Sevgili Akrep, 6 Ağustos’ta Venüs senin en gizli alanına geçiyor ve duyguları perdenin arkasına çekiyor. Bu senin doğana çok uygun, ama bir riski de var. İlişkin varsa, partnerinden esirgediğin bir duygu var; belki bir kıskançlık, belki basit bir ihtiyaç. Yine içine atma eğilimindesin, çünkü söylersen zayıf görüneceğini düşünüyorsun. Oysa sakladığın şey aranızda sessizce büyüyor ve zamanla bir mesafeye dönüşüyor. Bu hafta onu paylaşman seni savunmasız değil, güvenilir kılacak.

Bekarsan, kimseye söylemediğin bir ilgin olabilir ya da senden hoşlanan biri kendini gizliyor olabilir. Bu belirsizlik ilk günlerde heyecan verse de uzadıkça yıpratıyor. 9 Ağustos’ta Merkür’ün kariyer alanına geçmesiyle netlik isteğin artıyor; hafta sonuna doğru bu konunun bir yere varmasını istemelisin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…