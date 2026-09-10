Fenerbahçe Tribünleri 18 Yıl Sonra Şampiyonlar Ligi'ne Frankenstein Koreografisiyle Döndü

Fenerbahçe, 18 yıl aradan sonra yeniden yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Roma’yı Kadıköy’de konuk ederken, sarı-lacivertli tribünler karşılaşmaya özel bir koreografi hazırladı. Frankenstein temalı koreografide “Fenerbahçe Avrupa’ya musallat olmak için geri döndü!” mesajı verilirken, Gerçek Yaşar da unutulmadı.