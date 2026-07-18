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20 – 26 Temmuz Konser Takvimi: Bu Haftanın Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir Konserleri ve Müzik Festivalleri

20 – 26 Temmuz Konser Takvimi: Bu Haftanın Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir Konserleri ve Müzik Festivalleri

Konser müzik
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
18.07.2026 - 08:46
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Canlı müziğin ve bitmeyen yaz coşkusunun şehre yayıldığı muhteşem bir haftaya hazır olun! 20 – 26 Temmuz 2026 haftasında Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir'de eğlencenin nabzı en üst perdeden atıyor. Pop müziğin zirvedeki ismi Gülşen, efsanevi rock grubu Duman, dünyaca ünlü piyano virtüözümüz Fazıl Say ve güçlü sesiyle Derya Uluğ ile müzik ziyafetine doyarken; gün batımı partileri ve nostaljik 90'lar diskolarıyla yorulana kadar dans edeceğiz. 

Peki, İzmir Alaçatı plajlarında hangi dünyaca ünlü isimler var? Ankara’da bu hafta nerede canlı müzik dinlenir? Bursa'da kimler sahne alıyor? Gelin, 20 – 26 Temmuz haftasının bu dopdolu müzik rotasına birlikte göz atalım.

Uyarı: Etkinliklerle ilgili en güncel bilgilere, kapı açılış saatlerine, bilet fiyatlarına ve rezervasyon detaylarına ulaşmak için resmi bilet satış platformlarını ya da etkinlik mekanlarının sosyal medya hesaplarını kontrol etmeyi unutmayın.

Ankara'da Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Başkent Ankara, temmuz ayının sonlarına doğru hem açık hava serinliğini hem de kapalı gişe sahnelerin coşkusunu bir araya getiriyor. Birbirinden özel dinletiler ve konsept partiler bu hafta Ankara'da sizi bekliyor:

Ankara'da Bu Haftanın Pop, Akustik, Rock ve Özel Konserleri

  • Kerimcan Durmaz Konseri: 22 Temmuz'da JW Marriott Ankara – Açıkhava Teras sahnesinde yüksek tempolu şovu ve danslarıyla eğlenceyi zirveye taşıyor.

  • Yasir Miy Konseri: 22 Temmuz saat 21.00'de IF Performance Hall Ankara (Tunus) sahnesinde duygu yüklü şarkılarıyla dinleyicileri bekliyor.

  • 80 Desibel: 23 Temmuz saat 21.00'de IF Performance Hall Ankara (Tunus) sahnesinde enerjik rock ritimleriyle kulakların pasını siliyor.

  • Ulaş Konseri: 23 Temmuz saat 21.00'de IF Performance Hall Tepe Prime sahnesinde sevilen parçalarıyla izleyicilere keyifli bir akşam yaşatıyor. 

  • Fadıl Aydın & Celal Karatüre - İlahi ve Tasavvuf Konseri: 24 Temmuz saat 19.00'da Büyük Ankara Kongre Merkezi sahnesinde huzur dolu bir dinleti vadediyor.

  • Altan Panikatak! Goetia: 24 Temmuz saat 20.00'de Haymatlos Mekan sahnesinde alternatif tınılarıyla dikkat çekiyor.

  • MEA Konseri: 24 Temmuz saat 21.00'de Buenos Cafe&Pub Ankara sahnesinde içten melodileriyle dinleyicilerini selamlıyor.

  • Emre Nalbantoğlu Konseri: 24 Temmuz saat 21.15'te IF Performance Hall Ankara (Tunus) sahnesinde kendine has tarzı ve güçlü yorumuyla sahnede yerini alıyor.

  • Melankoli: 26 Temmuz saat 21.00'de IF Performance Hall Ankara (Tunus) sahnesinde haftayı coşkulu bir performansla kapatıyor.

  • Deprem Gürdal: 26 Temmuz saat 21.00'de IF Performance Hall Ankara (Tunus) sahnesinde iddialı repertuvarıyla hayranlarıyla buluşuyor.

Ankara'da Bu Hafta Hangi Mekanda Parti ve DJ Performansı Var?

  • STIJAM: Sticker Bazaar & Music: 22 Temmuz saat 18.00'de Rabarba sahnesinde müziğin ve yaratıcılığın birleştiği ritmi yüksek bir geceye davet ediyor.

