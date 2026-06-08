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Kendi Güneşlerini Kendileri Yaptılar: Gerçeğinden 10 Kat Daha Sıcak

Kendi Güneşlerini Kendileri Yaptılar: Gerçeğinden 10 Kat Daha Sıcak

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
08.06.2026 - 11:27
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İnsanlık, yüzyıllardır temiz, sınırsız ve ucuz enerjinin hayalini kuruyor. Çin, bu hayali gerçeğe dönüştürmek için geliştirdiği 'Yapay Güneş' projelerinde denizcilikte ve endüstride ezber bozan bir dönüm noktasına yaklaştı. Ülkenin en gelişmiş nükleer füzyon reaktörü olan EAST (Deneysel Gelişmiş Süper İletken Tokamak), güneşin çekirdeğinden tam 10 kat daha fazla sıcaklığa (150 milyon santigrat derece) ulaşarak küresel enerji yarışında tüm dengeleri değiştirdi.

Pekin'in şimdiki hedefi ise çok daha büyük: 2027 yılına kadar reaktörü tamamen kendi kendini besleyen (dışarıdan ısıtma kaynağına ihtiyaç duymayan) bir yapıya kavuşturmak.

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Yapay Güneş Nasıl Çalışıyor?

Yapay Güneş Nasıl Çalışıyor?

Geleneksel nükleer santraller atomları parçalayarak enerji üretirken, Yapay Güneş tam tersini yapıyor; yani Güneş'in merkezindeki devasa enerjiyi taklit ederek atomları birleştiriyor.

Bilim insanları hidrojen çekirdeklerini elektriksel olarak yükleyip silindirik bir reaktör içinde yoğun bir plazmaya dönüştürüyor. Ancak bu plazma son derece kararsız. Plazmayı kontrol altında tutabilmek için Dünya'nınkinden yüz binlerce kat daha güçlü manyetik alanlar ve akılalmaz sıcaklıklar gerekiyor.

Peş Peşe Gelen Dünya Rekorları

Peş Peşe Gelen Dünya Rekorları

EAST reaktörü, 2025'in Ocak ayında plazma füzyon tarihinde bir ilke imza atarak 100 milyon derece sıcaklıkta tam 1.066 saniye boyunca 'yüksek kaliteli yanma' gerçekleştirdi ve kendi rekorunu ikiye katladı. Hemen ardından, plazmanın yüksek yoğunlukta kararlı kalmasını sağlayan matematiksel bir bariyer olan Greenwald limiti aşıldı. Bu başarılar, yapay güneşin ticari olarak kullanılabilmesi yolundaki en büyük engelleri ortadan kaldırdı.

2027’de Elektrik Üreten İlk Reaktör Geliyor: BEST

2027’de Elektrik Üreten İlk Reaktör Geliyor: BEST

EAST laboratuvarda rekorlar kırarken, Çin füzyon hedeflerinin merkezine yeni bir dev yerleştirdi: BEST (Yanıcı Plazma Deneysel Süper İletken Tokamak). İnşaatının 2027'de tamamlanması planlanan BEST, insanlık tarihinde füzyondan elektrik üretmeyi başaran ilk reaktör olmaya hazırlanıyor. İlk başta nadir bulunan trityum elementini kullanacak olan reaktör, daha sonra kendi özel kaplaması sayesinde kendi yakıtını (trityum atomlarını) üretecek.

Çin'in Ufuktaki Diğer Çılgın Projeleri:

  • Xinghuo Santrali (2030): Hem füzyon hem de fisyon (parçalanma) reaksiyonlarını bir arada kullanan dünyanın ilk hibrit nükleer santrali olacak.

  • Kamu Yatırımı: Çin, sadece bu araştırmaları tek çatı altında toplamak için milyarlarca dolarlık devlet destekli 'Çin Füzyon Enerjisi' şirketini kurdu.

Çin, 2023’ten bu yana bu teknolojiye 6,5 milyar dolardan fazla yatırım yaparak tedarik zincirini tamamen kendi eline almaya çalışıyor.

Çin, 2023’ten bu yana bu teknolojiye 6,5 milyar dolardan fazla yatırım yaparak tedarik zincirini tamamen kendi eline almaya çalışıyor.

Öyle ki füzyon işlemindeki süper mıknatısların temel hammaddesi olan Hastelloy (C276) alaşımının seri üretimine geçen yıl başlamayı başardılar.

Ancak Batı dünyası da bu yarışta havlu atmış değil. Amerika Birleşik Devletleri’nde 42'den fazla özel şirket, bu teknoloji için 8 milyar doların üzerinde sermaye topladı. Güney Fransa’da ise 34 ülkenin ortak yürüttüğü devasa ITER projesi yükseliyor. Her ne kadar ITER'in tam kapasite devreye girmesi 2039 yılını bulacak gibi görünse de, Çin'in agresif hamleleri nükleer füzyon çağının tahmin edilenden çok daha yakın olduğunu gösteriyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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