle paylaşıyor.

  • Büyük Ev Ablukada Konseri: 27 Haziran Cumartesi günü saat 18.00'de CerModern'de alternatif müziğin özgün ismi coşkulu bir performans sergiliyor.

  • Soft Analog Konseri: 27 Haziran Cumartesi günü saat 18.00'de CerModern'de nostaljik synth tınılarını sahneye taşıyor.

  • Kalben Konseri: 27 Haziran Cumartesi günü saat 21.00'de Holly Stone Performance Hall Ankara'da içten vokali ve samimi şarkılarıyla dinleyicileri kucaklıyor.

  • Duman Konseri: 28 Haziran Pazar günü saat 21.00'de ODTÜ MD Vişnelik'te Türk rock müziğinin efsanesi dillerden düşmeyen hitlerini tek bir ağızdan söyletiyor.

  • Ranfor Konseri: 28 Haziran Pazar günü saat 21.00'de IF Performance Hall Ankara (Tunus)'ta haftayı rock ritimleriyle kapatıyor.

Ankara'da Bu Haftanın Rap / Hip-Hop Konserleri

  • Yung Ouzo & Jefe & Bekom & Ohash & Goat-B & Sushi & Mavera: 23 Haziran Salı günü saat 21.00'de Holly Stone Performance Hall Ankara'da geniş bir rap kadrosuyla enerjiyi yükseltiyor.

  • Kubilay Karça Konseri: 24 Haziran Çarşamba günü saat 22.00'de 6:45 KK Ankara'da kendine has stiliyle rap severleri etkiliyor.

  • Anıl Piyancı Konseri: 26 Haziran Cuma günü saat 21.00'de IF Performance Hall Ankara (Tunus)'ta dinamik beatleri ve flow'uyla sahnenin temposunu belirliyor.

  • Pango Konseri: 28 Haziran Pazar günü saat 22.00'de 6:45 KK Ankara'da pazar gecesine hip-hop enerjisi katıyor.

Ankara'da Bu Haftanın Caz, Akustik ve Özel Performansları

  • Farid Farjad Eserleri Konseri Ercan Köktürk: 24 Haziran Çarşamba günü saat 20.00'de Bergüzar Konağı'nda kemanın büyüleyici ezgilerini dinleyiciye sunuyor.

  • Şifa: 24 Haziran Çarşamba günü saat 21.00'de IF Performance Hall Tepe Prime'da müzikal bir dinleti vadediyor.

  • One Man Acoustic: 24 Haziran Çarşamba günü saat 21.30'da Garden Terrace Restaurant - Sheraton Ankara'da akustik performans arayanları bekliyor.

  • Bi Konu Var !: 26 Haziran Cuma günü saat 21.15'te Holly Stone Performance Hall Ankara'da keyifli bir dinleti atmosferi oluşturuyor.

Ankara'da Bu Haftanın Halk Müziği, Arabesk & Tasavvuf Konserleri

  • Hz. Mevlana ve Yunus Emre Şiirleri - Türk Tasavvuf Müziği Dinletisi: 26 Haziran Cuma günü saat 20.00'de Çukurambar Kültür Sanat Merkezi'nde mistik bir deneyim yaşatıyor.

  • Sami Yusuf: 27 ve 28 Haziran tarihlerinde Congresium Ankara'da ruhani ve etnik tınılarıyla büyük bir coşku yaratıyor.

  • Hakan Altun: 27 Haziran Cumartesi günü saat 21.00'de Oran Açıkhava Sahnesi'nde dertli nağmeleri ve usta yorumuyla açık havada duygu seli yaşatıyor.

  • Bülent Ersoy: 28 Haziran Pazar günü saat 21.00'de Oran Açıkhava Sahnesi'nde Türk Sanat Müziği'nin divası görkemli bir konser veriyor.

Ankara'da Bu Hafta Hangi Mekanda Parti ve DJ Performansı Var?

  • 90' - 2000' Music ? Night: 24 Haziran Çarşamba günü saat 20.30'da Quita Sahne'de nostaljik ritimlerle geçmişe dönüş yapıyor.

