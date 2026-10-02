Ailenin Büyümüş de Küçülmüş Fertleriyle İlginç Diyaloglarını Anlatan Kişiler
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Ailenin küçükleri ne diyeceğini hiç belli etmez, büyükleri de pek geri kalmaz. Oruç tutarken su içip şimdilik tutmuyorum diyen 5 yaşındaki bir kuzen, dondurma teklifine akar abi diye karşılık veren bir ergen, halıyı sildirdikten sonra bir de oyun halısını temizletmeye çalışan bir kız çocuğu: hepsi kendi cevabını ciddiyetle veriyor.
X'te yeğenleri, kuzenleri, çocukları, anneleri, babaları ve anneanneleriyle yaşadıklarını anlatan kullanıcıların paylaşımlarını derledik. Küçüklerin cevaplarına büyüklerin tepkileri de karışınca ortaya aile sohbetinin en komik hâlleri çıktı.
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Dondurma teklifine 'akar abi' diyen kuzen, kuşak çatışmasını yolun ortasında yaşattı
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Oruç tutuyorum diyen 5 yaşındaki kuzen su içerken bırakıp sonra yeniden tutmaya karar verdi
Halıyı temizleten babaya kızından 'gülüm, oyun halımı da temizler misin' talebi geldi
2 yaşındaki oğlunun 'baba su ver, sana zahmet babana rahmet' repliği evde askerlik arkadaşlığı kurdurdu
Doktorculuk oyununda 'randevunuz var mı' diye soran yeğen, hastayı kapıdan çevirip oyunu bitirdi
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11 yaşındaki yeğenden Harry Potter tokası geldi: 'Ben takmam ama teyzem takar'
Matematik kitabındaki bir liralık dondurmaya 7 yaşındaki kardeşten enflasyon tepkisi geldi
Puzzle'dan artan parçaları soran kişiye kardeşin cevabı 'iyi usta parça arttırır' oldu
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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