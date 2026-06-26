Kadir İnanır Neden Vefat Etti? Kadir İnanır'ın Hastalığı Neydi?
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Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır’dan acı haber geldi. Filmleri, replikleri ve Yeşilçam’a damga vuran rolleriyle hafızalara kazınan usta oyuncunun vefatı, sevenlerini ve sanat camiasını derin üzüntüye boğdu.
14 Mayıs’ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Kadir İnanır’ın sağlık durumunun ciddileşmesi üzerine yoğun bakım süreci başlamıştı. Peki Kadir İnanır neden vefat etti, hastalığı neydi?
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Kadir İnanır neden vefat etti?
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Kadir İnanır'ın hastalığı neydi?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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