  • Dj Hakan Küfündür ile 90'lar & 2000'ler Türkçe Pop Parti: 26 Haziran Cuma günü saat 21.00'de 6:45 KK Ankara'da dönemin ikonik şarkılarını görsel şovlarla destekleyip eğlenceyi katlıyor.

  • Euro Party: Geçmişe Yolculuk: 26 Haziran Cuma günü saat 21.30'da Route Ankara Sahnesi'nde kesintisiz dans temposu sunuyor.

  • Ah Geceler @Jw Marriott Ankara: 27 Haziran Cumartesi günü saat 20.00'de Jw Marriott Ankara - Açık Hava Bahçe'de şık atmosferde harika bir açık hava partisi vadediyor.

  • ALEX MACRIS @RABARBA Rooftop: 27 Haziran Cumartesi günü saat 21.00'de Rabarba'da manzara ve elektronik ritimleri birleştiriyor.

Ankara'da Bu Haftanın Festival ve Özel Etkinlikleri

  • Next Stage Fest 2026 - Ankara: 24 ve 25 Haziran tarihlerinde ODTÜ MD Vişnelik'te gençleri çok sevilen isimlerle dev bir açık hava festivalinde birleştiriyor.

  • Fire & Whisper: 24 Haziran Çarşamba günü saat 21.00'de Congresium Ankara'da dinleyicilere unutulmaz bir sanatsal atmosfer sunuyor.

İzmir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Yazın sıcak esintisi ve açık hava sahnelerinin coşkusu 22 - 28 Haziran 2026 haftasında İzmir'i sarıyor! Alsancak'tan Bornova'ya, Çeşme'den Urla'ya kadar Ege'nin incisinde müzik sesleri yükseliyor.

İzmir'de Bu Hafta Hangi Pop Konserine Gidilir?

  • Meltem Hayırlı: 22 Haziran Pazartesi günü Noche Alaçatı sahnesinde performans sergiliyor.

  • Retrobüs Konseri: 23 Haziran Salı günü saat 21.00'de Avlu Urla'da geçmişin en keyifli şarkılarını sahneye taşıyor.

  • Fatih Erkoç Konseri: 25 Haziran Perşembe günü saat 21.00'de Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda usta yorumuyla dinleyicileri mest ediyor.

  • AŞKEFZA - Zamansız Şarkılar - 2: 25 Haziran Perşembe günü saat 21.00'de Urladam'da popüler kültürün nostaljik şarkılarına yeniden hayat veriyor.

  • IMANY - Women Deserve Rage: 26 Haziran Cuma günü saat 21.00'de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda büyüleyici vokaliyle unutulmaz bir gece vadediyor.

  • Anıl Durmuş: 26 Haziran Cuma günü saat 23.59'da Noche Alaçatı'da geceyi hareketlendiriyor.

  • Egeband Konseri: 27 Haziran Cumartesi günü saat 21.00'de Bademler Sanat Köyü'nde keyifli tınılarıyla müzikseverleri karşılıyor.

  • Gökhan Özen: 27 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'de Noche Alaçatı'da yılların eskitemediği hitleriyle coşkuyu zirveye taşıyor.

  • Kerimcan Durmaz: 27 Haziran Cumartesi günü saat 23.00'te Avalon Alaçatı'da yüksek enerjili dans şovlarıyla hafta sonunu ateşliyor.

İzmir'de Bu Haftanın Rock & Alternatif Konserleri

  • Develer Konseri: 23 Haziran Salı günü saat 21.00'de Monk Community'de alternatif sahnesinde bağımsız ruhunu yansıtıyor.

  • Yavuzcan ÇETİN 'Yavuz Çetin Şarkıları Rock Night': 24 Haziran Çarşamba günü saat 21.30'da Cinatı Bar (Alsancak)'ta rock efsanesinin şarkılarıyla geceyi inletiyor.

  • Yavuzcan Çetin Konseri: 25 Haziran Perşembe günü saat 22.00'de 6:45 KK Bornova'da saf rock enerjisiyle dinleyiciyle buluşuyor.

