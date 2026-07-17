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20-26 Temmuz Haftasında Vizyona Girecek 7 Film!

20-26 Temmuz Haftasında Vizyona Girecek 7 Film!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.07.2026 - 16:27 Son Güncelleme: 17.07.2026 - 16:35
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Temmuz ayının sonlarına yaklaşırken sinema salonlarında korkudan animasyona, müzikalden gerilime uzanan hareketli bir hafta bizi bekliyor. Pinokyo ve Peter Pan gibi çocukluğumuzun tanıdık karakterleri bu kez karanlık hikâyelerle perdeye dönerken yerli korku filmi “Hannas 3” ve John Carney imzalı “Power Ballad” da haftanın dikkat çeken yapımları arasında yer alıyor.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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20-26 Temmuz 2026 Vizyona Girecek Filmler

20-26 Temmuz 2026 Vizyona Girecek Filmler

Pinokyo: Kanlı Masal

  • Vizyon tarihi: 24 Temmuz 2026

  • Tür: Gerilim, Korku

  • Yönetmen: Rhys Frake-Waterfield

  • Oyuncular: Robert Englund, Richard Brake, Cameron Bell (IV)

Çocukluğumuzun sevimli masalını kanlı bir korku hikâyesine dönüştüren film, Geppetto’nun torunu James ile sihirli kukla Pinokyo arasındaki dostluğa odaklanıyor. James’in dış dünyayla tanıştırdığı Pinokyo, kötülüğü ortadan kaldırma görevini kendi acımasız yöntemleriyle yorumlayınca masal, geri dönüşü olmayan bir kâbusa dönüşüyor.

Onun Şahsi Cehennemi

  • Vizyon tarihi: 24 Temmuz 2026

  • Tür: Gerilim

  • Yönetmen: Nicolas Winding Refn

  • Oyuncular: Charles Melton, Sophie Thatcher, Kristine Frøseth

Fütüristik bir metropolü kaplayan gizemli sis, yakalanması neredeyse imkânsız ölümcül bir varlığı serbest bırakıyor. Babasını arayan sorunlu genç bir kadın ile kızını cehennemden kurtarmaya çalışan Amerikalı askerin yolları, giderek daha tekinsiz bir hâl alan şehirde kesişiyor.

Peter Pan Kabuslar Ülkesi

  • Vizyon tarihi: 24 Temmuz 2026

  • Tür: Fantastik, Gerilim, Korku, Macera

  • Yönetmen: Scott Chambers (II)

  • Oyuncular: Megan Placito, Martin Portlock, Kit Green

Peter Pan masalını karanlık bir korku hikâyesine dönüştüren filmde Wendy Darling, kardeşi Michael’ı acımasız Peter Pan’ın elinden kurtarmak için yola çıkıyor. Yolculuğunda kullandığı uyuşturucuyu peri tozu sanan Tinkerbell ile karşılaşan Wendy, Neverland’in masalsı olmaktan çok uzak dünyasında hayatta kalmaya çalışıyor.

Nasreddin Hoca: Zaman Yolcusu 4

  • Vizyon tarihi: 24 Temmuz 2026

  • Tür: Animasyon

Nasreddin Hoca ve yol arkadaşlarının zaman yolculuğu çok daha uzak dönemlere uzanıyor. Kahramanlarımız, dinozorların hüküm sürdüğü çağdan kadim medeniyetlerin gizemli dünyasına kadar uzanan renkli ve tehlikeli bir maceraya atılıyor.

Hannas 3

  • Vizyon tarihi: 24 Temmuz 2026

  • Tür: Korku

  • Yönetmen: Ahmet Toklu

  • Oyuncular: Nilay Deniz, Can Güreler, Zeynep Yaylıcıoğlu

Bebeklerini trajik bir kazada kaybeden sosyal medya fenomeni Ayşe ile emlakçı eşi Ali, acılarından uzaklaşmak için gözlerden uzak bir köy evine gidiyor. Ancak geçmişteki kayıp bebek vakalarıyla anılan evde doğaüstü olaylar başlayınca Ayşe hem bastırdığı travmalarla hem de eşinin yıllardır sakladığı gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalıyor.

Power Ballad

  • Vizyon tarihi: 24 Temmuz 2026

  • Tür: Komedi, Müzik, Müzikal

  • Yönetmen: John Carney

  • Oyuncular: Paul Rudd, Nick Jonas, Havana Rose Liu

Bir zamanların başarılı düğün şarkıcısı Rick, konser sırasında gözden düşmüş erkek grubu yıldızı Danny ile tanışıyor. Aralarında müzik sayesinde kurulan dostluk, Danny’nin Rick’e ait bir şarkıyla yeniden zirveye çıkmasıyla çatışmaya dönüşüyor. Rick ise hak ettiğine inandığı payı almak uğruna hayatındaki her şeyi riske atıyor.

İzci Takımı: Şelalenin Peşinde

  • Vizyon tarihi: 24 Temmuz 2026

  • Tür: Animasyon

Karne zilinin ardından Utku, Ege, Elif, Deniz ve Eylül’ü sakin bir tatil yerine ormanın derinliklerine uzanan yeni bir macera bekliyor. Bülent Öğretmen’le büyük şelaleye doğru yola çıkan İzci Takımı, okulda öğrendiği deprem bilgilerini ve müdürünün eğlenceli öğütlerini gerçek bir sınavda kullanıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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