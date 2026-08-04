Ağustos 2026 Citroen Fiyat Listesi! İşte C3, C4, C5, Aircross, Ami, Berlingo ve C-Eylsee Güncel Fiyatları

Fransız tasarım anlayışını Stellantis'in yenilikçi teknolojileriyle bir araya getiren Citroën, Ağustos 2026 güncel fiyat listesini ve ay boyunca geçerli kampanyalarını paylaştı. Şehir içi ulaşımın pratik yüzü Ami'den, modern çizgileriyle öne çıkan C4 ailesine ve hibrit motor seçeneğiyle konfor sunan C5 Aircross'a kadar markanın sevilen modellerinin Ağustos ayı fiyatları netleşti.

Peki, Citroën C3, C3 Aircross, C4, C4 X, C5 Aircross, Ami ve Berlingo modellerinin Ağustos 2026 fiyatları ne kadar oldu?

İşte Citroën'in Ağustos 2026 güncel fiyat listesi.