  • Batu Mutlugil ' Blues Night': 26 Haziran Cuma günü saat 21.00'de Cinatı Bar (Alsancak)'ta blues ve rock ezgilerini harmanlıyor.

  • Arkhe Müzik Kampı Konserleri - Develer: 26 Haziran Cuma günü saat 21.00'de İzmir Şirince Kayserkaya Dağ Evleri'nde doğanın içinde alternatif tınılar sunuyor.

  • Redd Konseri: 27 Haziran Cumartesi günü saat 21.00'de SoldOut Performance Hall'da köklü rock geçmişini ve etkileyici şarkılarını hayranlarıyla paylaşıyor.

  • Yasak Helva Konseri: 27 Haziran Cumartesi günü saat 21.00'de Cinatı Bar (Alsancak)'ta özgün müzikal tarzıyla sahnede yer alıyor.

İzmir'de Bu Haftanın Caz, Klasik & Akustik Konserleri

  • Serhan Erkol 'Melting Pot': 22 Haziran Pazartesi günü saat 21.00'de Monk Community'de caz severlere rafine bir akşam yaşatıyor.

  • Şarkılarla Dünya Turu Dünya Müzik Günü Özel Konseri: 23 Haziran Salı günü saat 20.30'da BonVivant Alsancak'ta kültürel bir müzik ziyafeti sunuyor.

  • Arkhe Müzik Kampı Konserleri - Ayşe Tütüncü & Merih Aşkın: 23 Haziran Salı günü saat 21.00'de İzmir Şirince Kayserkaya Dağ Evleri'nde huzur dolu akustik ezgiler yankılanıyor.

  • Candles and Echoes - AASSM: 24 Haziran Çarşamba günü Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde mum ışığının büyüleyici atmosferinde klasik bir dinleti vadediyor.

  • Saf Akustik Canlı Performans: 24 Haziran Çarşamba günü saat 20.00'de Gili Ege Perla'da dingin ve melodik bir akşam yaşatıyor.

  • Candles and Echoes - Nif Bağları: 25 Haziran Perşembe günü Nif Bağları'nda doğa ve klasik müziği bir araya getiriyor.

  • Arkhe Müzik Kampı Konserleri - Selda Öztürk & Ruşen Can Acet & Zeyn'el: 25 Haziran Perşembe günü saat 21.00'de İzmir Şirince Kayserkaya Dağ Evleri'nde etnik ve akustik sesler harmanlanıyor.

  • Fee Aji 'Joket 4tet': 25 Haziran Perşembe günü saat 21.00'de Monk Community'de caz standartlarını ustalıkla yorumluyor.

  • Candles and Echoes - St. John Anglikan Kilisesi: 26 Haziran Cuma günü St. John Anglikan Kilisesi'nde mistik bir aydınlatma altında ruhu dinlendiriyor.

  • Cazbend 'Standartlar&Latin Şarkılar': 26 Haziran Cuma günü saat 21.00'de Bademler Sanat Köyü'nde latin ezgilerini caz ritimleriyle buluşturuyor.

  • Candles and Echoes - Urla: 27 Haziran Cumartesi günü Urladam Ağaçlı Sahne'de mumların ışığında tarihi bir deneyim sunuyor.

İzmir'de Bu Haftanın Rap Konserleri

  • Ozbi Live Tour 2026: 26 Haziran Cuma günü saat 21.30'da SoldOut Performance Hall'da etkileyici sözleri ve sarsıcı flow'uyla İzmirli rap severlerle buluşuyor.

İzmir'de Bu Haftanın Arabesk, Fantezi & Özgün Müzik Konserleri

  • Güler Duman & Oğuz Aksaç: 23 Haziran Salı günü saat 21.00'de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda halk müziğinin iki usta sesi türkü severleri mest ediyor.

  • An Epic Symphony & Sibel Can: 24 Haziran Çarşamba günü saat 21.00'de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda dev orkestra eşliğinde unutulmaz bir arabesk/fantezi şöleni sunuyor.

