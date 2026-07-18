Para-Karate Avrupa Şampiyonu Berkay Uslu ile Azim, Vefa ve Türk Bayrağı Üzerine
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Hayatta bazı insanlar yaşadıkları zorluklarla değil, o zorluklardan nasıl güçlenerek çıktıklarıyla iz bırakır. Para-Karate Avrupa Şampiyonu Berkay Uslu da onlardan biri.
Henüz çocuk yaşta geçirdiği trafik kazasının ardından sol bacağını diz altından kaybetmesine rağmen spordan hiç vazgeçmeyen Uslu, bugün Avrupa şampiyonluğu yaşayan, Türk bayrağını uluslararası arenada gururla dalgalandıran ve engelli bireylere ilham olan bir milli sporcu.
Kimi zaman yenilgilerden güç alan, kimi zaman “yapamazsın” diyenlere başarılarıyla cevap veren Berkay Uslu ile çocukluğundan Avrupa şampiyonluğuna uzanan etkileyici yolculuğunu konuştuk.
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Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Sporla tanışmanız nasıl başladı?
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İlk Dünya Şampiyonası deneyiminiz size neler kattı?
Avrupa Şampiyonası’nda yaşadığınız en unutulmaz an hangisiydi?
Son olarak, bu röportajı okuyan engelli bireylere ne söylemek istersiniz?
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