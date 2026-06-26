Kadir İnanır Neden Vefat Etti? Kadir İnanır'ın Hastalığı Neydi?

Kadir İnanır’ın hastalığının zatürre olduğu belirtildi. Usta oyuncunun hayat arkadaşı Jülide Kural, 21 Mayıs’ta yaptığı açıklamada İnanır’ın sağlık durumuna ilişkin bilgi vermişti.

Kural açıklamasında, 'Maalasef Kadir entübe edildi. Zatürreye bağlı akciğerin altında bir tümör görüldü. Daha rahat müdahale etmek, acı çekmemesi için ve kontrollü tedavi için entübe edildi. Elbette çok riskli bir durumla karşı karşıyayız. Söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah güzel haberlerini alırız' ifadelerini kullanmıştı.

Kadir İnanır, 24 Mart 2024 tarihinde de beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Aylar süren tedavi sürecinin ardından taburcu edilen İnanır’ın, daha sonra gelişen akciğer enfeksiyonu nedeniyle yeniden tedavi gördüğü öğrenilmişti.