  • İki Yaka Ezgileri: 25 Haziran Perşembe günü saat 20.30'da Dorian Sanat Akademi'de Ege'nin her iki yakasından nostaljik türküler yankılanıyor.

İzmir'de Bu Hafta Hangi Mekanda Parti ve DJ Performansı Var?

  • Sovyet Gecesi 2: 24 Haziran Çarşamba günü saat 17.00'de Freed'de farklı bir parti konseptiyle hafta ortasını canlandırıyor.

  • LOST MIND | WU WEI COLLECTION PARTY: 25 Haziran Perşembe günü saat 19.00'da Rene Lokal'de elektronik ritimlerle enerjiyi yükseltiyor.

  • Happy Girls Night: 26 Haziran Cuma günü saat 21.45'te Hayal Kahvesi İzmir'de sadece kadınlara özel güvenli ve eğlenceli bir dans gecesi sunuyor.

  • Euro Party: Geçmişe Yolculuk: 26 Haziran Cuma günü saat 21.30'da Cliff Venue'de katılımcıları geçmişin en eğlenceli müzikleriyle dansa davet ediyor.

  • Hexx On Dexx | Red Roof - İzmir: 27 Haziran Cumartesi günü saat 18.00'de Radisson RED İzmir Point Bornova'da teras keyfini DJ setiyle birleştiriyor.

  • Feel The Love 90's: 27 Haziran Cumartesi günü saat 21.00'de Monreve Alaçatı'da nostaljik Türkçe pop şarkılarıyla 90'lar ruhunu geri getiriyor.

  • Girls Night Out: Party Angels: 27 Haziran Cumartesi günü saat 21.00'de Skaff PSM Alsancak'ta eğlencenin sınırlarını zorlayan bir parti vadediyor.

İzmir'de Bu Haftanın Festival ve Özel Etkinlikleri

  • İl Gusto Italiano: 23 Haziran Salı günü saat 19.30'da Gili Ege Perla'da İtalyan lezzetleriyle dolu özel bir akşam düzenliyor.

  • Summer Fest: 24 - 26 Haziran günlerinde Avlu Urla'da Doğukan Çimen, Yasak Helva gibi sevilen isimlerle yazın tüm coşkusunu kutlayan festival etkinliklerine ev sahipliği yapıyor.

  • Çocuk & Gençlik Festivali: 27 - 28 Haziran günleri Buca Gölet Alanı'nda her yaştan katılımcıya uygun dopdolu bir program sunuyor.

  • İzmir Yaz Festivali: 27 Haziran Cumartesi günü saat 15.30'da Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'nda müziği ve eğlenceyi şehre taşıyor.

  • Sıradışı Çocuklar Konseri: 27 Haziran Cumartesi günü saat 20.00'de İzmir Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde özel bir gösteriye imza atıyor.

  • Artı Fest: 28 Haziran Pazar günü saat 13.00'te Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'nda haftayı geniş kapsamlı bir festival coşkusuyla noktalıyor.

Bursa'da Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

22 – 28 Haziran haftasında yazın coşkusu ve açık havanın enerjisi Bursa'da müziğin ritmiyle birleşiyor! Şehrin popüler mekanları, bu hafta müzikseverleri hem nostaljiye hem de canlı performanslara doyuracak harika etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Bursa'da Bu Hafta Hangi Pop & Akustik Konserine Gidilir?

  • Mor ve Ötesi Akustik: 22 Haziran Pazartesi günü saat 21.00'de Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde grubun en sevilen şarkılarını akustik bir atmosferde dinleyicilerle buluşturuyor.

  • Imany: 27 Haziran Cumartesi günü saat 21.00'de Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde büyüleyici sesiyle ruhlara dokunan akustik pop tınıları yankılandırıyor.

Bursa'da Bu Haftanın Rock Konserleri

  • Şebnem Ferah Tribute: 24 Haziran Çarşamba günü saat 21.00'de Hayal Kahvesi Bursa sahnesinde Türk rock müziğinin kraliçesinin şarkılarıyla dolu coşkulu bir anma gecesi yaşatıyor.

