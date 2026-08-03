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Akrep Burcu right-white
4 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
03.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 4 Ağustos Salı gününüz nasıl geçecek? 4 Ağustos Salı günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Ay bugün günlük düzen alanında ilerliyor ve temponu yükseltiyor. İş hayatında biriken görevleri bitirmek için enerjin yerinde. Mars ile Lilith arasındaki karşıtlık ise ortak kaynaklarla kişisel kazancın arasında gerilim yaratıyor; birinden beklediğin bir ödeme gecikebilir. Bugün sabırlı olmalısın, çünkü konu birkaç gün içinde çözülüyor.

Maddi konularda paylaşılan bir hesap kafanı meşgul ediyor. Kendi payınla başkasının payı arasındaki sınır bulanıklaşmış olabilir. Rakamları bugün açıkça konuşman gerekiyor.

Aşk hayatında gündelik ilgi öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, partnerine göstereceğin küçük bir yardım bugün büyük bir jest kadar değerli olacak. Bekar bir Akrep burcu isen, iş ya da rutin bir ortamda karşılaştığın biri dikkatini çekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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