20 – 26 Temmuz Konser Takvimi: Bu Haftanın Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir Konserleri ve Müzik Festivalleri

Canlı müziğin ve bitmeyen yaz coşkusunun şehre yayıldığı muhteşem bir haftaya hazır olun! 20 – 26 Temmuz 2026 haftasında Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir'de eğlencenin nabzı en üst perdeden atıyor. Pop müziğin zirvedeki ismi Gülşen, efsanevi rock grubu Duman, dünyaca ünlü piyano virtüözümüz Fazıl Say ve güçlü sesiyle Derya Uluğ ile müzik ziyafetine doyarken; gün batımı partileri ve nostaljik 90'lar diskolarıyla yorulana kadar dans edeceğiz.

Peki, İzmir Alaçatı plajlarında hangi dünyaca ünlü isimler var? Ankara’da bu hafta nerede canlı müzik dinlenir? Bursa'da kimler sahne alıyor? Gelin, 20 – 26 Temmuz haftasının bu dopdolu müzik rotasına birlikte göz atalım.

Uyarı: Etkinliklerle ilgili en güncel bilgilere, kapı açılış saatlerine, bilet fiyatlarına ve rezervasyon detaylarına ulaşmak için resmi bilet satış platformlarını ya da etkinlik mekanlarının sosyal medya hesaplarını kontrol etmeyi unutmayın.