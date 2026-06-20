22 – 28 Haziran İstanbul Çocuk Etkinlikleri Takvimi: Karne Haftasının En Güzel Çocuk Oyunları ve Festivalleri
Bu hafta İstanbul’da okulların zili son kez çalıyor ve çocukların o büyük heyecanla beklediği uzun yaz tatili resmen başlıyor! Tüm yılın yorgunluğunu yaz tatilinde atmaya hazırlanan minikler için 22 – 28 Haziran haftası, tam bir şenlik havasında geçiyor. Karne sevinciyle dolup taşan çocuklar için ebeveynler 'en güzel karne hediyesi ne olabilir?' sorusunu sormaya başladı bile. Bu özel haftada İstanbul'un her iki yakası, çocukların başarılarını kutlamak ve yazın gelişini müjdelemek için harika alternatiflerle dolu. Açık hava sahnelerinden havuz partilerine, eğlenceli bilim gösterilerinden sanat dolu atölyelere kadar uzanan dopdolu bir program sizi bekliyor.
Peki, okulların kapandığı bu ilk hafta İstanbul'da çocuklarla neler yapılır? Karne kutlaması için hangi müzikallere gidilir? Şehrin sıcağından kaçıp eğlenebileceğiniz en yeni sahil ve müze rotaları nereler?
Uyarı: Yaz tatili sebebiyle şehirdeki etkinliklerde oluşabilecek yoğunluğu göz önünde bulundurarak planlarınızı erkenden yapmayı, kontenjan durumlarını kontrol etmeyi ve biletlerinizi dijital platformlar üzerinden hızla temin etmeyi unutmayın. İyi eğlenceler!
İstanbul'da Bu Hafta Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?
İstanbul'da Bu Hafta Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?
İstanbul'da Bu Hafta Çocuklar İçin Konser ve Müzikal Var mı?
İstanbul'da Bu Hafta Çocuklar İçin Hangi Gösteriler Var?
İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Bu Hafta Hangi Etkinlikler Var?
Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Bu Hafta Hangi Müzeye Gitmeli?
Bonus Rota: İstanbul’un En Güzel Sahillerinde Yaz Akşamüstü Keyfi!
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