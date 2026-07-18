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Ankara, İzmir ve Bursa Kültür Sanat Takvimi! Bu Hafta Sinema ve Tiyatroda Neler Var?

Ankara, İzmir ve Bursa Kültür Sanat Takvimi! Bu Hafta Sinema ve Tiyatroda Neler Var?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
18.07.2026 - 10:48 Son Güncelleme: 18.07.2026 - 10:53
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20-26 Temmuz haftasında sinema salonlarından tiyatro sahnelerine kadar dopdolu bir program izleyicileri bekliyor. Korkudan animasyona, komediden drama uzanan yeni filmlerin yanı sıra Ankara, İzmir ve Bursa’da seyirci karşısına çıkacak beğenilen tiyatro oyunlarını bir araya getirdik.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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20-26 Temmuz 2026 Vizyona Girecek Filmler

20-26 Temmuz 2026 Vizyona Girecek Filmler

Pinokyo: Kanlı Masal

  • Vizyon tarihi: 24 Temmuz 2026

  • Tür: Gerilim, Korku

  • Yönetmen: Rhys Frake-Waterfield

  • Oyuncular: Robert Englund, Richard Brake, Cameron Bell (IV)

Çocukluğumuzun sevimli masalını kanlı bir korku hikâyesine dönüştüren film, Geppetto’nun torunu James ile sihirli kukla Pinokyo arasındaki dostluğa odaklanıyor. James’in dış dünyayla tanıştırdığı Pinokyo, kötülüğü ortadan kaldırma görevini kendi acımasız yöntemleriyle yorumlayınca masal, geri dönüşü olmayan bir kâbusa dönüşüyor.

Onun Şahsi Cehennemi

  • Vizyon tarihi: 24 Temmuz 2026

  • Tür: Gerilim

  • Yönetmen: Nicolas Winding Refn

  • Oyuncular: Charles Melton, Sophie Thatcher, Kristine Frøseth

Fütüristik bir metropolü kaplayan gizemli sis, yakalanması neredeyse imkânsız ölümcül bir varlığı serbest bırakıyor. Babasını arayan sorunlu genç bir kadın ile kızını cehennemden kurtarmaya çalışan Amerikalı askerin yolları, giderek daha tekinsiz bir hâl alan şehirde kesişiyor.

Peter Pan Kabuslar Ülkesi

  • Vizyon tarihi: 24 Temmuz 2026

  • Tür: Fantastik, Gerilim, Korku, Macera

  • Yönetmen: Scott Chambers (II)

  • Oyuncular: Megan Placito, Martin Portlock, Kit Green

Peter Pan masalını karanlık bir korku hikâyesine dönüştüren filmde Wendy Darling, kardeşi Michael’ı acımasız Peter Pan’ın elinden kurtarmak için yola çıkıyor. Neverland’in masalsı olmaktan çok uzak dünyasına giren Wendy, kardeşini bulabilmek için hayatta kalmak zorunda kalıyor.

Nasreddin Hoca: Zaman Yolcusu 4

  • Vizyon tarihi: 24 Temmuz 2026

  • Tür: Animasyon

Nasreddin Hoca ve yol arkadaşlarının zaman yolculuğu bu kez çok daha uzak dönemlere uzanıyor. Kahramanlarımız, dinozorların hüküm sürdüğü çağdan kadim medeniyetlerin gizemli dünyasına kadar uzanan renkli ve tehlikeli bir maceraya atılıyor.

Hannas 3

  • Vizyon tarihi: 24 Temmuz 2026

  • Tür: Korku

  • Yönetmen: Ahmet Toklu

  • Oyuncular: Nilay Deniz, Can Güreler, Zeynep Yaylıcıoğlu

Bebeklerini trajik bir kazada kaybeden sosyal medya fenomeni Ayşe ile emlakçı eşi Ali, acılarından uzaklaşmak için gözlerden uzak bir köy evine gidiyor. Geçmişteki kayıp bebek vakalarıyla anılan evde doğaüstü olaylar başlayınca Ayşe hem travmalarıyla hem de eşinin sakladığı gerçeklerle yüzleşiyor.

