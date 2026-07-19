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10 Gollü Maçta Fransa’yı Mağlup Eden İngiltere Dünya Üçüncüsü Oldu

etiket 10 Gollü Maçta Fransa’yı Mağlup Eden İngiltere Dünya Üçüncüsü Oldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
19.07.2026 - 08:14
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2026 Dünya Kupası’nda dün gece üçüncülük maçı oynandı. İngiltere, Fransa’yı 6-4 mağlup ederek Dünya Kupası’nı üçüncü olarak tamamladı. İngiltere, 1966'dan bu yana Dünya Kupası'ndaki en iyi derecesini elde ederken, Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps da takımıyla son kez maça çıktı.

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AUS
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TUR
TUR
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TUR
TUR
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PAR
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
TUR
3-2
USA
USA
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Dünya Kupası üçüncülük maçında Avrupa’nın iki dev rakibi karşı karşıya geldi.

Dünya Kupası üçüncülük maçında Avrupa’nın iki dev rakibi karşı karşıya geldi.

Miami kentinde bulunan Hard Rock Stadyumu'nda oynanan mücadelede İngiltere, ilk yarıyı Rice, Konsa ve Saka’nın (2) golleriyle 4-0 önde kapattı.

Fransa, ikinci yarıda Mbappe (2) ve Barcola’nın golleriyle farkı 1’e kadar indirse de Saka bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 5-3’e getirdi.

Dembele ve Bellingham’ın karşılıklı golleri sonrasında mücadele, İngiltere’nin 6-4’lük üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçta iki gol atan Fransız yıldız Kylian Mbappe, 22 golle Dünya Kupası tarihinde tüm zamanların en golcü oyuncusu unvanını eline geçirdi. Mbappe’yi 21 golle Lionel Messi takip ediyor.

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps ise turnuva öncesinde açıkladığı gibi milli takım teknik direktörlüğünü bıraktı.

1966'da kazandığı Dünya Kupası'nın ardından istediği başarılardan uzak kalan İngiltere, ilk kez bronz madalyayı boynuna taktı.

Daha önce iki kez üçüncülük maçına çıkan İngiltere, 1990'da İtalya'ya 2-1, 2018'de ise Belçika'ya 2-0 mağlup olmuştu.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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