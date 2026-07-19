10 Gollü Maçta Fransa’yı Mağlup Eden İngiltere Dünya Üçüncüsü Oldu

Miami kentinde bulunan Hard Rock Stadyumu'nda oynanan mücadelede İngiltere, ilk yarıyı Rice, Konsa ve Saka’nın (2) golleriyle 4-0 önde kapattı.

Fransa, ikinci yarıda Mbappe (2) ve Barcola’nın golleriyle farkı 1’e kadar indirse de Saka bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 5-3’e getirdi.

Dembele ve Bellingham’ın karşılıklı golleri sonrasında mücadele, İngiltere’nin 6-4’lük üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçta iki gol atan Fransız yıldız Kylian Mbappe, 22 golle Dünya Kupası tarihinde tüm zamanların en golcü oyuncusu unvanını eline geçirdi. Mbappe’yi 21 golle Lionel Messi takip ediyor.

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps ise turnuva öncesinde açıkladığı gibi milli takım teknik direktörlüğünü bıraktı.

1966'da kazandığı Dünya Kupası'nın ardından istediği başarılardan uzak kalan İngiltere, ilk kez bronz madalyayı boynuna taktı.

Daha önce iki kez üçüncülük maçına çıkan İngiltere, 1990'da İtalya'ya 2-1, 2018'de ise Belçika'ya 2-0 mağlup olmuştu.