Power Ballad

  • Vizyon tarihi: 24 Temmuz 2026

  • Tür: Komedi, Müzik, Müzikal

  • Yönetmen: John Carney

  • Oyuncular: Paul Rudd, Nick Jonas, Havana Rose Liu

Bir zamanların başarılı düğün şarkıcısı Rick, konser sırasında gözden düşmüş erkek grubu yıldızı Danny ile tanışıyor. Aralarında müzik sayesinde kurulan dostluk, Danny’nin Rick’e ait bir şarkıyla yeniden zirveye çıkmasıyla sert bir çatışmaya dönüşüyor.

İzci Takımı: Şelalenin Peşinde

  • Vizyon tarihi: 24 Temmuz 2026

  • Tür: Animasyon

Karne zilinin ardından Utku, Ege, Elif, Deniz ve Eylül’ü sakin bir tatil yerine ormanın derinliklerine uzanan yeni bir macera bekliyor. Büyük şelaleye doğru yola çıkan İzci Takımı, okulda öğrendiği bilgileri gerçek bir sınavda kullanıyor.

20-26 Temmuz Ankara'da Bu Hafta Sahnelenecek Tiyatro Oyunları

20-26 Temmuz Ankara'da Bu Hafta Sahnelenecek Tiyatro Oyunları

Bir Delinin Hatıra Defteri - Oğuzhan Karadavut

Sistemin baskısı altında yalnızlaşan küçük bir memur, karşılıksız aşkı ve değersizlik duygusuyla gerçeklikten uzaklaşmaya başlıyor. Kendisini İspanya kralı zanneden Popriçin’in hikâyesi, trajedi ile mizahı aynı sahnede buluşturuyor.

  • Tarih: 21 Temmuz Salı, 24 Temmuz Cuma ve 26 Temmuz Pazar, 20.00

  • Mekan: Era Tiyatro Gösteri Merkezi

  • Tür: Trajikomedi

  • Oyuncular: Oğuzhan Karadavut

  • Süre: 90 dakika

  • Yaş Sınırı: 13+

Kaç Zamparalık Gece

Evliliklerinin 20. yılını kutlamak için dağ evine giden çift, aynı evin yeni evli başka bir çifte de kiralandığını öğreniyor. Geçmişin sırları ortaya çıktıkça romantik hafta sonu planı, yanlış anlaşılmalarla dolu bir komediye dönüşüyor.

  • Tarih: 21 Temmuz Salı ve 23 Temmuz Perşembe, 20.00

  • Mekan: Bergüzar Sahne

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Melisa Varol, Muhammet Yonca, Banu İnal, Edip Tüfekçi

  • Yaş Sınırı: 16+

Fabrikada Cinayet

Yanmış bir deponun duvarları arasında geçmişin izlerini taşıyan karakterler, eski bir radyodan yükselen türküler eşliğinde kendi yollarını arıyor. Oyun; güç, cesaret ve insanın yeniden başlayabilme ihtimali üzerine karanlık bir hikâye anlatıyor.

  • Tarih: 21 Temmuz Salı ve 24 Temmuz Cuma, 20.00

  • Mekan: AKM Sahne Kızılay / Çukurambar Kültür Sanat Merkezi AKM Sahnesi

  • Tür: Dram

  • Süre: 65 dakika

  • Yaş Sınırı: 13+

Saatleri Ayarlama Enstitüsü

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın unutulmaz eseri, geleneksel ile modern arasında sıkışan Hayri İrdal’ın dünyasını sahneye taşıyor. Sinema ve tiyatronun iç içe geçtiği uyarlamada Serkan Keskin, hikâyedeki çok sayıda karaktere tek başına hayat veriyor.

  • Tarih: 22 Temmuz Çarşamba, 21.00

  • Mekan: Oran Açıkhava Sahnesi

  • Tür: Dram, Tek Kişilik Oyun

  • Oyuncular: Serkan Keskin

  • Süre: 115 dakika

  • Yaş Sınırı: 13+

Bir İshak'sın Bir Cemil

Birbirine taban tabana zıt iki adam, küçücük bir hücrede umutları ve geçmişleriyle baş başa kalıyor. Yirmi dört saate yayılan hikâye, dostluk ve çaresizlik arasında gidip gelen buruk bir komediye dönüşüyor.

