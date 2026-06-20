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22 – 28 Haziran İstanbul Çocuk Etkinlikleri Takvimi: Karne Haftasının En Güzel Çocuk Oyunları ve Festivalleri

22 – 28 Haziran İstanbul Çocuk Etkinlikleri Takvimi: Karne Haftasının En Güzel Çocuk Oyunları ve Festivalleri

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
20.06.2026 - 12:28
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Bu hafta İstanbul’da okulların zili son kez çalıyor ve çocukların o büyük heyecanla beklediği uzun yaz tatili resmen başlıyor! Tüm yılın yorgunluğunu yaz tatilinde atmaya hazırlanan minikler için 22 – 28 Haziran haftası, tam bir şenlik havasında geçiyor. Karne sevinciyle dolup taşan çocuklar için ebeveynler 'en güzel karne hediyesi ne olabilir?' sorusunu sormaya başladı bile. Bu özel haftada İstanbul'un her iki yakası, çocukların başarılarını kutlamak ve yazın gelişini müjdelemek için harika alternatiflerle dolu. Açık hava sahnelerinden havuz partilerine, eğlenceli bilim gösterilerinden sanat dolu atölyelere kadar uzanan dopdolu bir program sizi bekliyor.

Peki, okulların kapandığı bu ilk hafta İstanbul'da çocuklarla neler yapılır? Karne kutlaması için hangi müzikallere gidilir? Şehrin sıcağından kaçıp eğlenebileceğiniz en yeni sahil ve müze rotaları nereler?

Uyarı: Yaz tatili sebebiyle şehirdeki etkinliklerde oluşabilecek yoğunluğu göz önünde bulundurarak planlarınızı erkenden yapmayı, kontenjan durumlarını kontrol etmeyi ve biletlerinizi dijital platformlar üzerinden hızla temin etmeyi unutmayın. İyi eğlenceler!

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İstanbul'da Bu Hafta Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki sahneler, karne sevinci yaşayan minik tiyatroseverler için en eğlenceli oyunlarını sahneliyor. Birbirinden renkli, özel ve hemen her yaş grubundan çocuğa hitap eden oyunlar, çocuklara harika bir tatil başlangıcı sunuyor.

İşte bu hafta 22 – 28 Haziran tarihleri arasında sahnelenecek çocuk tiyatroları:

22 – 28 Haziran Anadolu Yakası Çocuk Tiyatro Oyunları:

  • 27 Haziran saat 13.00 – Küçük Şeyler: Bir Sesin Peşinde – Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi

  • 28 Haziran saat 13.00 / 15.00 – Sihirli Kütüphane – Halis Kurtça Kültür Merkezi

22 – 28 Haziran Avrupa Yakası Çocuk Tiyatro Oyunları:

  • 27 Haziran saat 13.00 – Süper Patates ve Kaçak Bezelye-Zaman Yolculuğu – Imagineer Studio Kanyon

  • 28 Haziran saat 13.00 – Oyuncak Arkadaşlar – DasDas İstinyePark Açık Sahne

  • 28 Haziran saat 14.00 – Rapunzel Çocuk Oyunu – Trump Sahne

İstanbul'da Bu Hafta Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

İstanbul'da Bu Hafta Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

Yaz tatilinin klasiği, dev ekranda mısır eşliğinde çizgi film izleme keyfi bu hafta da devam ediyor. 22 – 28 Haziran haftasında miniklerin hayal gücünü besleyecek filmler şöyle:

- Süpergirl

Konusu: Süper güçlere sahip olduğunu keşfeden küçük bir kızın, dünyayı kötülüklerden korumak için atıldığı renkli ve aksiyon dolu macerayı konu alıyor. Güçlü ve ilham verici bir kahramanlık öyküsü.

Tür: Animasyon, Aksiyon, Macera

Yaş Grubu: 6+ Yaş ve Üzeri

- 7 Dogs

Konusu: Sokağın en tatlı 7 köpeğinin başından geçen inanılmaz komik ve duygusal olayları beyaz perdeye taşıyor. Yardımlaşma ve hayvan sevgisi üzerine sıcacık bir dostluk hikayesi.

