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İstanbul'da Bu Haftanın En Eğlenceli Konserleri: 20 – 26 Temmuz İstanbul Konser Takvimi ve Müzik Festivalleri

İstanbul'da Bu Haftanın En Eğlenceli Konserleri: 20 – 26 Temmuz İstanbul Konser Takvimi ve Müzik Festivalleri

Konser müzik
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
17.07.2026 - 11:38
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Yaz ortasında İstanbul’da olmanın en güzel yani, şehrin dev bir açık hava festivaline dönüşmesi! 20 – 26 Temmuz tarihleri arasında Harbiye Açıkhava’dan Boğaz kıyılarına, Kadıköy sahnelerinden adalara kadar şehrin her köşesi ritimle dolup taşacak. Nilüfer, Mabel Matiz, Hande Yener, Şevval Sam ve Gökhan Türkmen gibi Türk popunun sevilen isimlerinin sahne alacağı haftanın en çarpıcı konser ve festivallerini sizin için derledik. 

Peki, bu hafta İstanbul'da hangi sanatçılar sahne alıyor? En eğlenceli 90'lar partileri nerede düzenleniyor? Yazın ritmini tutan festivaller ve özel şovlar hangi mekanlarda gerçekleşiyor? Gelin, hep birlikte 20 – 26 Temmuz haftasının müzik rotasına göz atalım.

Uyarı: Etkinliklerle ilgili en güncel bilgilere, kapı açılış saatlerine, bilet fiyatlarına ve rezervasyon detaylarına ulaşmak için resmi bilet satış platformlarını ya da etkinlik mekanlarının sosyal medya hesaplarını kontrol etmeyi unutmayın.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Pop Konserine Gidilir?

  • Şevval Sam: 20 Temmuz'da saat 21.00'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde büyüleyici sesi ve zengin repertuvarıyla dinleyicilerine unutulmaz bir açık hava gecesi yaşatıyor.

  • Nilüfer - Senfonik Geceler: 21 Temmuz'da saat 21.00'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde Türk pop müziğinin efsane sesi olarak senfonik orkestra eşliğinde sahnede devleşiyor.

  • Pink Martini: 22 Temmuz'da saat 21.00'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde dünya müziğini pop ve caz tınılarıyla harmanlayarak İstanbullulara büyüleyici bir atmosfer sunuyor.

  • Kerimcan Durmaz: 23 Temmuz'da Avalon Kadıköy sahnesinde yüksek enerjisi, dansları ve popüler şovlarıyla eğlenceyi doruklara taşıyor.

  • Mabel Matiz: 25 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde eşsiz tarzı ve dillerden düşmeyen hit şarkılarıyla hayranlarına muazzam bir müzik ziyafeti çekiyor.

  • Gökhan Türkmen: 25 Temmuz'da Jolly Joker Vadistanbul sahnesinde romantik ve dinamik pop şarkılarıyla dinleyicilerini mest ediyor.

  • Hande Yener Konseri: 25 Temmuz'da JJ Arena sahnesinde Türk pop müziğinin kraliçesi olarak bitmeyen enerjisiyle muhteşem bir sahne şovu vadediyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rap Konserine Gidilir?

  • Kneecap: 20 Temmuz'da saat 22.00'de KüçükÇiftlik Park sahnesinde İrlandalı hip-hop rüzgarını İstanbul'a taşıyarak dinamik ve isyankar bir performans sergiliyor.

  • Tekir Konseri: 24 Temmuz'da Hayal Kahvesi Bahçeşehir sahnesinde rap ve arabesk-pop tınılarını harmanlayan kendine has tarzıyla hayranlarıyla buluşuyor.

  • AMO988: 24 Temmuz'da Avalon Kadıköy sahnesinde rap dünyasının iddialı ritimlerini ve yepyeni parçalarını dinleyicilerine sunuyor.

  • Chillakka Underground: 24 Temmuz'da Ayı Pub & Disko (Rıhtım) sahnesinde yeraltı hip-hop kültürünü ve güçlü beat'leri sahneye taşıyor.

  • Sansar Salvo Konseri: 25 Temmuz'da VICE İstMarina AVM sahnesinde Türkçe rap'in köklü ve efsanevi ismi olarak hayranlarına sert ve enerjik bir gece yaşatıyor.

