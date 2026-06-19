İstanbul’da Bu Hafta Sahnelenecek En Dikkat Çekici Tiyatro Oyunları!

Sevgili Arsız Ölüm Dirmit

Tarih: 22-23-24 Haziran

Mekan: Moda Sahnesi Büyük Salon

Tür: Trajedi, Dram

Oyuncular: Nezaket Erden

Süre: 85 dakika

Yaş sınırı: 12+

Latife Tekin’in unutulmaz eserinden uyarlanan oyun, köyden şehre göç eden kalabalık bir ailenin şehirle mücadelesini Dirmit’in gözünden anlatıyor. Merakı ve direnme gücüyle öne çıkan Dirmit, ailesinin ve geleneklerin koyduğu engellere rağmen kendi yolunu bulmaya çalışıyor.

Gayb

Tarih: 28 Haziran

Mekan: No2 Atölye

Tür: Dram

Oyuncular: Ahmet Saim

Süre: 70 dakika

Yaş sınırı: 15+

Gayb, hayatın anlamını ve kendi yolunu arayan Remzi Asaf’ın hikayesini sahneye taşıyor. Sanat dünyasında var olmaya çalışan Remzi, karşılıksız aşklar, bastırdığı besteler ve yaşadığı travmalarla yüzleşirken kendi benliğini yeniden kurmaya çalışıyor.

Değiş Tokuş

Tarih: 23 Haziran

Mekan: Sahne Hane Üsküdar

Tür: Komedi

Oyuncular: Ahmet Murat Kaya, Enes Yılmaz, İsa Göksu, Meltem Yükselmiş, Özlem Erata, Merve Kösecik

Süre: 110 dakika

Yaş sınırı: 12+

Bir düğün sabahı, gelin odası ve yanlış yatakta uyanan bir damat... Değiş Tokuş; yanlış anlamalar, yalanlar ve beklenmedik misafirlerle bir anda kaosa dönen düğün gününü tempolu bir komediyle anlatıyor.

Devlerin Savaşı

Tarih: 24-25 Haziran

Mekan: Paribu Art Ana Sahne

Tür: Tarihi Dram

Oyuncular: Okan Bayülgen, Celal Kadri Kınoğlu, Nihal Usanmaz

Süre: 85 dakika

Yaş sınırı: 13+

Herbert von Karajan ve Leonard Bernstein’ın sanat dünyasındaki büyük rekabetini konu alan oyun, iki dev orkestra şefinin ilham verici ve tartışmalı hayatlarına odaklanıyor. Rekabet, kıskançlık, hayranlık ve savaş sonrası kapanmayan hesaplar aynı sahnede buluşuyor.

Babamı Kim Öldürdü

Tarih: 27 Haziran

Mekan: Moda Sahnesi Büyük Salon

Tür: Dram

Oyuncular: Onur Ünsal

Süre: 95 dakika

Yaş sınırı: 18+

Edouard Louis’nin güçlü metninden uyarlanan oyun, yıllar sonra babasını ziyarete giden bir oğlun geçmişle yüzleşmesini anlatıyor. Baba-oğul ilişkisi üzerinden sınıfsal eşitsizlik, politika, beden, kimlik ve toplum baskısı çarpıcı bir dille sahneye taşınıyor.

Şerbetli Yalanlar

Tarih: 27 Haziran

Mekan: House Of Performance - Alt Sahne

Tür: Komedi

Oyuncular: Efe Boz, Enes Yılmaz, İrem Odunkesen, Kadir Odunkesen, Nida Keçecioğlu, Özlem Erata

Süre: Belirtilmedi

Yaş sınırı: 12+

Kocasının ruhuyla iletişime geçmek isteyen Ayla, aslında eve hırsızlık yapmak için gelen Cenk’le anlaşır. Ancak eve gelen misafirlerle işler karışır, herkes birbirine yalan söylemeye başlar ve olaylar komik bir yanlış anlamalar zincirine dönüşür.

Etekler ve Pantolonlar

Tarih: 23-27 Haziran

Mekan: İBB Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi (23 Haziran), Silivri Önder Yılmaz Sahnesi Salonu (27 Haziran)

Tür: Komedi

Oyuncular: Nergis Kumbasar, Nurseli İdiz, Kimya Gökçe Aytaç

Süre: 80 dakika

Yaş sınırı: 12+

Nurcan, yıllardır görüşmediği okul arkadaşı Aysel’i ziyaret eder ve kocasından intikam almak için ondan yardım ister. İki eski arkadaşın evliliklerini sorgulamaya başlamasıyla oyun, kadınların kendi hayatlarını yeniden kurma yolculuğuna dönüşüyor.

Elma Labrador Çimen

Tarih: 28 Haziran

Mekan: Moda Sahnesi Büyük Salon

Tür: Dram

Oyuncular: Engin Hepileri, Nergis Öztürk

Süre: 75 dakika

Yaş sınırı: Belirtilmedi

Elma Labrador Çimen, bir çiftin 50 yıla yayılan hikayesini sahneye taşıyor. Alzheimer hastalığı, müzik, anılar ve aşk etrafında şekillenen oyun, Engin Hepileri ve Nergis Öztürk’ü aynı sahnede buluşturuyor.

Cimri

Tarih: 25 Haziran

Mekan: Fişekhane Ana Sahne

Tür: Komedi

Oyuncular: Serkan Keskin, Canan Ergüder, Ahmet Kaynak, Mertcan Ertürk, Metin Alpargun, Tuğçe Semiz, Ekremcan Arslandağ, Saniye Samra, Onur Şenol, Muhammed Türkoğlu

Süre: 150 dakika

Yaş sınırı: 16+

Moliere’in klasik eseri Cimri, Semaver Kumpanya yorumu ve Serkan Keskin’in Harpagon performansıyla sahneleniyor. Oyun, paraya tutkuyla bağlı Harpagon’un çevresindeki insanlarla kurduğu ilişkiler üzerinden insan doğasına komik ve keskin bir bakış sunuyor.

Öteki

Tarih: 22 Haziran

Mekan: DasDas Sahne

Tür: Kara Komedi

Oyuncular: Cem Yiğit Üzümoğlu, Erdem Şenocak, Derya Karadaş, Gökhan Yıkılkan

Süre: 100 dakika

Yaş sınırı: 12+

Dostoyevski’nin aynı adlı eserinden uyarlanan Öteki, kendisine tıpatıp benzeyen ama karakter olarak tam zıttı olan biriyle karşılaşan bir adamın hikayesini anlatıyor. Emin Alper’in sahneye uyarladığı kara komedi, kimlik, alter ego ve içsel çatışma üzerine etkileyici bir deneyim sunuyor.