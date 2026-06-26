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Kadir İnanır'ın Hayat Arkadaşı Jülide Kural Kimdir, Kaç Yaşında? Jülide Kural'ın Çocuğu Var mı?

Kadir İnanır'ın Hayat Arkadaşı Jülide Kural Kimdir, Kaç Yaşında? Jülide Kural'ın Çocuğu Var mı?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
26.06.2026 - 19:06
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Türk sinemasının efsane isimlerinden Kadir İnanır’ın vefatının ardından, uzun yıllardır hayatını paylaştığı Jülide Kural hakkında araştırmalar hız kazandı. Sanat dünyasının tanınan isimlerinden biri olan Kural, hem tiyatro kariyeri hem de televizyon projeleriyle biliniyor.

1999 yılından bu yana Kadir İnanır ile birlikte olan Jülide Kural’ın hayatı, eğitimi ve özel yaşamı merak konusu oldu.

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Jülide Kural kimdir?

Jülide Kural kimdir?

Jülide Kural, tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusudur. Eğitim hayatını sanat ve felsefe üzerine şekillendiren Kural, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nden mezun oldu.

Bir süre Almanya’da yaşayan Jülide Kural, Türkiye’ye döndükten sonra birçok önemli tiyatro topluluğunda sahne aldı. Ankara Sanat Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu, Kent Oyuncuları, Tiyatro Stüdyosu, Oyun Atölyesi ve Şehir Tiyatroları gibi önemli sahnelerde oyunculuk yaptı.

Televizyon izleyicisi tarafından özellikle Süper Baba dizisiyle tanınan Kural, tiyatro kariyerinde de dikkat çeken işlere imza attı. 2002-2003 döneminde “Frida Yaşasın Hayat” projesini, kendi kurduğu Ateş Tiyatrosu kadrosuyla sahneledi.

Jülide Kural kaç yaşında?

Jülide Kural, 24 Mart 1965 tarihinde dünyaya geldi. Jülide Kural 61 yaşındadır.

Jülide Kural nereli?

Jülide Kural, Adana doğumludur. 24 Mart 1965’te Adana’da dünyaya gelen Kural, eğitim hayatını İstanbul’da tamamladı.

Kadir İnanır ve Jülide Kural'ın çocuğu var mı?

Kadir İnanır ve Jülide Kural'ın çocuğu var mı?

Jülide Kural ve Kadir İnanır’ın çocuğu yoktur. Kamuoyunda yer alan bilgilere göre Kadir İnanır’ın da çocuğu bulunmamaktadır.

Jülide Kural ile Kadir İnanır, 1999 yılında Bütün Çocuklarım dizisinin setinde tanıştı. İkilinin o tarihten bu yana birlikte olduğu biliniyor. Ancak kamuoyunda yer alan bilgilere göre Jülide Kural ve Kadir İnanır resmi olarak evli değildi.

Jülide Kural’ın geçmişte oyuncu Ali Sürmeli ile evlilik yaptığı da kamuoyunda yer alan bilgiler arasında bulunuyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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