  • Atarlı Giderli Türkçe Pop Partisi: 24 Temmuz saat 20.00'de Jw Marriott Ankara – Açık Hava Bahçe mekanında giderli şarkılarla dansa doyuruyor.

  • Candles and Echoes - Ankara: 24 Temmuz'da Oran Açıkhava Sahnesi'nde yüzlerce mumun aydınlattığı büyüleyici bir klasik müzik şöleni sunuyor.

  • Euro Party: Geçmişe Yolculuk - Ankara: 24 Temmuz saat 21.30'da Route Ankara Sahnesi mekanında Avrupa hitleriyle dans pistini canlandırıyor.

  • Meltem Hayırlı: 24 Temmuz saat 23.00'te Three Ankara sahnesinde dinamik setleriyle geceyi aydınlatıyor.

  • GEN Z POP ROOFTOP + KARMA TERRACE: 25 Temmuz saat 20.00'de House of Karma mekanında yeni nesil pop hitleriyle gökyüzü altında eğlenceyi buluşturuyor.

  • Ecem Önol - 80'ler & 90'lar Gecesi: 25 Temmuz saat 21.00'de Garden Terrace Restaurant - Sheraton Ankara mekanında unutulmaz nostalji hitleriyle coşturuyor.

  • Ayberk Aşalı ile Türkçe Pop Gecesi: 25 Temmuz saat 21.00'de IF Performance Hall Tepe Prime sahnesinde kesintisiz bir dans ve eğlence vadediyor.

İzmir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

İzmir, Çeşme ve Alaçatı, bu hafta da müziğin ve eğlencenin merkezi olmaya devam ediyor! Pop müziğin yıldızlarından rock efsanelerine, kiliselerin ve bağların büyülü atmosferindeki mum ışığı konserlerinden plaj partilerine kadar her köşede farklı bir melodi yükseliyor: 

İzmir'de Bu Haftanın Pop, Akustik ve Özel Konserleri

  • Gamze Karta Konseri: 20 Temmuz saat 21.00'de Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu sahnesinde neşeli şarkılarıyla yaz akşamını renklendiriyor.

  • Meltem Hayırlı: 20 Temmuz'da Noche Alaçatı sahnesinde eğlence dolu setleriyle müzikseverleri karşılıyor.

  • Zeynep Yavuz: 22 Temmuz'da Gili Ege Perla sahnesinde etkileyici sesiyle sahnede yerini alıyor.

  • Ceylan Ertem - Akustik: 22 Temmuz saat 21.30'da Urladam Ağaçlı Sahne'sinde sevilen şarkılarını samimi bir akustik konseptle yorumluyor.

  • PAU Konseri: 22 Temmuz'da Sahne İstanbul Alaçatı mekanında bitmek bilmeyen enerjisiyle Alaçatı'yı sallıyor.

  • Güven Yüreyi: 23 Temmuz saat 23.00'te UrlaDam Ağaçlı Sahne mekanında güçlü repertuvarıyla müzikseverlerle buluşuyor.

  • Ayna Konseri: 24 Temmuz saat 21.00'de Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde efsaneleşmiş hitleriyle nostalji rüzgarı estiriyor.

  • Cengiz Kurtoğlu Konseri: 24 Temmuz saat 23.00'te Sahne İstanbul Alaçatı mekanında taverna müziğinin efsanesi olarak duygu dolu bir gece yaşatıyor.

  • Hero ile Dorian Akustik Konseri: 25 Temmuz saat 20.30'da Dorian Sanat Akademi sahnesinde içten melodilerini paylaşıyor.

  • Mirkelam: 25 Temmuz saat 20.30'da Coze Paşalimanı sahnesinde durdurulamayan enerjisi ve yıllara meydan okuyan şarkılarıyla sahnede devleşiyor.

  • Sisa Project Konseri: 25 Temmuz saat 21.00'de Bademler Sanat Köyü sahnesinde alternatif tarzıyla huzurlu bir akşam sunuyor.

  • MURDA: 25 Temmuz'da Noche Alaçatı sahnesinde rap ve pop listelerini sarsan hitleriyle hayranlarına coşkulu anlar yaşatıyor.

