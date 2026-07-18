Ankara, İzmir ve Bursa Kültür Sanat Takvimi! Bu Hafta Sinema ve Tiyatroda Neler Var?

Pinokyo: Kanlı Masal

Vizyon tarihi: 24 Temmuz 2026

Tür: Gerilim, Korku

Yönetmen: Rhys Frake-Waterfield

Oyuncular: Robert Englund, Richard Brake, Cameron Bell (IV)

Çocukluğumuzun sevimli masalını kanlı bir korku hikâyesine dönüştüren film, Geppetto’nun torunu James ile sihirli kukla Pinokyo arasındaki dostluğa odaklanıyor. James’in dış dünyayla tanıştırdığı Pinokyo, kötülüğü ortadan kaldırma görevini kendi acımasız yöntemleriyle yorumlayınca masal, geri dönüşü olmayan bir kâbusa dönüşüyor.

Onun Şahsi Cehennemi

Vizyon tarihi: 24 Temmuz 2026

Tür: Gerilim

Yönetmen: Nicolas Winding Refn

Oyuncular: Charles Melton, Sophie Thatcher, Kristine Frøseth

Fütüristik bir metropolü kaplayan gizemli sis, yakalanması neredeyse imkânsız ölümcül bir varlığı serbest bırakıyor. Babasını arayan sorunlu genç bir kadın ile kızını cehennemden kurtarmaya çalışan Amerikalı askerin yolları, giderek daha tekinsiz bir hâl alan şehirde kesişiyor.

Peter Pan Kabuslar Ülkesi

Vizyon tarihi: 24 Temmuz 2026

Tür: Fantastik, Gerilim, Korku, Macera

Yönetmen: Scott Chambers (II)

Oyuncular: Megan Placito, Martin Portlock, Kit Green

Peter Pan masalını karanlık bir korku hikâyesine dönüştüren filmde Wendy Darling, kardeşi Michael’ı acımasız Peter Pan’ın elinden kurtarmak için yola çıkıyor. Neverland’in masalsı olmaktan çok uzak dünyasına giren Wendy, kardeşini bulabilmek için hayatta kalmak zorunda kalıyor.

Nasreddin Hoca: Zaman Yolcusu 4

Vizyon tarihi: 24 Temmuz 2026

Tür: Animasyon

Nasreddin Hoca ve yol arkadaşlarının zaman yolculuğu bu kez çok daha uzak dönemlere uzanıyor. Kahramanlarımız, dinozorların hüküm sürdüğü çağdan kadim medeniyetlerin gizemli dünyasına kadar uzanan renkli ve tehlikeli bir maceraya atılıyor.

Hannas 3

Vizyon tarihi: 24 Temmuz 2026

Tür: Korku

Yönetmen: Ahmet Toklu

Oyuncular: Nilay Deniz, Can Güreler, Zeynep Yaylıcıoğlu

Bebeklerini trajik bir kazada kaybeden sosyal medya fenomeni Ayşe ile emlakçı eşi Ali, acılarından uzaklaşmak için gözlerden uzak bir köy evine gidiyor. Geçmişteki kayıp bebek vakalarıyla anılan evde doğaüstü olaylar başlayınca Ayşe hem travmalarıyla hem de eşinin sakladığı gerçeklerle yüzleşiyor.

Power Ballad

Vizyon tarihi: 24 Temmuz 2026

Tür: Komedi, Müzik, Müzikal

Yönetmen: John Carney

Oyuncular: Paul Rudd, Nick Jonas, Havana Rose Liu

Bir zamanların başarılı düğün şarkıcısı Rick, konser sırasında gözden düşmüş erkek grubu yıldızı Danny ile tanışıyor. Aralarında müzik sayesinde kurulan dostluk, Danny’nin Rick’e ait bir şarkıyla yeniden zirveye çıkmasıyla sert bir çatışmaya dönüşüyor.

İzci Takımı: Şelalenin Peşinde

Vizyon tarihi: 24 Temmuz 2026

Tür: Animasyon

Karne zilinin ardından Utku, Ege, Elif, Deniz ve Eylül’ü sakin bir tatil yerine ormanın derinliklerine uzanan yeni bir macera bekliyor. Büyük şelaleye doğru yola çıkan İzci Takımı, okulda öğrendiği bilgileri gerçek bir sınavda kullanıyor.