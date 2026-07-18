Para-Karate Avrupa Şampiyonu Berkay Uslu ile Azim, Vefa ve Türk Bayrağı Üzerine

2023 yılında katıldığım Dünya Şampiyonası benim için oldukça öğretici geçti.

Tecrübesizdim, çok heyecanlıydım ve kendi yaptığım bir hata nedeniyle istediğim sonucu alamadım.

Ama o yenilgi bana çok şey öğretti. Sonraki ulusal ve uluslararası organizasyonlara çok daha disiplinli hazırlanmamı sağladı. Bugün sahip olduğum hırsın temelinde o şampiyona vardır.

Türkiye’deki engelli bireylerin spora katılımını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ülkemizde yaklaşık 6 milyon engelli birey bulunuyor. Lisanslı spor yapanların sayısı ise yaklaşık 50 bin.

Özellikle genç engelliler arasında kolay yoldan para kazanma isteği oldukça yaygın. Teknoloji bunun en büyük araçlarından biri haline geldi.

Elbette para önemli ama bana göre hayatta paradan daha değerli şeyler var.

İnsan geride bir iz bırakabilmeli.

Türk bayrağı altında ülkesini temsil edebilmek, İstiklal Marşı’nı okutabilmek benim için hiçbir maddi karşılıkla ölçülemez.

Bu yüzden karşılaştığım her engelli bireyi, branşı ne olursa olsun spora davet ediyorum.

Çünkü bir engellinin yaşadığını en iyi yine başka bir engelli anlayabilir.

Aileniz spor kariyerinize nasıl baktı?

Çoğu aile gibi benim ailem de devlet memuru olmamı istiyordu.

Haklıydılar.

Çünkü engelli bireylerin hayatını garanti altına almasını istiyorlar.

Ama ben sporun hem benim hayatımı hem de başka insanların hayatını değiştireceğine inandım.

Bugün televizyonda yarışırken beni izlediklerinde gözlerindeki gururu görmek doğru yolda olduğumu bana tekrar hatırlatıyor.

Sizi en çok motive eden söz nedir?

Eşimin bana söylediği bir cümle var ve hayatım boyunca unutmayacağım.

“Zamanında arkanda durmayan ve ‘yapamazsın’ diyen herkesin seni sadece televizyondan izlemesine izin ver.”

En büyük motivasyon kaynaklarımdan biri bu söz.