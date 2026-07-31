Sevgili Akrep, Ağustos ayında kariyer sahnesindeki değişimler doğrudan banka hesabına yansıyabilir. 12 Ağustos’taki Aslan Tam Güneş Tutulması terfi, ünvan değişimi, yeni pozisyon ya da daha yüksek ücretli bir iş fırsatını gündemine taşıyabilir. Özellikle uzun vadeli hedeflerin için daha görünür olduğun bu süreçte maaş pazarlığı yapman gerekebilir.

15 Ağustos’taki Merkür ve Jüpiter kavuşumu üst düzey bir yöneticiyle yapılacak görüşmeden olumlu sonuç almana veya büyük bir proje bütçesine dahil olmana yardım edebilir. 17 Ağustos’taki Venüs ve Jüpiter açısı perde arkasından gelen maddi desteği güçlendirebilir. 28 Ağustos’taki Balık Ay Tutulması ise yaratıcı bir proje, hobi veya kişisel üretimden gelir elde etme konusunda beklenmedik bir kapı açabilir.

Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…