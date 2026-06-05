Psikologlar Açıkladı: Mutsuz İnsanlar Sürekli Bu 6 Cümleyi Tekrarlıyor
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Mutsuzluk her zaman gözyaşı, öfke patlamaları veya büyük çığlıklarla gelmez. Çoğu zaman ruhun derinliklerine işleyen, masum görünen ama devasa bir ağırlık taşıyan fısıltılı kelimelerle kendini gösterir. Uzmanlara göre, farkında olmadan kurduğumuz bazı cümleler gizli travmaları, teslimiyeti ve çaresizliği ele veriyor.
İşte mutsuz insanların dilinden düşürmediği 6 tehlikeli ifade...
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Psikologlar ve davranış bilimciler, dilimizin zihniyetimizi, zihniyetimizin ise gerçekliğimizi şekillendirdiğini vurguluyor.
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1. "Durum bu." (Olan oldu)
2. "Benim için hiçbir şey yolunda gitmiyor"
3. "Bunun ne anlamı, ne önemi var?"
4. "İyiyim, sadece yorgunum."
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5. "Bunun olacağını biliyordum"
6. "Artık umurumda değil"
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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