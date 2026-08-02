Sevgili Akrep, 9 Ağustos’ta Merkür kariyer alanına geçiyor ve gelirini artıracak bir görüşme, bir teklif ya da bir başvuru gündemine giriyor. 7 Ağustos’taki Güneş-Satürn üçgeni bu adımın sağlam sonuç vermesini destekliyor, hazırlığını yapıp konuşmalısın. Ancak Son Dördün bir ortakla paylaştığın hesabı da masaya getiriyor, belirsiz kalan rakamları netleştirmen gerekiyor. Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…