Kadir İnanır'ın Hayat Arkadaşı Jülide Kural Kimdir, Kaç Yaşında? Jülide Kural'ın Çocuğu Var mı?
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Türk sinemasının efsane isimlerinden Kadir İnanır’ın vefatının ardından, uzun yıllardır hayatını paylaştığı Jülide Kural hakkında araştırmalar hız kazandı. Sanat dünyasının tanınan isimlerinden biri olan Kural, hem tiyatro kariyeri hem de televizyon projeleriyle biliniyor.
1999 yılından bu yana Kadir İnanır ile birlikte olan Jülide Kural’ın hayatı, eğitimi ve özel yaşamı merak konusu oldu.
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Jülide Kural kimdir?
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Kadir İnanır ve Jülide Kural'ın çocuğu var mı?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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