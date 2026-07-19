Fenerbahçeli İsmail Yüksek’in Düğününde Galatasaraylı Futbolcular da Oynadı

Milli futbolcu, uzun süredir birlikte olduğu mimar sevgilisi Esen Matraş ile evlenirken, düğüne futbol camiasından isimler de katıldı.

Çiftin nikâh şahitliğini Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yaptı. Fenerbahçeli futbolcular da takım arkadaşlarını düğünde yalnız bırakmadı.

Galatasaray’da forma giyen Abdülkerim Bardakcı, Yunus Akgün, Eren Elmalı ve Uğurcan Çakır da düğüne katıldı ve İsmail Yüksek’i en mutlu gününde yalnız bırakmadı.