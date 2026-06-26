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Kadir İnanır Neden Vefat Etti? Kadir İnanır'ın Hastalığı Neydi?

Kadir İnanır Neden Vefat Etti? Kadir İnanır'ın Hastalığı Neydi?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
26.06.2026 - 18:39
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Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır’dan acı haber geldi. Filmleri, replikleri ve Yeşilçam’a damga vuran rolleriyle hafızalara kazınan usta oyuncunun vefatı, sevenlerini ve sanat camiasını derin üzüntüye boğdu.

14 Mayıs’ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Kadir İnanır’ın sağlık durumunun ciddileşmesi üzerine yoğun bakım süreci başlamıştı. Peki Kadir İnanır neden vefat etti, hastalığı neydi?

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Kadir İnanır neden vefat etti?

Kadir İnanır neden vefat etti?

77 yaşındaki Kadir İnanır, zatürre nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 15 Mayıs’ta rahatsızlanarak Beşiktaş’ta bulunan bir hastaneye kaldırılan usta oyuncuya, hastanede ilk müdahale yapıldı.

Doktorların kontrolü sonrasında yoğun bakım servisine alınan İnanır’a, yapılan tetkiklerin ardından zatürre teşhisi konuldu. Sağlık durumu ciddileşen usta sanatçı daha sonra entübe edildi.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen Kadir İnanır kurtarılamadı. Yeşilçam’ın en sevilen oyuncularından biri olan İnanır’ın vefatı, sanat dünyasında büyük üzüntü yarattı.

Kadir İnanır'ın hastalığı neydi?

Kadir İnanır'ın hastalığı neydi?

Kadir İnanır’ın hastalığının zatürre olduğu belirtildi. Usta oyuncunun hayat arkadaşı Jülide Kural, 21 Mayıs’ta yaptığı açıklamada İnanır’ın sağlık durumuna ilişkin bilgi vermişti.

Kural açıklamasında, 'Maalasef Kadir entübe edildi. Zatürreye bağlı akciğerin altında bir tümör görüldü. Daha rahat müdahale etmek, acı çekmemesi için ve kontrollü tedavi için entübe edildi. Elbette çok riskli bir durumla karşı karşıyayız. Söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah güzel haberlerini alırız' ifadelerini kullanmıştı.

Kadir İnanır, 24 Mart 2024 tarihinde de beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Aylar süren tedavi sürecinin ardından taburcu edilen İnanır’ın, daha sonra gelişen akciğer enfeksiyonu nedeniyle yeniden tedavi gördüğü öğrenilmişti.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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