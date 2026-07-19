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Fenerbahçeli İsmail Yüksek’in Düğününde Galatasaraylı Futbolcular da Oynadı

Fenerbahçeli İsmail Yüksek’in Düğününde Galatasaraylı Futbolcular da Oynadı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
19.07.2026 - 09:37
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Fenerbahçe’nin milli futbolcusu İsmail Yüksek, mimar sevgilisi Esen Matraş ile İstanbul’da düzenlenen görkemli bir düğünle evlendi. Düğüne futbol camiasının önemli isimleri de katıldı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile eski başkan Ali Koç düğünde nikâh şahidi olurken, İsmail Yüksek’in milli takımdan Galatasaraylı arkadaşları da düğüne katıldı. İsmail Yüksek’in düğününde yaptığı Kafkas dansı ise sosyal medyada beğeni topladı.

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Fenerbahçe’nin başarılı futbolcusu İsmail Yüksek, İstanbul’da düzenlenen düğünle dünyaevine girdi.

Fenerbahçe’nin başarılı futbolcusu İsmail Yüksek, İstanbul’da düzenlenen düğünle dünyaevine girdi.

Milli futbolcu, uzun süredir birlikte olduğu mimar sevgilisi Esen Matraş ile evlenirken, düğüne futbol camiasından isimler de katıldı.

Çiftin nikâh şahitliğini Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yaptı. Fenerbahçeli futbolcular da takım arkadaşlarını düğünde yalnız bırakmadı.

Galatasaray’da forma giyen Abdülkerim Bardakcı, Yunus Akgün, Eren Elmalı ve Uğurcan Çakır da düğüne katıldı ve İsmail Yüksek’i en mutlu gününde yalnız bırakmadı.

İsmail Yüksek’in sosyal medyada beğeni toplayan Kafkas dansı.👇

Futbolcuların oynadığı görüntüler 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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