  • Derya Uluğ Konseri: 25 Temmuz saat 23.00'te OM Paparazzi sahnesinde dillerden düşmeyen şarkıları ve dans şovlarıyla Ege'yi ısıtıyor.

  • Lvbel C5 Konseri: 26 Temmuz'da Kali Beach Alaçatı sahnesinde plajın enerjisini dinamik rap ritimleriyle zirveye taşıyor.

  • Burak Bulut Konseri: 26 Temmuz saat 17.00'de Cibo & Bere Zaira Beach mekanında gün batımında en sevilen hitlerini seslendiriyor.

İzmir'de Bu Haftanın Rock, Caz, Klasik ve Özel Konseptleri

  • Atacan Kesman Klasik Gitar Resitali: 20 Temmuz saat 20.30'da Bi'Kahve Bi'Sahne mekanında gitarın zarif tınılarıyla dinleyicileri büyülüyor.

  • Jazz Gecesi: 22 Temmuz saat 20.00'de Oğlakçıoğlu Park Hotel sahnesinde caz melodilerini yaz akşamlarına taşıyor.

  • Arabesk Gecesi: 22 Temmuz saat 20.00'de Penguen Komedi Kulübü Bayraklı Folkart sahnesinde arabesk müziğin en klasikleriyle duygu dolu bir akşam sunuyor.

  • Midnight Symphony: 22 Temmuz'da Aziz Vukolos Kilisesi mekanında tarihi doku içinde senfonik ve büyüleyici bir performans yaşatıyor.

  • REBETİKO KORDELİO 'YUNAN YEMEKLERİ & GECESİ': 22 Temmuz saat 21.00'de Bademler Sanat Köyü sahnesinde Ege'nin karşı kıyısından lezzet ve ezgileri bir araya getiriyor.

  • Blue Hour Summer Series; DUMAN: 23 Temmuz saat 19.00'da Fly-Inn Beach mekanında Türk rock müziğinin efsane grubuyla gün batımını tarihi bir konsere dönüştürüyor.

  • SERGIO CORTES. THE MICHAEL JACKSON EXPERIENCE: 23 Temmuz saat 21.00'de Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde Popun Kralı'nın ruhunu kusursuz bir sahne şovuyla yaşatıyor.

  • Boheme Beach x ZAMNA On The Beach: 24 Temmuz'da Boheme Beach mekanında yaz festivali ruhunu deniz kenarına ve kumsala taşıyarak eşsiz bir deneyim vadediyor.

  • Marina'da Caz: 24 Temmuz saat 20.30'da İzmir Marina mekanında deniz kıyısında saksafon ve caz tınılarını yankılandırıyor.

  • Fazıl Say Jazz Quintet: 24 Temmuz'da saat 21.00'de Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda dünyaca ünlü piyano virtüözünün caz projeleriyle büyüleyici bir gece vadediyor.

  • Candles and Echoes - Çeşme: 24 Temmuz'da saat 21.00'de Yuzu Beach Ayayorgi sahnesinde yüzlerce mum ışığı altında dinlendirici ve masalsı bir enstrümantal dinleti sunuyor.

  • Candles and Echoes - Urla: 25 Temmuz saat 21.30'da UrlaDam Ağaçlı Sahne mekanında doğanın kalbinde, mumların aydınlattığı tarihi ve mistik atmosferde klasik tınıları yankılandırıyor.

  • Redjel African Reggie Night: 26 Temmuz saat 22.00'de 6:45 KK Bornova sahnesinde reggae ritimleriyle izleyicileri kıpır kıpır bir dansa davet ediyor.

İzmir'de Bu Hafta Hangi Mekanda Parti ve DJ Performansı Var?

  • MIDWEEK DANCE Wert b2b Orçunmus: 22 Temmuz saat 21.00'de Köşk Alsancak sahnesinde hafta ortasında tempoyu yükseltiyor.

  • Başbaşa 80'ler 90'lar: 24 Temmuz saat 20.30'da Dorian Sanat Akademi sahnesinde retro kuşağının kült şarkılarını dans pistine getiriyor.

  • Doksanlardan Günümüze: 24 Temmuz saat 22.00'de Skaff PSM Alsancak sahnesinde nostaljiden bugüne uzanan kesintisiz bir eğlence sunuyor.

