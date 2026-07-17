İstanbul'da Bu Haftanın En Eğlenceli Konserleri: 20 – 26 Temmuz İstanbul Konser Takvimi ve Müzik Festivalleri

Yaz ortasında İstanbul’da olmanın en güzel yani, şehrin dev bir açık hava festivaline dönüşmesi! 20 – 26 Temmuz tarihleri arasında Harbiye Açıkhava’dan Boğaz kıyılarına, Kadıköy sahnelerinden adalara kadar şehrin her köşesi ritimle dolup taşacak. Nilüfer, Mabel Matiz, Hande Yener, Şevval Sam ve Gökhan Türkmen gibi Türk popunun sevilen isimlerinin sahne alacağı haftanın en çarpıcı konser ve festivallerini sizin için derledik.

Peki, bu hafta İstanbul'da hangi sanatçılar sahne alıyor? En eğlenceli 90'lar partileri nerede düzenleniyor? Yazın ritmini tutan festivaller ve özel şovlar hangi mekanlarda gerçekleşiyor? Gelin, hep birlikte 20 – 26 Temmuz haftasının müzik rotasına göz atalım.

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