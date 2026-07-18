Ankara, İzmir ve Bursa Kültür Sanat Takvimi! Bu Hafta Sinema ve Tiyatroda Neler Var?

Shirley Valentine - Sumru Yavrucuk
Günlük hayatın tekdüzeliği içinde hayallerini unutan Shirley, yaşamının kontrolünü yeniden ele almaya karar veriyor. Sumru Yavrucuk’un sahnedeki tüm karakterleri tek başına canlandırdığı oyun, müzikli ve eğlenceli bir özgürleşme hikâyesi anlatıyor.
Tarih: 20 Temmuz Pazartesi ve 21 Temmuz Salı, 21.00
Mekan: Bornova Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu / Bostanlı Suat Taşer Salonu
Tür: Komedi
Oyuncular: Sumru Yavrucuk
Süre: 105 dakika
Yaş Sınırı: 12+
Kirli Sepeti
Uğur Bilgin, Onur Buldu ve Aziz Aslan, bugüne kadar kimseye anlatmadıkları gerçek ve bir o kadar absürt anılarını sahneye taşıyor. Oyuncuların kendi hikâyelerini canlandırdığı gösteride kirli sepeti açıldıkça kahkaha dozu yükseliyor.
Tarih: 21 Temmuz Salı, 21.00
Mekan: İzmir Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu
Tür: Komedi
Oyuncular: Uğur Bilgin, Onur Buldu, Aziz Aslan
Etekler ve Pantolonlar
Kocasının kendisini aldattığını öğrenen Nurcan, intikam planı yapmak için yıllardır görüşmediği arkadaşı Aysel’den yardım istiyor. İki eski arkadaş bu plan sırasında yalnızca evliliklerini değil, aile ve çevre baskısıyla dönüştükleri insanları da sorgulamaya başlıyor.
Tarih: 22 Temmuz Çarşamba, 19.00; 23 Temmuz Perşembe, 21.00; 24 Temmuz Cuma, 19.00
Mekan: Foça Reha Midilli Kültür Merkezi / Bornova Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu / Menemen Belediyesi Kültür Merkezi
Tür: Komedi
Oyuncular: Nergis Kumbasar, Nurseli İdiz, Kimya Gökçe Aytaç
Süre: 80 dakika
Yaş Sınırı: 12+
Profesyonel
Bir edebiyatçının hayatı, yıllarca kendisini takip eden gizli polisle karşılaşmasıyla beklenmedik bir hesaplaşmaya dönüşüyor. Dušan Kovačević’in politik dönüşümleri kara mizahla ele alan oyunu, Bülent Emin Yarar ve Yetkin Dikinciler’in yorumuyla sahneleniyor.
Tarih: 22 Temmuz Çarşamba, 21.00
Mekan: İzmir Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu
Tür: Kara Komedi
Oyuncular: Bülent Emin Yarar, Yetkin Dikinciler, Gülen Çehreli
Süre: 120 dakika
Yaş Sınırı: 8+
Dönüşüm - Franz Kafka
Gregor Samsa’nın bir sabah dev bir böceğe dönüşmesiyle başlayan hikâye, insanın ailesine ve topluma yabancılaşmasını sahneye taşıyor. Kafka’nın zamansız eseri, tek kişilik ve fiziksel anlatımı öne çıkaran bir uyarlamayla izleyiciyle buluşuyor.
Zengin Mutfağı
15-16 Haziran 1970’te yaşanan büyük işçi hareketi, zengin bir ailenin mutfağında çalışanların gözünden anlatılıyor. Toplumdaki değişim köşkün kapısından içeri girerken mutfaktaki herkes, gelişmeler karşısında kendi tarafını seçmek zorunda kalıyor.
Tarih: 23 Temmuz Perşembe ve 25 Temmuz Cumartesi, 21.00
Mekan: İzmir Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu / Çeşme Açıkhava Tiyatrosu
Tür: Komedi
Oyuncular: Şener Şen, Kutay Sandıkçı, Onay Kaya, Gizem Ergün, Uğur Arda Başkan
Süre: 120 dakika
Yaş Sınırı: 13+
Hey Gidi Günler
Süheyl ve Behzat Uygur, çocukluklarından bugüne kadar biriktirdikleri acı ve tatlı anıları albümlerden çıkararak seyirciyle paylaşıyor. Şarkılar ve izleyici katılımıyla ilerleyen gösteride herkesin hafızasında kalan eski günlere eğlenceli bir yolculuk yapılıyor.
Tarih: 23 Temmuz Perşembe, 21.00
Mekan: Bostanlı Suat Taşer Salonu
Tür: Komedi
Oyuncular: Süheyl Uygur, Behzat Uygur
Süre: 120 dakika
Yaş Sınırı: 13+
Bir Kadının Kavgaları ve Dönüşümleri
Édouard Louis’nin annesinin hayatından yola çıkan oyun, hayalleri olan genç bir kadının evlilik ve ev içi emek nedeniyle yıllar içinde nasıl görünmez hâle geldiğini anlatıyor. Hikâye, uzun yıllar süren tutsaklığın ardından kendi hayatını yeniden kuran bir kadının özgürleşmesine odaklanıyor.
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