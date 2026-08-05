Sevgili Akrep, bugün Son Dördün tam karşı burcunda, ilişkiler alanında gerçekleşiyor ve akşam Venüs en gizli alanına geçiyor. İlişkin varsa, akşamdan itibaren partnerinle kimseye anlatmadığınız, sadece ikinize ait bir yakınlık kurabilirsin ve bu mahremiyet aranızı derinleştirecek. Ancak Son Dördün, bir bağın sana gerçekten ne kazandırdığını da sorgulatıyor; bu sorgulama bugün soğuk ve mesafeli davranmana yol açabilir. Partnerin senin sessizliğini bir uzaklaşma olarak okuyabilir, o yüzden düşündüğünü ona da anlatmalısın.

Bekarsan, hislerini kimseye söylemeden içinde taşıma eğilimin artıyor ve bu sende bir korunma refleksi yaratıyor. Bu gizlilik bir süre iyi gelse de uzadıkça seni yalnızlaştırıyor. Bugün en azından bir kişiye içindekini anlatmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…