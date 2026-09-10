Fenerbahçe Tribünleri 18 Yıl Sonra Şampiyonlar Ligi'ne Frankenstein Koreografisiyle Döndü
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Fenerbahçe, 18 yıl aradan sonra yeniden yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Roma’yı Kadıköy’de konuk ederken, sarı-lacivertli tribünler karşılaşmaya özel bir koreografi hazırladı. Frankenstein temalı koreografide “Fenerbahçe Avrupa’ya musallat olmak için geri döndü!” mesajı verilirken, Gerçek Yaşar da unutulmadı.
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"Fenerbahçe Avrupa’ya musallat olmak için geri döndü!”
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Gerçek Yaşar unutulmadı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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