  • Furkandes: 26 Temmuz'da Corner Kadıköy sahnesinde rap ritimleriyle haftanın kapanışını yüksek enerjiyle yapıyor.

  • Kayra Konseri - Mini Tour: 26 Temmuz'da Hayal Kahvesi Bahçeşehir sahnesinde hip-hop dünyasının usta ve edebi kalemi olarak dinleyicilerine sürükleyici bir performans sunuyor.

İstanbul'da Bu Hafta Nerede DJ Performansı Var?

İstanbul'da Bu Hafta Nerede DJ Performansı Var?

  • Electro Sessions: 22 Temmuz'da saat 21.30'da Blind İstanbul sahnesinde elektronik müziğin ritmini hiç düşürmeden tempoyu zirveye taşıyor.

  • DJ Melis & Yaren: 22 Temmuz'da Avalon Kadıköy sahnesinde set başına geçerek dans pistini harekete geçiriyor.

  • 2MUCH!: 24 Temmuz'da saat 23.59'da Blind İstanbul sahnesinde dans müziği tutkunlarına kesintisiz ve coşkulu bir gece sunuyor.

  • Bosphorus Series: Kiko Franco: 24 Temmuz'da saat 19.00'da 16 ROOF - SWISSOTEL THE BOSPHORUS mekanında Boğaz manzarası eşliğinde elektronik müziğin nabzını tutuyor.

  • SOLTO: 25 Temmuz'da Kilyos Goga Beach sahnesinde kumsal ve denizin enerjisini dinamik elektronik ritimlerle birleştiriyor.

  • SCRIPT | Klein Phönix: 25 Temmuz'da Klein Phönix sahnesinde kesintisiz ve görsel şovlarla desteklenen bir elektronik müzik ziyafeti sunuyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rock Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rock Konserine Gidilir?

  • Yakup Güner Konseri: 21 Temmuz'da saat 20.00'de Dorock XL Kadıköy sahnesinde rock ezgileriyle dinleyicilere keyifli bir akşam yaşatıyor.

  • Serdar Doğan Konseri: 22 Temmuz'da Fil Sahne'de samimi ve güçlü performansı ile rock severleri karşılıyor.

  • Burak Ertan: 23 Temmuz'da Flu Kadıköy sahnesinde gitar melodileri ve harika ritimleriyle müzikseverleri buluşturuyor.

  • Jakuzi Konseri: 24 Temmuz'da Blind İstanbul sahnesinde synth-pop ve dark wave tınılarıyla kendine has tarzını konuşturuyor.

  • PSM Loves Summer: Sex Pistols ft Frank Carter: 25 Temmuz'da Zorlu PSM - Turkcell Sahnesi mekanında punk rock efsanesi olarak müzikseverlere tarihi ve isyankar bir gece yaşatıyor.

  • Dedublüman Konseri: 25 Temmuz'da Dorock XL Kadıköy sahnesinde alternatif rock ezgilerini enstrümantal zenginliğiyle harmanlayarak sahnede devleşiyor.

İstanbul'da Bu Hafta Alternatif Pop, Akustik ve Diğer Konserler

İstanbul'da Bu Hafta Alternatif Pop, Akustik ve Diğer Konserler

  • Egemen Akkol: 21 Temmuz'da saat 21.00'de Blind İstanbul sahnesinde alternatif tınıları ve modern pop ritimleriyle dinleyicilerini selamlıyor.

  • Fikri Karayel Konseri: 23 Temmuz'da saat 21.00'de Blind İstanbul sahnesinde duygu yüklü şarkılarını hayranlarıyla tek bir ağızdan söylüyor.

  • Ezginin Günlüğü Konseri: 24 Temmuz'da Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro sahnesinde yıllara meydan okuyan klasikleşmiş ezgileriyle ruhları dinlendiriyor.

  • Yeni Türkü Konseri: 24 Temmuz'da Mask Beach sahnesinde eskimeyen şarkılarıyla dinleyenleri zamanda keyifli bir yolculuğa çıkarıyor.

  • Fatih Erköse Konseri: 24 Temmuz'da saat 22.00'de IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde caz ve pop müziğin usta ismi olarak kulakların pasını siliyor.

