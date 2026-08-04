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Akrep Burcu right-white
5 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
04.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 5 Ağustos Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 5 Ağustos Çarşamba günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Ay tam karşı burcuna, yani ilişkiler alanına geçiyor ve odağı karşındaki kişiye çeviriyor. İş hayatında bir ortakla ya da yakın çalıştığın biriyle uyum kurmak bugün işini hızlandırıyor. Chiron ile kurulan kavuşum, geçmişte yarı yolda bırakıldığın bir anı hatırlatabilir. Bugün herkesin aynı davranmayacağını hatırlayıp bir adım atmalısın.

Maddi konularda ortaklaşa alınacak bir karar gündeminde. Bir anlaşma ya da paylaşılan bir yükümlülük konuşulabilir. Koşulları açıkça belirlemen ilerisi için seni koruyacak.

Aşk hayatında karşı taraf merkeze geçiyor. İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, partnerinin bugün senden bir şeye ihtiyacı var; onu dinlemeye öncelik vermelisin. Bekar bir Akrep burcu isen, sakin ve dengeli davranan biri bugün ilgini çekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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