Tür: Aile, Komedi

Yaş Grubu: Genel İzleyici

- Sihirli Hayvanlar Okulu

Konusu: Sıradan bir okula yeni başlayan bir çocuğun, okulun aslında sihirli hayvanlara ev sahipliği yaptığını öğrenmesiyle başlayan fantastik olayları anlatıyor. Tam da okullar kapanmışken izlenebilecek harika bir okul macerası!

Tür: Fantastik, Macera, Aile

Yaş Grubu: Genel İzleyici

Hala Vizyonda Olan Çocuk Filmleri (Kaçıranlar İçin)Geçtiğimiz haftalarda vizyona giren ve sinema salonlarında minik izleyicilerle buluşmaya devam eden alternatifler ise şöyle:

- Oyuncak Hikayesi 5

Konusu: Efsanevi serinin bu yeni bölümünde Woody, Buzz ve arkadaşlarının yeni oyuncaklarla tanışıp yepyeni bir evde atıldıkları duygu yüklü serüven ekrana geliyor.

Tür: Animasyon, Aile

Yaş Grubu: Genel İzleyici

- Külkedisi: Üç Dilek

Konusu: Klasik Külkedisi masalını çok daha büyülü ve eğlenceli bir yorumla beyaz perdeye taşıyor.

Tür: Animasyon, Komedi, Macera

Yaş Grubu: Genel İzleyici

- Gizemli Ağaç

Konusu: Doğanın gizemlerini keşfe çıkan iki meraklı kardeşin sihirli bir ağaç sayesinde bambaşka bir boyuta geçiş yapmalarını konu alıyor.

Tür: Animasyon, Macera, Aile

Yaş Grubu: Genel İzleyici

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklar İçin Konser ve Müzikal Var mı?

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklar İçin Konser ve Müzikal Var mı?

Karne hediyesi olarak müzik, dans ve sevilen karakterlerle dolu bir sahne performansı izlemek çocukların unutulmaz anılar biriktirmesini sağlayacak.

22 – 28 Haziran Anadolu Yakası Konser ve Müzikalleri:

  • 27 Haziran saat 13.00 – Maşa ile Koca Ayı Sürpriz Gösteri Müzikali – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 27 Haziran saat 15.00 – Şirinler Kayıp Reçete – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 27 Haziran saat 15.00 – Ağustos Böceği ile Karınca Müzikali – Duru Tiyatro Watergarden Performans Merkezi

22 – 28 Haziran Avrupa Yakası Konser ve Müzikalleri:

  • 27 Haziran saat 13.00 – Karlar Ülkesi Meçhule Doğru – Trump Sahne

  • 28 Haziran saat 14.00 / 15.30 – Kaptan Pengu – Mall of İstanbul MOİ Sahne

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklar İçin Hangi Gösteriler Var?

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklar İçin Hangi Gösteriler Var?

Tatilin ilk haftasını havuzda, dev akvaryumlarda veya harika illüzyon şovlarıyla geçirmek isteyenler için rota çok geniş:

22 – 28 Haziran Etkinlik ve Yaşam Alanları:

  • 22 - 28 Haziran saat 10.00 – Günübirlik Havuz – Selimpaşa Premier Vista Hotel

  • 22 - 28 Haziran saat 09.00 – Hayvanat Bahçesi ve Serpme Kahvaltı – Park Of İstanbul

  • 22 - 28 Haziran saat 10.00 – Akvaryum & Sualtı Hayvanat Bahçesi – Emaar Square Mall

  • 22 - 28 Haziran saat 10.00 – SkyView ve SkyWalk – Emaar Square Mall

  • 22 - 28 Haziran saat 10.00 – Eser Diamond Aquapark – Silivri Eser Diamond Hotel

  • 22 - 28 Haziran saat 14.00 / 16.00 – İstanbul Dolphinarium Yunus Gösteri Merkezi – Eyüpsultan

22 – 28 Haziran İnteraktif Gösteriler:

  • 27 Haziran saat 14.00 / 16.00 / 18.00 – Huhu ile Bilim Şov – DasDas İstinyePark Tiyatro Salonu

  • 28 Haziran saat 15.00 – Sermet Erkin Çocuklar İçin İnteraktif İllüzyon Gösterisi – Hilltown Seyirlik Sahne

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Bu Hafta Hangi Etkinlikler Var?

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Bu Hafta Hangi Etkinlikler Var?