  • Tarih: 22 Temmuz Çarşamba ve 25 Temmuz Cumartesi, 20.00

  • Mekan: AKM Sahne Kızılay / Çukurambar Kültür Sanat Merkezi AKM Sahnesi

  • Tür: Komedi

  • Süre: 65 dakika

  • Yaş Sınırı: 16+

Gece

Karanlık kaderlerinden kaçmaya çalışan iki insanın yolları gecenin içinde kesişiyor. Kurtulmaya çalıştıkça daha da derine sürüklenen karakterlerin hikâyesi, kaybolmuş hayatlar üzerinden sert bir yüzleşme sunuyor.

  • Tarih: 23 Temmuz Perşembe, 20.00

  • Mekan: AKM Sahne Kızılay

  • Tür: Dram

  • Süre: 60 dakika

  • Yaş Sınırı: 13+

Jan Dark'ın Öteki Ölümü

İdamından önceki gece Jan Dark’ı hücresinde sıra dışı bir Tanrı ile celladı ziyaret ediyor. Biri hayatta kalması için inançlarını inkâr etmesini, diğeri ise savunduğu değerlerin arkasında durmasını isterken oyun; özgürlük, ihanet ve insan onurunu kara mizahla sorguluyor.

  • Tarih: 25 Temmuz Cumartesi, 20.00

  • Mekan: AST Bilkent Sahne

  • Tür: Kara Komedi

  • Oyuncular: Berk Yaygın, Deniz Özmen, Pelin Abay

  • Süre: 80 dakika

  • Yaş Sınırı: 15+

20-26 Temmuz İzmir'de Bu Hafta Sahnelenecek Tiyatro Oyunları

20-26 Temmuz İzmir'de Bu Hafta Sahnelenecek Tiyatro Oyunları

Shirley Valentine - Sumru Yavrucuk

Günlük hayatın tekdüzeliği içinde hayallerini unutan Shirley, yaşamının kontrolünü yeniden ele almaya karar veriyor. Sumru Yavrucuk’un sahnedeki tüm karakterleri tek başına canlandırdığı oyun, müzikli ve eğlenceli bir özgürleşme hikâyesi anlatıyor.

  • Tarih: 20 Temmuz Pazartesi ve 21 Temmuz Salı, 21.00

  • Mekan: Bornova Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu / Bostanlı Suat Taşer Salonu

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Sumru Yavrucuk

  • Süre: 105 dakika

  • Yaş Sınırı: 12+

Kirli Sepeti

Uğur Bilgin, Onur Buldu ve Aziz Aslan, bugüne kadar kimseye anlatmadıkları gerçek ve bir o kadar absürt anılarını sahneye taşıyor. Oyuncuların kendi hikâyelerini canlandırdığı gösteride kirli sepeti açıldıkça kahkaha dozu yükseliyor.

  • Tarih: 21 Temmuz Salı, 21.00

  • Mekan: İzmir Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Uğur Bilgin, Onur Buldu, Aziz Aslan

Etekler ve Pantolonlar

Kocasının kendisini aldattığını öğrenen Nurcan, intikam planı yapmak için yıllardır görüşmediği arkadaşı Aysel’den yardım istiyor. İki eski arkadaş bu plan sırasında yalnızca evliliklerini değil, aile ve çevre baskısıyla dönüştükleri insanları da sorgulamaya başlıyor.

  • Tarih: 22 Temmuz Çarşamba, 19.00; 23 Temmuz Perşembe, 21.00; 24 Temmuz Cuma, 19.00

  • Mekan: Foça Reha Midilli Kültür Merkezi / Bornova Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu / Menemen Belediyesi Kültür Merkezi

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Nergis Kumbasar, Nurseli İdiz, Kimya Gökçe Aytaç

  • Süre: 80 dakika

  • Yaş Sınırı: 12+

Profesyonel

Bir edebiyatçının hayatı, yıllarca kendisini takip eden gizli polisle karşılaşmasıyla beklenmedik bir hesaplaşmaya dönüşüyor. Dušan Kovačević’in politik dönüşümleri kara mizahla ele alan oyunu, Bülent Emin Yarar ve Yetkin Dikinciler’in yorumuyla sahneleniyor.