  • Can Güngör - Moda63 Ev Konseri: 25 Temmuz'da Moda63 sahnesinde sıcak ve samimi bir ev atmosferinde içten melodilerini paylaşıyor.

  • İki Usta Bir Muhabbet | Sabahat Akkiraz & Erdal Erzincan Konseri: 25 Temmuz'da Paribu Vadi Açıkhava sahnesinde Türk halk müziğinin dev isimleri olarak benzersiz bir türkü ziyafeti sunuyor.

  • No Land Konseri: 25 Temmuz'da Blind İstanbul sahnesinde çok kültürlü yapıları ve büyüleyici ezgileriyle dinleyicilerini mest ediyor.

  • Nova Norda: 25 Temmuz'da IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde enerjik ve renkli alternatif pop tarzı ile sahnede parlıyor.

  • Mavi Konseri: 26 Temmuz'da Hayal Kahvesi Aqua Florya sahnesinde duygusal ve melodik şarkılarıyla haftayı huzurlu bir şekilde kapatıyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Mekanda 90'lar Partisi Var?

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Mekanda 90'lar Partisi Var?

  • Geçmişten Günümüze 90'lar 2000'ler Türkçe Pop: 22 ve 26 Temmuz'da Hayal Kahvesi Emaar sahnesinde retro kuşağının hit şarkılarını dans pistine getiriyor. 

  • DJ Emre Demirağ ile Türkçe Pop Gecesi: 22 Temmuz'da Hayal Kahvesi Aqua Florya sahnesinde geçmişin tatlı anılarını tazeleyen melodilerle coşturuyor.

  • 90'lar Türkçe Pop: 23 Temmuz'da Fil Sahne mekanında bitmeyen bir dans enerjisi ve nostalji vadediyor.

  • D-Şarj Pop Parti: 24 Temmuz'da Hayal Kahvesi Aqua Florya sahnesinde en hareketli pop şarkılarını dinleyicilerle buluşturuyor.

  • Dj Hakan Küfündür ile 90'lar 2000'ler White Party: 25 Temmuz'da Burgazada Cennet Bahçesi sahnesinde adanın huzurunu 90'lar coşkusu ve beyazlara bürünmüş bir konseptle birleştiriyor.

  • Flashback 90'lar Türkçe Pop Gecesi: 25 Temmuz'da Jolly Joker Kartal İstMarina sahnesinde eğlenceyi doruklara taşıyarak zamanda yolculuk yaptırıyor.

  • Euro-Party: Geçmişe Yolculuk - İstanbul: 25 Temmuz'da Ayı Pub & Disko (Rıhtım) sahnesinde katılımcıları avrupa ve pop hitleriyle dansa doyuruyor.

  • Doksanlar Diskosu: 25 Temmuz'da Hayal Kahvesi Aqua Florya sahnesinde kült şarkılarla kesintisiz bir eğlence sunuyor.

İstanbul'da Bu Hafta Klasik & Enstrümantal Müzik Konseri Var mı?

İstanbul'da Bu Hafta Klasik & Enstrümantal Müzik Konseri Var mı?
  • Musicandle Concerts 'Müziğin Aydınlığı Işığın Sesi': 20 Temmuz'da Saint Antuan Kilisesi sahnesinde mumların aydınlattığı tarihi ve mistik atmosferde klasik tınıları yankılandırıyor.

İstanbul'da Bu Haftanın Müzik Etkinlikleri & Festivaller

İstanbul'da Bu Haftanın Müzik Etkinlikleri & Festivaller

  • Karaoke Gecesi: 20 Temmuz'da Cafe Theatre Koşuyolu sahnesinde mikrofonu katılımcılara devrederek eğlenceli anlara sahne oluyor.

  • Unmute Canlı Karaoke: 23 Temmuz'da JJ Pub Kanyon sahnesinde canlı orkestra eşliğinde şarkı söyleyip yıldızlaşma şansı sunuyor.

  • Kobra Murat ile Roman Gecesi: 24 Temmuz'da Dorock XL Kadıköy sahnesinde kıvrak ritimler ve bol neşeyle coşkulu bir gece yaşatıyor.

  • Balkan Party: 24 Temmuz'da Moda Kayıkhane sahnesinde balkan ezgilerinin dinamizmini ve neşesini dans pistine taşıyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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