Bursa'da Bu Haftanın Rap Konserleri

  • Kubilay Karça Konseri: 26 Haziran Cuma günü saat 22.00'de Hayal Kahvesi Bursa sahnesinde kendine has stiliyle rap severleri etkileyen bir performansa imza atıyor.

  • Baneva Konseri: 28 Haziran Pazar günü saat 19.00'da Hayal Kahvesi Bursa sahnesinde etkileyici lirikleri ve enerjik flow'uyla rap tutkunlarına unutulmaz bir akşam yaşatıyor.

Bursa'da Bu Haftanın Arabesk, Fantezi & Özgün Müzik Konserleri

  • Deha Bilimlier: 26 Haziran Cuma günü saat 21.30'da Club Inferno Mania Bursa sahnesinde arabesk rüzgarları estirerek izleyenlere keyifli bir müzik ziyafeti sunuyor.

  • Kobra Murat ile Roman Gecesi: 27 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'de Hayal Kahvesi Bursa sahnesinde damar şarkıların en ritmik remiksleriyle Roman coşkusu yaşatıyor.

Bursa'da Bu Haftanın Klasik Müzik & Enstrümantal Etkinlikleri

  • Candles and Echoes - Bursa: 24 Haziran Çarşamba günü saat 19.00'da Tayyare Kültür Merkezi'nde yüzlerce mum ışığının aydınlattığı mistik atmosferde ruhu dinlendiren bir klasik müzik şöleni yaşatıyor.

  • JAVADOFF - We Don't Say I Love You: 24 Haziran Çarşamba günü saat 20.30'da Gemlik Cemil Meriç Kültür Merkezi sahnesinde kemanın büyüleyici notalarını eşsiz bir sahne performansı eşliğinde sunuyor.

Bursa'da Bu Hafta Hangi Mekanda Parti ve DJ Performansı Var?

  • Karaoke Parti- L'alibi Meşelipark: 22 Haziran Pazartesi günü L'alibi Meşelipark sahnesinde mikrofonu elinize alıp kendi yıldızınızı parlatacağınız eğlence dolu bir akşam sunuyor.

  • Turkish Delnight: 26 Haziran Cuma günü saat 22.00'de Holly Stone Performance Hall Bursa sahnesinde oryantal ezgiler ve modern ritimlerin harmanlandığı özel bir parti konseptiyle geceye renk katıyor.

  • Walkman 90'lar Türkçe Pop Gecesi: 27 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'de Holly Stone Performance Hall Bursa sahnesinde geçmişin en eğlenceli hitleriyle nostaljik bir dans vadediyor.

Bursa'da Bu Hafta Hangi Özel Etkinlikler Var?

  • AĞIR ATEŞ: Konsept Geceler: 27 Haziran Cumartesi günü saat 19.30'da Swissotel Uludağ Bursa'da özel bir konsept ve eşsiz bir ambiyans eşliğinde müzikseverleri ağırlıyor.

Eskişehir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Eskişehir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Üniversite şehri Eskişehir'de 22 - 28 Haziran 2026 haftasında gençliğin dinamizmi ve yaz partilerinin heyecanı şehrin ritmini belirliyor!

Eskişehir'de Bu Hafta Hangi Mekanda Parti ve DJ Performansı Var?

  • Dj Ali Taş ile 90'lar 2000'ler Türkçe Pop Gecesi: 26 Haziran Cuma günü saat 21.00'de Holly Stone Performance Hall Eskişehir sahnesinde milenyumun ve 90'ların en eğlenceli Türkçe hitleriyle nostalji ruhunu canlandırarak herkesi dans pistine çağırıyor.

Eskişehir'de Bu Hafta Hangi Özel Etkinlikler Var?

  • 30+ Tasigo Otel Sezon Açılış Partisi: 27 Haziran Cumartesi günü saat 18.30'da Tasigo Otel Eskişehir'de seçkin bir atmosferde, 30 yaş ve üzeri katılımcılara özel, eğlence dolu unutulmaz bir sezon açılış deneyimi sunuyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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