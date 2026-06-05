Psikologlar Açıkladı: Mutsuz İnsanlar Sürekli Bu 6 Cümleyi Tekrarlıyor

Bu cümle ilk bakışta olgun bir kabulleniş gibi görünse de, psikolojide aslında bir teslimiyet ve sözlü beyaz bayraktır. Zihninizde çoktan yenildiğinizi ve artık kazanamayacağınızı kabul ettiğinizi gösterir.

Psikolojik Alternatifi: 'Şu anki durum bu. Ama bundan sonra ne olacağına açığım ve geleceğe umutla bakıyorum.'