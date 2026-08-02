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Akrep Burcu right-white
3 - 9 Ağustos 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.08.2026 - 18:01
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Akrep ve yükselen Akrep burçlarının aşkla imtihanını ve 3 Ağustos - 9 Ağustos haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Akrep ve yükselen Akrep burçlarının 3 Ağustos - 9 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, 6 Ağustos’ta Venüs senin en gizli alanına geçiyor ve duyguları perdenin arkasına çekiyor. Bu senin doğana çok uygun, ama bir riski de var. İlişkin varsa, partnerinden esirgediğin bir duygu var; belki bir kıskançlık, belki basit bir ihtiyaç. Yine içine atma eğilimindesin, çünkü söylersen zayıf görüneceğini düşünüyorsun. Oysa sakladığın şey aranızda sessizce büyüyor ve zamanla bir mesafeye dönüşüyor. Bu hafta onu paylaşman seni savunmasız değil, güvenilir kılacak.

Bekarsan, kimseye söylemediğin bir ilgin olabilir ya da senden hoşlanan biri kendini gizliyor olabilir. Bu belirsizlik ilk günlerde heyecan verse de uzadıkça yıpratıyor. 9 Ağustos’ta Merkür’ün kariyer alanına geçmesiyle netlik isteğin artıyor; hafta sonuna doğru bu konunun bir yere varmasını istemelisin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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