İstanbul’da Bu Hafta Sahnelenecek En Dikkat Çekici Tiyatro Oyunları!

Sevgili Arsız Ölüm Dirmit
Latife Tekin’in unutulmaz eserinden uyarlanan oyun, köyden şehre göç eden kalabalık bir ailenin şehirle mücadelesini Dirmit’in gözünden anlatıyor. Merakı ve direnme gücüyle öne çıkan Dirmit, ailesinin ve geleneklerin koyduğu engellere rağmen kendi yolunu bulmaya çalışıyor.
Gayb
Tarih: 28 Haziran
Mekan: No2 Atölye
Tür: Dram
Oyuncular: Ahmet Saim
Süre: 70 dakika
Yaş sınırı: 15+
Gayb, hayatın anlamını ve kendi yolunu arayan Remzi Asaf’ın hikayesini sahneye taşıyor. Sanat dünyasında var olmaya çalışan Remzi, karşılıksız aşklar, bastırdığı besteler ve yaşadığı travmalarla yüzleşirken kendi benliğini yeniden kurmaya çalışıyor.
Değiş Tokuş
Tarih: 23 Haziran
Mekan: Sahne Hane Üsküdar
Tür: Komedi
Oyuncular: Ahmet Murat Kaya, Enes Yılmaz, İsa Göksu, Meltem Yükselmiş, Özlem Erata, Merve Kösecik
Süre: 110 dakika
Yaş sınırı: 12+
Bir düğün sabahı, gelin odası ve yanlış yatakta uyanan bir damat... Değiş Tokuş; yanlış anlamalar, yalanlar ve beklenmedik misafirlerle bir anda kaosa dönen düğün gününü tempolu bir komediyle anlatıyor.
Devlerin Savaşı
Tarih: 24-25 Haziran
Mekan: Paribu Art Ana Sahne
Tür: Tarihi Dram
Oyuncular: Okan Bayülgen, Celal Kadri Kınoğlu, Nihal Usanmaz
Süre: 85 dakika
Yaş sınırı: 13+
Herbert von Karajan ve Leonard Bernstein’ın sanat dünyasındaki büyük rekabetini konu alan oyun, iki dev orkestra şefinin ilham verici ve tartışmalı hayatlarına odaklanıyor. Rekabet, kıskançlık, hayranlık ve savaş sonrası kapanmayan hesaplar aynı sahnede buluşuyor.
Babamı Kim Öldürdü
Edouard Louis’nin güçlü metninden uyarlanan oyun, yıllar sonra babasını ziyarete giden bir oğlun geçmişle yüzleşmesini anlatıyor. Baba-oğul ilişkisi üzerinden sınıfsal eşitsizlik, politika, beden, kimlik ve toplum baskısı çarpıcı bir dille sahneye taşınıyor.
Şerbetli Yalanlar
Tarih: 27 Haziran
Mekan: House Of Performance - Alt Sahne
Tür: Komedi
Oyuncular: Efe Boz, Enes Yılmaz, İrem Odunkesen, Kadir Odunkesen, Nida Keçecioğlu, Özlem Erata
Süre: Belirtilmedi
Yaş sınırı: 12+
Kocasının ruhuyla iletişime geçmek isteyen Ayla, aslında eve hırsızlık yapmak için gelen Cenk’le anlaşır. Ancak eve gelen misafirlerle işler karışır, herkes birbirine yalan söylemeye başlar ve olaylar komik bir yanlış anlamalar zincirine dönüşür.
Etekler ve Pantolonlar
Tarih: 23-27 Haziran
Mekan: İBB Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi (23 Haziran), Silivri Önder Yılmaz Sahnesi Salonu (27 Haziran)
Tür: Komedi
Oyuncular: Nergis Kumbasar, Nurseli İdiz, Kimya Gökçe Aytaç
Süre: 80 dakika
Yaş sınırı: 12+
Nurcan, yıllardır görüşmediği okul arkadaşı Aysel’i ziyaret eder ve kocasından intikam almak için ondan yardım ister. İki eski arkadaşın evliliklerini sorgulamaya başlamasıyla oyun, kadınların kendi hayatlarını yeniden kurma yolculuğuna dönüşüyor.
Elma Labrador Çimen
Elma Labrador Çimen, bir çiftin 50 yıla yayılan hikayesini sahneye taşıyor. Alzheimer hastalığı, müzik, anılar ve aşk etrafında şekillenen oyun, Engin Hepileri ve Nergis Öztürk’ü aynı sahnede buluşturuyor.
Cimri
Tarih: 25 Haziran
Mekan: Fişekhane Ana Sahne
Tür: Komedi
Oyuncular: Serkan Keskin, Canan Ergüder, Ahmet Kaynak, Mertcan Ertürk, Metin Alpargun, Tuğçe Semiz, Ekremcan Arslandağ, Saniye Samra, Onur Şenol, Muhammed Türkoğlu
Süre: 150 dakika
Yaş sınırı: 16+
Moliere’in klasik eseri Cimri, Semaver Kumpanya yorumu ve Serkan Keskin’in Harpagon performansıyla sahneleniyor. Oyun, paraya tutkuyla bağlı Harpagon’un çevresindeki insanlarla kurduğu ilişkiler üzerinden insan doğasına komik ve keskin bir bakış sunuyor.
Öteki
Dostoyevski’nin aynı adlı eserinden uyarlanan Öteki, kendisine tıpatıp benzeyen ama karakter olarak tam zıttı olan biriyle karşılaşan bir adamın hikayesini anlatıyor. Emin Alper’in sahneye uyarladığı kara komedi, kimlik, alter ego ve içsel çatışma üzerine etkileyici bir deneyim sunuyor.
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