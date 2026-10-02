Ailenin Büyümüş de Küçülmüş Fertleriyle İlginç Diyaloglarını Anlatan Kişiler

Ailenin küçükleri ne diyeceğini hiç belli etmez, büyükleri de pek geri kalmaz. Oruç tutarken su içip şimdilik tutmuyorum diyen 5 yaşındaki bir kuzen, dondurma teklifine akar abi diye karşılık veren bir ergen, halıyı sildirdikten sonra bir de oyun halısını temizletmeye çalışan bir kız çocuğu: hepsi kendi cevabını ciddiyetle veriyor.

X'te yeğenleri, kuzenleri, çocukları, anneleri, babaları ve anneanneleriyle yaşadıklarını anlatan kullanıcıların paylaşımlarını derledik. Küçüklerin cevaplarına büyüklerin tepkileri de karışınca ortaya aile sohbetinin en komik hâlleri çıktı.