Görenler Gözlerine İnanamadı: Şehrin Üzerinde Uçan Ejderha Paniğe Neden Oldu!
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Kaynak: https://www.thesun.co.uk/news/3983358...
İskoçya'nın Glasgow kentinde sabahın erken saatlerinde gökyüzünde süzülen devasa bir ejderha, görenleri şaşkına çevirdi. Sosyal medyada heyecan yaratan ve sürpriz bir futbol transferine bile yorulan gizemli olayın altından, dünyaca ünlü bir dizinin yüksek teknolojili tanıtımı çıktı.
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Birleşik Krallık'ta güne başlayanlar, gökyüzünde süzülen mitolojik bir canavarla karşılaştıklarında neye uğradıklarını şaşırdı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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