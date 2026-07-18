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Para-Karate Avrupa Şampiyonu Berkay Uslu ile Azim, Vefa ve Türk Bayrağı Üzerine

etiket Para-Karate Avrupa Şampiyonu Berkay Uslu ile Azim, Vefa ve Türk Bayrağı Üzerine

Çağın Altuğ
Çağın Altuğ - Onedio Üyesi
18.07.2026 - 22:33
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Hayatta bazı insanlar yaşadıkları zorluklarla değil, o zorluklardan nasıl güçlenerek çıktıklarıyla iz bırakır. Para-Karate Avrupa Şampiyonu Berkay Uslu da onlardan biri.

Henüz çocuk yaşta geçirdiği trafik kazasının ardından sol bacağını diz altından kaybetmesine rağmen spordan hiç vazgeçmeyen Uslu, bugün Avrupa şampiyonluğu yaşayan, Türk bayrağını uluslararası arenada gururla dalgalandıran ve engelli bireylere ilham olan bir milli sporcu.

Kimi zaman yenilgilerden güç alan, kimi zaman “yapamazsın” diyenlere başarılarıyla cevap veren Berkay Uslu ile çocukluğundan Avrupa şampiyonluğuna uzanan etkileyici yolculuğunu konuştuk.

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Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Sporla tanışmanız nasıl başladı?

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Sporla tanışmanız nasıl başladı?

2005 yılında karşıdan karşıya geçerken geçirdiğim trafik kazası sonucu sol ayağımı diz altından ampute etmek zorunda kaldılar.

2006 yılında ilk protezimin takılmasıyla birlikte hem proteze alışmak hem de sosyalleşebilmek için abimin gittiği karate salonuna gitmeye başladım.

Aslında orası benim için sadece spor yaptığım bir yer değildi. Kendimi özgür hissettiğim, istediğim gibi koşabildiğim ve bunun mutluluğunu yaşadığım bir ortamdı. Sporla tanışmam, kendimi gerçekten özgür hissettiğim o günlerde başladı diyebilirim.

Karateye ara vermek zorunda kaldığınız bir dönem oldu. O süreç nasıl geçti?

Para-Karate branşının ilk Türkiye Şampiyonası 2022 yılında düzenlendi.

Bu branş olmadığı için 2015 yılında karateyi bırakmak zorunda kaldım. 2017 yılına kadar hiçbir spor yapmadım. Sadece okuldaki beden eğitimi derslerinde hareket etmeye devam ettim.

2017 yılında tekerlekli sandalye basketboluyla tanıştım. Aslında engelli olmadığımı ilk o zaman hissettim. Çünkü o güne kadar benim gibi başka bir engelli bireyle hiç karşılaşmamıştım.

2022 yılına kadar profesyonel olarak tekerlekli sandalye basketbolu oynadım.

Karateye yeniden dönmenizi sağlayan dönüm noktası neydi?

Eski karate antrenörüm beni arayıp “Artık Para-Karate Türkiye Şampiyonası düzenleniyor.” dediğinde hayatımın en güzel haberlerinden birini almış oldum.

Çünkü beni hayata bağlayan, yürümemi sağlayan spora yeniden dönebilecektim.

Buna tek kelimeyle vefa diyebilirim.

İlk Dünya Şampiyonası deneyiminiz size neler kattı?

İlk Dünya Şampiyonası deneyiminiz size neler kattı?

2023 yılında katıldığım Dünya Şampiyonası benim için oldukça öğretici geçti.

Tecrübesizdim, çok heyecanlıydım ve kendi yaptığım bir hata nedeniyle istediğim sonucu alamadım.

Ama o yenilgi bana çok şey öğretti. Sonraki ulusal ve uluslararası organizasyonlara çok daha disiplinli hazırlanmamı sağladı. Bugün sahip olduğum hırsın temelinde o şampiyona vardır.

Türkiye’deki engelli bireylerin spora katılımını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ülkemizde yaklaşık 6 milyon engelli birey bulunuyor. Lisanslı spor yapanların sayısı ise yaklaşık 50 bin.

Özellikle genç engelliler arasında kolay yoldan para kazanma isteği oldukça yaygın. Teknoloji bunun en büyük araçlarından biri haline geldi.

Elbette para önemli ama bana göre hayatta paradan daha değerli şeyler var.

