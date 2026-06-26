Kadir İnanır'ın Hayat Arkadaşı Jülide Kural Kimdir, Kaç Yaşında? Jülide Kural'ın Çocuğu Var mı?

Jülide Kural ve Kadir İnanır’ın çocuğu yoktur. Kamuoyunda yer alan bilgilere göre Kadir İnanır’ın da çocuğu bulunmamaktadır.

Jülide Kural ile Kadir İnanır, 1999 yılında Bütün Çocuklarım dizisinin setinde tanıştı. İkilinin o tarihten bu yana birlikte olduğu biliniyor. Ancak kamuoyunda yer alan bilgilere göre Jülide Kural ve Kadir İnanır resmi olarak evli değildi.

Jülide Kural’ın geçmişte oyuncu Ali Sürmeli ile evlilik yaptığı da kamuoyunda yer alan bilgiler arasında bulunuyor.