  • Arem & Arman: 24 Temmuz'da Noche Alaçatı sahnesinde enerjik setleriyle gece kulübü coşkusunu zirveye taşıyor.

  • Kızlar Gecesi: 25 Temmuz saat 21.00'de SoldOut Performance Hall sahnesinde sadece kadınlara özel, sınırsız eğlence ve dans vadediyor.

  • Euro-Party: Geçmişe Yolculuk - İzmir: 25 Temmuz saat 21.30'da Cliff Venue sahnesinde Avrupa ve pop hitleriyle katılımcıları dansa doyuruyor.

  • Y Club Culture: 2000s Disco Night: 25 Temmuz saat 22.00'de Köşk Alsancak mekanında milenyum hitleriyle zamanı durduruyor.

  • More Life Presents Shimza: 26 Temmuz saat 16.00'da Before Sunset Beach mekanında afro-house müziğin dünyaca ünlü ismini gün batımı partisinde buluşturuyor.

  • Kadınlar Matinesi: 26 Temmuz saat 18.00'de Shine Club sahnesinde kadınlara özel coşkulu bir hafta sonu kapanışı sunuyor.

Bursa'da Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Bursa, açık hava sahnelerinden yükselen Türk popunun zirvedeki isimleri, alternatif rap ezgileri ve coşkulu partileriyle bu hafta müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatmaya hazır: 

Bursa'da Bu Haftanın Pop, Rock ve Alternatif Konserleri

  • Gülşen Konseri: 22 Temmuz saat 21.00'de Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde Türk pop müziğinin kraliçesi olarak bitmeyen enerjisi, hitleri ve büyüleyici danslarıyla sahnede devleşiyor.

  • Ayçin Asan: 25 Temmuz saat 22.00'de Holly Stone Performance Hall Bursa sahnesinde güçlü yorumu ve canlı performansıyla müzikseverlere coşkulu bir gece yaşatıyor.

  • Şehinşah Konseri: 26 Temmuz'da Hayal Kahvesi Bursa sahnesinde rap dünyasının güçlü kalemi olarak hayranlarıyla buluşuyor.

  • Yaşar: 26 Temmuz saat 21.00'de Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde 90'lardan bugüne uzanan romantik pop hitleriyle dinleyicilerini mest ediyor.

Bursa'da Bu Hafta Hangi Mekanda Parti ve DJ Performansı Var?

  • Candles and Echoes: Movie Sessions: 23 Temmuz saat 20.30'da BAOB Sahne mekanında sinema tarihinin en sevilen müziklerini mum ışığı altında klasik tınılarla seslendiriyor.

  • Discman 90'lar & 2000'ler Türkçe Pop Gecesi: 24 Temmuz saat 22.00'de Holly Stone Performance Hall Bursa sahnesinde eski şarkılara modern bir coşku katıyor.

Eskişehir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Eskişehir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Gençliğin ve dinamizmin şehri Eskişehir, yaz gecelerini kesintisiz Türkçe pop partileri, gün batımı eğlenceleri ve coşkulu sahnelerle renklendiriyor:

Eskişehir'de Bu Haftanın Pop, Rap ve Canlı Müzik Performansları

  • Tekir Konseri: 25 Temmuz saat 22.00'de Holly Stone Performance Hall Eskişehir sahnesinde rap ve arabesk-pop tınılarını harmanlayan kendine has tarzıyla hayranlarıyla buluşuyor.

  • Kahvaltı Konseri: Akustik Canlı Müzik Eşliğinde Serpme Kahvaltı: 26 Temmuz'da Gibi Cafe Sahne & Mutfak mekanında lezzetli bir sabahı sakin ve samimi melodilerle taçlandırıyor.

Eskişehir'de Bu Hafta Hangi Mekanda Parti ve DJ Performansı Var?

  • Sunset Parti: 22 Temmuz saat 19.00'da Campus Eskişehir mekanında gün batımını gençliğin yüksek enerjisi ve hareketli setlerle karşılıyor.

  • Çalgını Al Gel: 25 Temmuz saat 20.30'da Mahfil Sahne mekanında interaktif ve müzik dolu eğlenceli bir konsept sunuyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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