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Ağustos 2026 Citroen Fiyat Listesi! İşte C3, C4, C5, Aircross, Ami, Berlingo ve C-Eylsee Güncel Fiyatları

Ağustos 2026 Citroen Fiyat Listesi! İşte C3, C4, C5, Aircross, Ami, Berlingo ve C-Eylsee Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları Citroen
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
04.08.2026 - 15:55
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Fransız tasarım anlayışını Stellantis'in yenilikçi teknolojileriyle bir araya getiren Citroën, Ağustos 2026 güncel fiyat listesini ve ay boyunca geçerli kampanyalarını paylaştı. Şehir içi ulaşımın pratik yüzü Ami'den, modern çizgileriyle öne çıkan C4 ailesine ve hibrit motor seçeneğiyle konfor sunan C5 Aircross'a kadar markanın sevilen modellerinin Ağustos ayı fiyatları netleşti.

Peki, Citroën C3, C3 Aircross, C4, C4 X, C5 Aircross, Ami ve Berlingo modellerinin Ağustos 2026 fiyatları ne kadar oldu?

İşte Citroën'in Ağustos 2026 güncel fiyat listesi.

Kaynak: https://www.citroen.com.tr/
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Ağustos 2026 Citroën Güncel Fiyat Listesi

Ağustos 2026 Citroën Güncel Fiyat Listesi

Citroën, Ağustos 2026 itibarıyla geçerli tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatlarını duyurdu. Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş. tarafından açıklanan yeni listeyle birlikte markanın binek ve hafif ticari araç modelleri, yeni ayın fiyatları ve kampanya koşullarıyla otomobil almayı planlayanların gündemine girdi.

Listede yer alan fiyatlar Citroën'in tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatlarıdır. Nihai satış tutarları; Ağustos ayına özel kampanyalar, araç stok durumu, seçilecek finansman seçenekleri ve opsiyonel donanım paketlerine göre bayiler arasında farklılık gösterebilir.

Citroen Elektrikli C3 Fiyat Listesi Ağustos 2026

Citroen Elektrikli C3 Fiyat Listesi Ağustos 2026

  • 83 kW Elektrikli Motor Plus - 1.595.000 TL | Ağustos Ayına Özel Fiyat: 1.470.000 TL

  • 83 kW Elektrikli Motor Max - 1.660.000 TL | Ağustos Ayına Özel Fiyat: 1.520.000 TL

Citroen C3 Aircross Hybrid 145 Fiyat Listesi Ağustos 2026

Citroen C3 Aircross Hybrid 145 Fiyat Listesi Ağustos 2026

  • 1.2 Hybrid 145* - eDCS6 Plus - 2.155.000 TL

  • 1.2 Hybrid 145* - eDCS6 Collection - 2.230.000 TL | Ağustos Ayına Özel Fiyat: 2.130.000 TL

  • 1.2 Hybrid 145* - eDCS6 Max - 2.260.000 TL | Ağustos Ayına Özel Fiyat: 2.160.000 TL

Açıklama: * İçten yanmalı motor (136 hp) ile elektrik motorunun (21 hp) birleşik maksimum gücünü ifade eder.

Citroen Elektrikli C3 Aircross Fiyat Listesi Ağustos 2026

Citroen Elektrikli C3 Aircross Fiyat Listesi Ağustos 2026

  • 83 kW Elektrikli Motor Standart Menzil Max - 1.790.000 TL 

  • 83 kW Elektrikli Motor Uzun Menzil Collection - 1.900.000 TL

  • 83 kW Elektrikli Motor Uzun Menzil Max - 1.930.000 TL

Citroen C4 Hybrid 145 Fiyat Listesi Ağustos 2026

Citroen C4 Hybrid 145 Fiyat Listesi Ağustos 2026

  • 1.2 Hybrid 145* eDCS6 You - 2.061.000 TL 

  • 1.2 Hybrid 145* eDCS6 Max - 2.242.000 TL

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Citroen Elektrikli e-C4 Fiyat Listesi Ağustos 2026

Citroen Elektrikli e-C4 Fiyat Listesi Ağustos 2026
  • 115 kW Elektrikli Motor Max - 2.295.000 TL | Ağustos Ayına Özel Fiyat: 2.100.000 TL

Citroen C4 X Hybrid 145 Fiyat Listesi Ağustos 2026

Citroen C4 X Hybrid 145 Fiyat Listesi Ağustos 2026

  • 1.2 Hybrid 145* eDCS6 You - 2.061.000 TL

  • 1.2 Hybrid 145* eDCS6 Max - 2.262.000 TL

Açıklama: * - İçten yanmalı motor (136 hp) ve e-motor (21 hp) bileşik maksimum gücü.

Citroen Elektrikli e-C4 X Fiyat Listesi Ağustos 2026

Citroen Elektrikli e-C4 X Fiyat Listesi Ağustos 2026
  • 115 kW Elektrikli Motor Max - 2.255.000 TL | Ağustos Ayına Özel Fiyat: 2.100.000 TL

Citroen Yeni C5 Aircross Hybrid 145 Fiyat Listesi Ağustos 2026

Citroen Yeni C5 Aircross Hybrid 145 Fiyat Listesi Ağustos 2026

  • 1.2 Hybrid 145* eDCS6 Plus - 2.710.000 TL | Ağustos Ayına Özel Fiyat: 2.599.000 TL

  • 1.2 Hybrid 145* eDCS6 Max - 2.960.000 TL

Citroen Yeni ë-C5 Aircross Fiyat Listesi Ağustos 2026

Citroen Yeni ë-C5 Aircross Fiyat Listesi Ağustos 2026
  • 157 kW Elektrikli Motor Plus - 2.430.000 TL
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Citroen Ami Fiyat Listesi Ağustos 2026

Citroen Ami Fiyat Listesi Ağustos 2026

  • 6 kW Elektrik Motor Ami 2026 - 590.000 TL | Ağustos Ayına Özel Nakit İndirimli Fiyat: 560.000 TL

  • 6 kW Elektrik Motor Ami Dark Side 2026 - 605.000 TL | Ağustos Ayına Özel Nakit İndirimli Fiyat: 575.000 TL

  • 6 kW Elektrik Motor Ami Sunrise 2026 - 630.000 TL | Ağustos Ayına Özel Nakit İndirimli Fiyat: 600.000 TL

  • 6 kW Elektrik Motor Ami Sunset 2026 - 630.000 TL | Ağustos Ayına Özel Nakit İndirimli Fiyat: 600.000 TL

Citroen Berlingo Fiyat Listesi Ağustos 2026

Citroen Berlingo Fiyat Listesi Ağustos 2026

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - 6 İleri Manuel Plus - 1.841.000 TL | Ağustos Ayına Özel Nakit İndirimli Fiyat: 1.729.000 TL

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 You - 1.947.000 TL

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Max - 1.999.000 TL | Ağustos Ayına Özel Nakit İndirimli Fiyat: 1.949.000 TL

Citroen Berlingo Van Fiyat Listesi Ağustos 2026

Citroen Berlingo Van Fiyat Listesi Ağustos 2026

  • 1.5 BlueHDi 100 HP - 6 İleri Manuel Van - 1.432.000 TL | Ağustos Ayına Özel Nakit İndirimli Fiyat: 1.270.000 TL

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Van - 1.513.000 TL | Ağustos Ayına Özel Nakit İndirimli Fiyat: 1.419.000 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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