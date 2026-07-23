Glasgow şehrindeki ünlü etkinlik alanı OVO Hydro yakınlarında uçan dev ejderha, sabah trafiğindeki yolculara kendi akıl sağlıklarını sorgulattı. Gökyüzündeki bu inanılmaz olayı ilk kaydeden isimlerden biri, stüdyoya gitmek üzere yola çıkan STV Radyo sunucusu Ewen Cameron oldu. Sabah 05:45 sularında Clyde Nehri üzerinde beliren devasa silüeti cep telefonuyla görüntüleyen Cameron, yaşadığı şaşkınlığı sosyal medya hesabı X üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Görüntülerin kısa sürede internette yayılmasının ardından bir diğer televizyon sunucusu Hannah Carmichael da habere dahil oldu. Carmichael, aynı manzarayı haber merkezinin penceresinden gördüğünü, başta halüsinasyon gördüğünü sanıp durumu iş arkadaşlarına inandıramadığını itiraf etti. Video viral hale geldikçe, sosyal medyada birbirinden ilginç teoriler de peş peşe gelmeye başladı. Özellikle İskoç ekibi Rangers'ın taraftarları, bu uçan yaratığın Sırp orta saha oyuncusu Vanja Dragojevic'in transferini duyurmak için hazırlanan gizli ve görkemli bir şov olduğuna inandı. Birçok futbolsever, oyuncunun soyadıyla uyumlu olacak şekilde, bu manzarayı yaklaşan transferin en büyük kanıtı olarak yorumlayarak esprili paylaşımlara imza attı. Ancak futbol tutkunlarının bu yaratıcı beklentileri kısa sürede yerini gerçeğe bıraktı.

Şehri birbirine katan ve gökyüzünde süzülen bu büyüleyici canavarın spor dünyasıyla bir ilgisi olmadığı anlaşıldı. Heyecan yaratan uçan nesnenin, popüler fantastik dizi 'House of the Dragon'da yer alan Syrax isimli ejderhanın son teknolojiyle üretilmiş gerçekçi bir kopyası olduğu ortaya çıktı.