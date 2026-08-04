Sevgili Akrep, bugün Ay tam karşı burcuna, yani ilişkiler alanına geçiyor ve odağı karşındaki kişiye çeviriyor. İş hayatında bir ortakla ya da yakın çalıştığın biriyle uyum kurmak bugün işini hızlandırıyor. Chiron ile kurulan kavuşum, geçmişte yarı yolda bırakıldığın bir anı hatırlatabilir. Bugün herkesin aynı davranmayacağını hatırlayıp bir adım atmalısın.

Maddi konularda ortaklaşa alınacak bir karar gündeminde. Bir anlaşma ya da paylaşılan bir yükümlülük konuşulabilir. Koşulları açıkça belirlemen ilerisi için seni koruyacak.

Aşk hayatında karşı taraf merkeze geçiyor. İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, partnerinin bugün senden bir şeye ihtiyacı var; onu dinlemeye öncelik vermelisin. Bekar bir Akrep burcu isen, sakin ve dengeli davranan biri bugün ilgini çekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…