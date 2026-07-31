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Akrep Burcu right-white
Ağustos 2026, Aylık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.07.2026 - 18:01
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'Yeni ay, yeni fırsatlar' demenin tam zamanı. Ağustos ayında yaşanacak astrolojik olayları, aşktan yana şansını merak eden Akrep ve yükselen Akrep burçları için dikkatle değerlendirdik. Peki, bu ay hayatınızda hangi sürprizler yaşanacak? 

Akrep ve yükselen Akrep burçlarının aşk hayatında neler olacağını da söylüyoruz. Bakalım, Ağustos ayında duygularınız nasıl değişecek?

İşte, Ağustos ayına özel aylık aşk yorumları

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, 6 Ağustos’ta Venüs’ün gizli alanına yerleşmesiyle duygularını kimseye açmadan taşıdığın bir dönem başlıyor. Bu ay kalbini herkesten önce kendine itiraf edeceksin. İlişkin varsa, 3 Ağustos’ta ortaklık evinde geri harekete geçen Chiron, partnerinle aranda kapanmamış eski bir yarayı yeniden aralayacak. Konuşmaktan kaçındığın o konuyu ay bitmeden masaya koyman gerekecek. 28 Ağustos’taki tutulma aşk evinde meydana geldiği için ilişkinin sana keyif verip vermediğini çıplak biçimde göreceksin.

Eğer kalbin boşsa, adını kimseye söylemek istemeyeceğin bir yakınlık kurabilirsin. Kapalı kapılar ardında ilerleyen, kimsenin haberdar olmadığı bu ilgi seni hem canlandıracak hem de sürekli tetikte tutacak. Gizliliğin ne kadar sürdürülebilir olduğunu ay sonuna doğru sorgulayacaksın. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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