  • Tarih: 22 Temmuz Çarşamba, 21.00

  • Mekan: İzmir Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu

  • Tür: Kara Komedi

  • Oyuncular: Bülent Emin Yarar, Yetkin Dikinciler, Gülen Çehreli

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş Sınırı: 8+

Dönüşüm - Franz Kafka

Gregor Samsa’nın bir sabah dev bir böceğe dönüşmesiyle başlayan hikâye, insanın ailesine ve topluma yabancılaşmasını sahneye taşıyor. Kafka’nın zamansız eseri, tek kişilik ve fiziksel anlatımı öne çıkaran bir uyarlamayla izleyiciyle buluşuyor.

  • Tarih: 22 Temmuz Çarşamba, 21.00

  • Mekan: Bornova Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Onur Gözeten

  • Süre: 60 dakika

  • Yaş Sınırı: 10+

Zengin Mutfağı

15-16 Haziran 1970’te yaşanan büyük işçi hareketi, zengin bir ailenin mutfağında çalışanların gözünden anlatılıyor. Toplumdaki değişim köşkün kapısından içeri girerken mutfaktaki herkes, gelişmeler karşısında kendi tarafını seçmek zorunda kalıyor.

  • Tarih: 23 Temmuz Perşembe ve 25 Temmuz Cumartesi, 21.00

  • Mekan: İzmir Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu / Çeşme Açıkhava Tiyatrosu

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Şener Şen, Kutay Sandıkçı, Onay Kaya, Gizem Ergün, Uğur Arda Başkan

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş Sınırı: 13+

Hey Gidi Günler

Süheyl ve Behzat Uygur, çocukluklarından bugüne kadar biriktirdikleri acı ve tatlı anıları albümlerden çıkararak seyirciyle paylaşıyor. Şarkılar ve izleyici katılımıyla ilerleyen gösteride herkesin hafızasında kalan eski günlere eğlenceli bir yolculuk yapılıyor.

  • Tarih: 23 Temmuz Perşembe, 21.00

  • Mekan: Bostanlı Suat Taşer Salonu

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Süheyl Uygur, Behzat Uygur

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş Sınırı: 13+

Bir Kadının Kavgaları ve Dönüşümleri

Édouard Louis’nin annesinin hayatından yola çıkan oyun, hayalleri olan genç bir kadının evlilik ve ev içi emek nedeniyle yıllar içinde nasıl görünmez hâle geldiğini anlatıyor. Hikâye, uzun yıllar süren tutsaklığın ardından kendi hayatını yeniden kuran bir kadının özgürleşmesine odaklanıyor.

  • Tarih: 24 Temmuz Cuma, 21.15

  • Mekan: Urladam Ağaçlı Sahne

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Onur Ünsal

  • Süre: 105 dakika

20-26 Temmuz Bursa'da Bu Hafta Sahnelenecek Tiyatro Oyunları

20-26 Temmuz Bursa'da Bu Hafta Sahnelenecek Tiyatro Oyunları

Hamlet

Babasının ölümünün ardından şüphe, ihanet ve sorumluluk arasında sıkışan Hamlet, bildiği gerçekle ne yapacağına karar vermeye çalışıyor. Shakespeare’in klasiğini 75 dakikaya sığdıran çağdaş uyarlama, intikamdan çok vicdan ve bastırılmış öfke üzerinde duruyor.

  • Tarih: 24 Temmuz Cuma, 20.30

  • Mekan: Bursa Aspera Sahne

  • Tür: Trajedi, Dram

  • Oyuncular: Alper Boğatemür

  • Süre: 75 dakika

Bir Delinin Hatıra Defteri

1830’ların Rusya’sında küçük bir memur olarak çalışan Poprişçin, yaşadıklarıyla baş edemedikçe gerçeklikten kopmaya başlıyor. Köpeklerin konuştuğuna ve gizli mektuplar yazdığına inanan karakterin hikâyesi, yalnızlık ile delilik arasındaki çizgiyi sorguluyor.

  • Tarih: 25 Temmuz Cumartesi, 20.30

  • Mekan: Kafa Sahne

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Birol Yıldırım

  • Süre: 60 dakika

  • Yaş Sınırı: 10+

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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