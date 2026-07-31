Sevgili Akrep, Ağustos ayında yoğun gündeminin fiziksel enerjini nasıl etkilediğini daha net fark edebilirsin. 17 Ağustos’taki Mars ve Neptün karesi kaslarda yorgunluk, enerji düşüşü ve uyku ihtiyacında artış yaratabilir. Aynı gün gerçekleşen Merkür ve Satürn üçgeni ise günlük düzenini daha kontrollü kurmana yardımcı olacaktır.

28 Ağustos’taki Balık Ay Tutulması duygusal yoğunluğun bedene yansıdığı noktaları görünür hale getirebilir. Ay sonunda daha sakin sosyal planlar yapmak ve kendine yeterli dinlenme alanı bırakmak toparlanmanı destekleyebilir.

Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…