Okul bitti ama öğrenmek, keşfetmek ve eğlenmek bitmedi! Çocukların tatilde de kendilerini geliştirecekleri harika atölyeler var.

22 – 28 Haziran'da Avrupa Yakası'nda Hangi Çocuk Atölyeleri Var?

  • Renkli Balonun Macerası Yaratıcı Drama Atölyesi - AKM Çocuk Sanat Merkezi: Çocukların hayal güçlerini canlandırmak ve drama ile kendilerini ifade etmelerini sağlamak için harika bir etkinlik. Rol yapma ve hikaye kurma becerilerini pekiştiriyorlar.

Yaş Grubu: 4–6 Yaş

Gün/Saat: 28 Haziran 2026 Pazar, saat 14.00

  • Çizgi Roman Atölyesi - AKM Çocuk Sanat Merkezi: Karne alan çocukların yaz tatilinde kendi kahramanlarını kağıda dökecekleri yaratıcı bir deneyim. Hem anlatma hem de çizerek ifade etme becerilerini bir arada geliştiriyorlar.

Yaş Grubu: 7–11 Yaş

Gün/Saat: 28 Haziran 2026 Cumartesi, saat 15.00

  • Ebeveyn-Çocuk Ritim ve Dans Atölyesi - AKM Çocuk Sanat Merkezi: Daha küçük yaş gruplarının anne-babasıyla birlikte müziğin ritmine kapılacağı enerjik bir atölye. Beden koordinasyonu ve müzik kulağı gelişimi için birebir.

Yaş Grubu: 3–5 Yaş

Gün/Saat: 28 Haziran 2026 Pazar, saat 17.00

  • Sanat Atölyeleri - İstanbul Modern: Sanatın büyülü dünyasına adım atmak ve tatili sanatla karşılamak için harika bir fırsat. Modern sanatı çocukların anlayabileceği eğlenceli dilde sunan eşsiz bir deneyim.

Yaş Grubu: 4–10 Yaş

Gün/Saat: 27 - 28 Haziran 2026

22 – 28 Haziran'da Anadolu Yakası'nda Hangi Çocuk Atölyeleri Var?

  • HUPALUPA Karne Hediyesi Kilden Minik Dostlar Atölyesi - Metropol İstanbul: Çocuklar bütün bir yılın yorgunluğunu renkli kil hamurunu kullanarak sevimli hayvan figürleri tasarlayarak atıyor. Hayal güçlerini kullanarak kendi oyuncaklarını oluşturacakları oldukça eğlenceli bir aktivite.

  • HUPALUPA Kendi Dondurmanı Yap Atölyesi - Metropol İstanbul: Yaz tatilinin gelişini kutlamak için soğuk taşlar üzerinde meyveleri ezip kendi leziz rulo dondurmalarını hazırladıkları enfes bir atölye!

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Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Bu Hafta Hangi Müzeye Gitmeli?

Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Bu Hafta Hangi Müzeye Gitmeli?

Başarılı bir eğitim yılının ardından, çocukların dünyasını aydınlatacak ve onlara kocaman bir 'Tebrikler!' diyecek, heyecan verici yepyeni rotalar:

Zaman Yolculuğu: Eğlenceli ve Tematik Müze Rotaları

  • Rahmi M. Koç Müzesi (Haliç)

Bu Hafta Neden Gitmeli? Karne hediyesi olarak nostaljik bir trene binmek, gerçek bir denizaltının içini gezmek ve antika arabaların arasında kaybolmak tatilin en havalı başlangıcı olacak.

Çocuklar İçin: Tarihi Fenerbahçe Vapuru'nun güvertesinde simit yiyebilir ve bilim atölyelerinde dev baloncuklar yaparak tatilin gelişini kutlayabilirler.

Bu Hafta Neden Gitmeli? Şair Sunay Akın'ın kurduğu bu masalsı köşk, çocukların kendi hayal dünyalarına dönüp tüm okul yılının yorgunluğunu unutturacak kadar büyülü bir yer.

Çocuklar İçin: 100 yıllık uzay oyuncakları ve eski kurşun askerleri inceledikten sonra, müzenin şirin kafesinde karne kutlama pastası yemek günün yıldızı olacak.

