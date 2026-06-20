22 – 28 Haziran İstanbul Çocuk Etkinlikleri Takvimi: Karne Haftasının En Güzel Çocuk Oyunları ve Festivalleri

Başarılı bir eğitim yılının ardından, çocukların dünyasını aydınlatacak ve onlara kocaman bir 'Tebrikler!' diyecek, heyecan verici yepyeni rotalar:

Zaman Yolculuğu: Eğlenceli ve Tematik Müze Rotaları

Rahmi M. Koç Müzesi (Haliç)

Bu Hafta Neden Gitmeli? Karne hediyesi olarak nostaljik bir trene binmek, gerçek bir denizaltının içini gezmek ve antika arabaların arasında kaybolmak tatilin en havalı başlangıcı olacak.

Çocuklar İçin: Tarihi Fenerbahçe Vapuru'nun güvertesinde simit yiyebilir ve bilim atölyelerinde dev baloncuklar yaparak tatilin gelişini kutlayabilirler.

İstanbul Oyuncak Müzesi (Göztepe)

Bu Hafta Neden Gitmeli? Şair Sunay Akın'ın kurduğu bu masalsı köşk, çocukların kendi hayal dünyalarına dönüp tüm okul yılının yorgunluğunu unutturacak kadar büyülü bir yer.

Çocuklar İçin: 100 yıllık uzay oyuncakları ve eski kurşun askerleri inceledikten sonra, müzenin şirin kafesinde karne kutlama pastası yemek günün yıldızı olacak.

Geleceğe Bakış: Yeni Nesil Deneyim ve Eğlence Alanları

Vialand Tema Park (Eyüp)

Bu Hafta Neden Gitmeli? 'Karne hediyesi adrenalin olsun!' diyen aileler için açık havada devasa roller coaster'lar ve su kaydıraklarıyla dolu dev bir eğlence cumhuriyeti.

Çocuklar İçin: Çılgın Nehir'de sırılsıklam olmak, Fatih'in Rüyası ünitesinde kayıklarla tarihi bir yolculuğa çıkmak çocuklara unutulmaz bir gün yaşatacak.

Yazın Kalbinde: Doğa, Deniz ve Keşif

- Atatürk Arboretumu (Sarıyer)

Bu Hafta Neden Gitmeli? Okul koridorlarından kurtulup kendini doğanın sessizliğine, dev ağaçların gölgesine ve göletlerin kenarına bırakmak isteyen aileler için paha biçilemez bir doğa cenneti.

Çocuklar İçin: Göletteki kaplumbağaları izlemek ve farklı yaprakları toplayıp 'doğa dedektifi' olmak harika bir keşif hissi yaratacak.

Polonezköy Tabiat Parkı (Beykoz)

Bu Hafta Neden Gitmeli? Şehirden sadece 45 dakika uzaklaşıp bir köy havası almak, çimlerin üzerinde piknik yapmak ve hamaklarda sallanarak yaz tatiline 'merhaba' demek için.

Çocuklar İçin: Yemyeşil parkurlarda bisiklet sürmek, at çiftliklerini ziyaret edip at binme deneyimi yaşamak enerjilerini atmaları için harika bir seçenek.