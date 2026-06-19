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İstanbul’da Bu Hafta Sahnelenecek En Dikkat Çekici Tiyatro Oyunları!

İstanbul’da Bu Hafta Sahnelenecek En Dikkat Çekici Tiyatro Oyunları!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.06.2026 - 17:02
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22-28 Haziran haftasında tiyatro sahnelerinde dramdan komediye, kara komediden tarihi drama kadar birçok farklı türde oyun sanatseverlerle buluşacak. Sevgili Arsız Ölüm Dirmit, Cimri, Öteki, Devlerin Savaşı ve Elma Labrador Çimen haftanın öne çıkan yapımları arasında yer alıyor!

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22-28 Haziran Haftasında Sahnelenecek Tiyatro Oyunları

22-28 Haziran Haftasında Sahnelenecek Tiyatro Oyunları

Sevgili Arsız Ölüm Dirmit

  • Tarih: 22-23-24 Haziran

  • Mekan: Moda Sahnesi Büyük Salon

  • Tür: Trajedi, Dram

  • Oyuncular: Nezaket Erden

  • Süre: 85 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Latife Tekin’in unutulmaz eserinden uyarlanan oyun, köyden şehre göç eden kalabalık bir ailenin şehirle mücadelesini Dirmit’in gözünden anlatıyor. Merakı ve direnme gücüyle öne çıkan Dirmit, ailesinin ve geleneklerin koyduğu engellere rağmen kendi yolunu bulmaya çalışıyor.

Gayb

  • Tarih: 28 Haziran

  • Mekan: No2 Atölye

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Ahmet Saim

  • Süre: 70 dakika

  • Yaş sınırı: 15+

Gayb, hayatın anlamını ve kendi yolunu arayan Remzi Asaf’ın hikayesini sahneye taşıyor. Sanat dünyasında var olmaya çalışan Remzi, karşılıksız aşklar, bastırdığı besteler ve yaşadığı travmalarla yüzleşirken kendi benliğini yeniden kurmaya çalışıyor.

Değiş Tokuş

  • Tarih: 23 Haziran

  • Mekan: Sahne Hane Üsküdar

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Ahmet Murat Kaya, Enes Yılmaz, İsa Göksu, Meltem Yükselmiş, Özlem Erata, Merve Kösecik

  • Süre: 110 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Bir düğün sabahı, gelin odası ve yanlış yatakta uyanan bir damat... Değiş Tokuş; yanlış anlamalar, yalanlar ve beklenmedik misafirlerle bir anda kaosa dönen düğün gününü tempolu bir komediyle anlatıyor.

Devlerin Savaşı

  • Tarih: 24-25 Haziran

  • Mekan: Paribu Art Ana Sahne

  • Tür: Tarihi Dram

  • Oyuncular: Okan Bayülgen, Celal Kadri Kınoğlu, Nihal Usanmaz

  • Süre: 85 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Herbert von Karajan ve Leonard Bernstein’ın sanat dünyasındaki büyük rekabetini konu alan oyun, iki dev orkestra şefinin ilham verici ve tartışmalı hayatlarına odaklanıyor. Rekabet, kıskançlık, hayranlık ve savaş sonrası kapanmayan hesaplar aynı sahnede buluşuyor.

Babamı Kim Öldürdü

  • Tarih: 27 Haziran

  • Mekan: Moda Sahnesi Büyük Salon

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Onur Ünsal

  • Süre: 95 dakika

  • Yaş sınırı: 18+

Edouard Louis’nin güçlü metninden uyarlanan oyun, yıllar sonra babasını ziyarete giden bir oğlun geçmişle yüzleşmesini anlatıyor. Baba-oğul ilişkisi üzerinden sınıfsal eşitsizlik, politika, beden, kimlik ve toplum baskısı çarpıcı bir dille sahneye taşınıyor.

Şerbetli Yalanlar

  • Tarih: 27 Haziran

  • Mekan: House Of Performance - Alt Sahne

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Efe Boz, Enes Yılmaz, İrem Odunkesen, Kadir Odunkesen, Nida Keçecioğlu, Özlem Erata

  • Süre: Belirtilmedi

  • Yaş sınırı: 12+

Kocasının ruhuyla iletişime geçmek isteyen Ayla, aslında eve hırsızlık yapmak için gelen Cenk’le anlaşır. Ancak eve gelen misafirlerle işler karışır, herkes birbirine yalan söylemeye başlar ve olaylar komik bir yanlış anlamalar zincirine dönüşür.

Etekler ve Pantolonlar

  • Tarih: 23-27 Haziran

  • Mekan: İBB Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi (23 Haziran), Silivri Önder Yılmaz Sahnesi Salonu (27 Haziran)

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Nergis Kumbasar, Nurseli İdiz, Kimya Gökçe Aytaç

  • Süre: 80 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Nurcan, yıllardır görüşmediği okul arkadaşı Aysel’i ziyaret eder ve kocasından intikam almak için ondan yardım ister. İki eski arkadaşın evliliklerini sorgulamaya başlamasıyla oyun, kadınların kendi hayatlarını yeniden kurma yolculuğuna dönüşüyor.

Elma Labrador Çimen

  • Tarih: 28 Haziran

  • Mekan: Moda Sahnesi Büyük Salon

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Engin Hepileri, Nergis Öztürk

  • Süre: 75 dakika

  • Yaş sınırı: Belirtilmedi

Elma Labrador Çimen, bir çiftin 50 yıla yayılan hikayesini sahneye taşıyor. Alzheimer hastalığı, müzik, anılar ve aşk etrafında şekillenen oyun, Engin Hepileri ve Nergis Öztürk’ü aynı sahnede buluşturuyor.

Cimri

  • Tarih: 25 Haziran

  • Mekan: Fişekhane Ana Sahne

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Serkan Keskin, Canan Ergüder, Ahmet Kaynak, Mertcan Ertürk, Metin Alpargun, Tuğçe Semiz, Ekremcan Arslandağ, Saniye Samra, Onur Şenol, Muhammed Türkoğlu

  • Süre: 150 dakika

  • Yaş sınırı: 16+

Moliere’in klasik eseri Cimri, Semaver Kumpanya yorumu ve Serkan Keskin’in Harpagon performansıyla sahneleniyor. Oyun, paraya tutkuyla bağlı Harpagon’un çevresindeki insanlarla kurduğu ilişkiler üzerinden insan doğasına komik ve keskin bir bakış sunuyor.

Öteki

  • Tarih: 22 Haziran

  • Mekan: DasDas Sahne

  • Tür: Kara Komedi

  • Oyuncular: Cem Yiğit Üzümoğlu, Erdem Şenocak, Derya Karadaş, Gökhan Yıkılkan

  • Süre: 100 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Dostoyevski’nin aynı adlı eserinden uyarlanan Öteki, kendisine tıpatıp benzeyen ama karakter olarak tam zıttı olan biriyle karşılaşan bir adamın hikayesini anlatıyor. Emin Alper’in sahneye uyarladığı kara komedi, kimlik, alter ego ve içsel çatışma üzerine etkileyici bir deneyim sunuyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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