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Fenerbahçe Tribünleri 18 Yıl Sonra Şampiyonlar Ligi'ne Frankenstein Koreografisiyle Döndü

Fenerbahçe Tribünleri 18 Yıl Sonra Şampiyonlar Ligi'ne Frankenstein Koreografisiyle Döndü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.09.2026 - 20:22
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Fenerbahçe, 18 yıl aradan sonra yeniden yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Roma’yı Kadıköy’de konuk ederken, sarı-lacivertli tribünler karşılaşmaya özel bir koreografi hazırladı. Frankenstein temalı koreografide “Fenerbahçe Avrupa’ya musallat olmak için geri döndü!” mesajı verilirken, Gerçek Yaşar da unutulmadı.

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"Fenerbahçe Avrupa’ya musallat olmak için geri döndü!”

"Fenerbahçe Avrupa’ya musallat olmak için geri döndü!”

Fenerbahçe, 18 yıl aradan sonra yeniden yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Kadıköy’de İtalya Serie A temsilcisi Roma’yı konuk etti.

Karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli ekipten dikkat çeken bir şov geldi. Oyuncular Frankenstein müziği eşliğinde sahaya çıkarken, tribünlerde de özel bir koreografi hazırlandı.

Taraftarlar, üzerinde Frankenstein’ın yer aldığı koreografiyi açarak “Fenerbahçe Avrupa’ya musallat olmak için geri döndü!” mesajını verdi.

Gerçek Yaşar unutulmadı.

Gerçek Yaşar unutulmadı.

Beşiktaş derbisinde tribünde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Gerçek Yaşar da Kadıköy’de unutulmadı.

Gerçek Yaşar’ın anısına hazırlanan pankart, Fenerbahçe tribünlerinde açılarak gösterildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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