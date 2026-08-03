Sevgili Akrep, Ay bugün günlük düzen alanında ilerliyor ve temponu yükseltiyor. İş hayatında biriken görevleri bitirmek için enerjin yerinde. Mars ile Lilith arasındaki karşıtlık ise ortak kaynaklarla kişisel kazancın arasında gerilim yaratıyor; birinden beklediğin bir ödeme gecikebilir. Bugün sabırlı olmalısın, çünkü konu birkaç gün içinde çözülüyor.

Maddi konularda paylaşılan bir hesap kafanı meşgul ediyor. Kendi payınla başkasının payı arasındaki sınır bulanıklaşmış olabilir. Rakamları bugün açıkça konuşman gerekiyor.

Aşk hayatında gündelik ilgi öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, partnerine göstereceğin küçük bir yardım bugün büyük bir jest kadar değerli olacak. Bekar bir Akrep burcu isen, iş ya da rutin bir ortamda karşılaştığın biri dikkatini çekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…