İnsan geride bir iz bırakabilmeli.

Türk bayrağı altında ülkesini temsil edebilmek, İstiklal Marşı’nı okutabilmek benim için hiçbir maddi karşılıkla ölçülemez.

Bu yüzden karşılaştığım her engelli bireyi, branşı ne olursa olsun spora davet ediyorum.

Çünkü bir engellinin yaşadığını en iyi yine başka bir engelli anlayabilir.

Aileniz spor kariyerinize nasıl baktı?

Çoğu aile gibi benim ailem de devlet memuru olmamı istiyordu.

Haklıydılar.

Çünkü engelli bireylerin hayatını garanti altına almasını istiyorlar.

Ama ben sporun hem benim hayatımı hem de başka insanların hayatını değiştireceğine inandım.

Bugün televizyonda yarışırken beni izlediklerinde gözlerindeki gururu görmek doğru yolda olduğumu bana tekrar hatırlatıyor.

Sizi en çok motive eden söz nedir?

Eşimin bana söylediği bir cümle var ve hayatım boyunca unutmayacağım.

“Zamanında arkanda durmayan ve ‘yapamazsın’ diyen herkesin seni sadece televizyondan izlemesine izin ver.”

En büyük motivasyon kaynaklarımdan biri bu söz.

Avrupa Şampiyonası’nda yaşadığınız en unutulmaz an hangisiydi?

Avrupa Şampiyonası’nda yaşadığınız en unutulmaz an hangisiydi?

Geçtiğimiz ay Almanya’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda ilk kez aynı kategoride iki Türk sporcu final oynadı.

Kürsüde iki Türk bayrağını birlikte görmek tarif edilemez bir duyguydu.

Bu sadece bireysel bir başarı değildi.

Ülkemiz adına büyük bir gururdu.

2025 Avrupa Şampiyonluğu sizin için neden bu kadar özeldi?

2025 yılında Ermenistan’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda ilk Avrupa şampiyonluğumu kazandım.

Ermenistan’da Türk bayrağını göndere çektirmek ve İstiklal Marşı’nı tüm kalbimle okumak hayatımın en unutulmaz anlarından biri oldu.

O an bana doğru yolda olduğumu bir kez daha gösterdi.

Şu anki hedefiniz nedir?

2025 yılında çok az farkla kaçırdığım Dünya Şampiyonluğu için 2027’ye hazırlanmaya başladım.

En büyük kısa vadeli hedefim Dünya Şampiyonu olmak.

Uzun vadede ise her sporcu gibi Paralimpik Oyunları’nda ülkemi temsil etmek istiyorum.

Engelli bireyler için gerçekleştirmek istediğiniz özel bir hayaliniz olduğunu söylediniz. Bundan bahseder misiniz?

Şimdilik detaylarını paylaşmak istemiyorum.

Ama sadece engelli bireyler için hayalini kurduğum çok özel bir projem var.

Gerçekleştiğinde tekrar konuşmayı çok isterim.

Para-Karatenin gelişimi adına nasıl çalışmalar yürütüyorsunuz?

Kulübüm Türk Telekom Spor Kulübü ve antrenörüm Yasin Çetintaş ile birlikte Para-Karatenin gelişmesi için çeşitli çalışmalar yürütüyoruz.

Amacımız engelli bireylerin bu branşa daha kolay ulaşabilmesini sağlamak ve onları müsabık sporcu olma yolunda desteklemek.

Aslında ortaya koymaya çalıştığımız şey, Para-Karateye başlamak isteyen herkes için yol gösterici bir harita oluşturmak.

Son olarak, bu röportajı okuyan engelli bireylere ne söylemek istersiniz?

Son olarak, bu röportajı okuyan engelli bireylere ne söylemek istersiniz?

Hayat bazen bizden bazı şeyleri alabilir.

Ama hayallerimizi elimizden alamaz.

Yeter ki vazgeçmeyelim.

Spor sadece madalya kazanmak değildir.

Spor; yeniden ayağa kalkabilmek, kendine inanabilmek, özgürlüğü hissedebilmek ve başkalarının hayatına dokunabilmektir.

Ben buna inanarak yürüdüm.

Bugün hâlâ aynı inançla Türk bayrağını dünyanın her yerinde dalgalandırmak için çalışmaya devam

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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