Geleceğe Bakış: Yeni Nesil Deneyim ve Eğlence Alanları

  • Vialand Tema Park (Eyüp)

Bu Hafta Neden Gitmeli? 'Karne hediyesi adrenalin olsun!' diyen aileler için açık havada devasa roller coaster'lar ve su kaydıraklarıyla dolu dev bir eğlence cumhuriyeti.

Çocuklar İçin: Çılgın Nehir'de sırılsıklam olmak, Fatih'in Rüyası ünitesinde kayıklarla tarihi bir yolculuğa çıkmak çocuklara unutulmaz bir gün yaşatacak.

Yazın Kalbinde: Doğa, Deniz ve Keşif

- Atatürk Arboretumu (Sarıyer)

Bu Hafta Neden Gitmeli? Okul koridorlarından kurtulup kendini doğanın sessizliğine, dev ağaçların gölgesine ve göletlerin kenarına bırakmak isteyen aileler için paha biçilemez bir doğa cenneti.

Çocuklar İçin: Göletteki kaplumbağaları izlemek ve farklı yaprakları toplayıp 'doğa dedektifi' olmak harika bir keşif hissi yaratacak.

  • Polonezköy Tabiat Parkı (Beykoz)

Bu Hafta Neden Gitmeli? Şehirden sadece 45 dakika uzaklaşıp bir köy havası almak, çimlerin üzerinde piknik yapmak ve hamaklarda sallanarak yaz tatiline 'merhaba' demek için.

Çocuklar İçin: Yemyeşil parkurlarda bisiklet sürmek, at çiftliklerini ziyaret edip at binme deneyimi yaşamak enerjilerini atmaları için harika bir seçenek.

Bonus Rota: İstanbul’un En Güzel Sahillerinde Yaz Akşamüstü Keyfi!

Bonus Rota: İstanbul’un En Güzel Sahillerinde Yaz Akşamüstü Keyfi!

Kitapları rafa kaldırdık, şimdi rüzgara, kuma ve deniz iyotuna dokunma vakti! Karne kutlamasını açık havada, dondurma ve güneş eşliğinde yapmak isteyen ailelere özel en dinamik akşamüstü rotaları:

Anadolu Yakası'nın tatil beldelerini aratmayan bu eşsiz noktasında, ünlü Moda dondurmacılarından koca birer külah dondurma alıp deniz kenarında yürümek 'Yaz gerçekten geldi!' hissini doruklara çıkaracak. Moda İskelesi'ne doğru paten veya scooter sürmek, çimlerde frizbi oynamak miniklerin bütün okul stresini atacaktır.

  • Kilyos (Kumköy) Sahilleri: 

İstanbul'un içinde ama şehirden kilometrelerce uzaktaymış gibi hissetmek isteyenler için... Karneleri alır almaz havluları kapıp Karadeniz'in serin sularına kendinizi bırakabilirsiniz. Saatlerce kumdan kale yapmak, denizde dalgalarla zıplamak ve akşamüstü sahil restoranlarında lezzetli bir balık menüsü yemek muhteşem bir ödül.

  • Bebek - Emirgan Sahil Hattı: 

Boğaz'ın o mavi sularını en yakından hissedebileceğiniz klasikleşmiş bir rota. Bebek Parkı'nın asırlık ağaçları altında çocukları serbest bırakıp, ardından Emirgan'a doğru uzanan keyifli kordon boyunda ailecek yürüyüş yapmak yaz tatili klasiklerindendir.

  • Florya Menekşe Plajı ve Kordonu: 

Avrupa Yakası sakinleri için hem denize girilebilecek kumsal alanları barındıran hem de akşam saatlerinde çekirdek çitleyerek yürüyüş yapılacak çok geniş bir alan. Çocuk parklarının bolluğu, bu sahili minikler için cazip kılan en büyük etken.

Ebeveynlere Küçük Bir İpucu: Karne haftası coşkusuyla çocukların enerjisi normalden çok daha yüksek olacaktır. Sahil veya park planlarınıza mutlaka bir yedek tişört, bolca su ve çocukların kutlama sevincini paylaşacakları balon, uçurtma gibi küçük sürprizler eklemeyi unutmayın. Akşamüstü rüzgarıyla serinleyen havada ailecek çekileceğiniz bir 'mutlu tatiller' fotoğrafı için güneşin batış saatlerini yakalayın!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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