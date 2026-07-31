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Akrep Burcu right-white
Ağustos 2026, Aylık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.07.2026 - 18:01
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Ağustos ayında maddi konular ve kariyer yolculuğunun nasıl ilerleyeceğini merak eden Akrep ve yükselen Akrep burçları için ay boyunca para kazanacağınız ve kaybedeceğiniz günleri ele aldık. Peki, aylık para yorumlarına göre Ağustos ayında Akrep ve yükselen Akrep burçlarının ekonomik durumu nasıl olacak?

İşte finansal ve profesyonel hayatına dair ipuçlarıyla aylık para yorumları

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Ağustos ayında kariyer sahnesindeki değişimler doğrudan banka hesabına yansıyabilir. 12 Ağustos’taki Aslan Tam Güneş Tutulması terfi, ünvan değişimi, yeni pozisyon ya da daha yüksek ücretli bir iş fırsatını gündemine taşıyabilir. Özellikle uzun vadeli hedeflerin için daha görünür olduğun bu süreçte maaş pazarlığı yapman gerekebilir.

15 Ağustos’taki Merkür ve Jüpiter kavuşumu üst düzey bir yöneticiyle yapılacak görüşmeden olumlu sonuç almana veya büyük bir proje bütçesine dahil olmana yardım edebilir. 17 Ağustos’taki Venüs ve Jüpiter açısı perde arkasından gelen maddi desteği güçlendirebilir. 28 Ağustos’taki Balık Ay Tutulması ise yaratıcı bir proje, hobi veya kişisel üretimden gelir elde etme konusunda beklenmedik bir kapı açabilir.

Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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