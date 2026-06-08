Kendi Güneşlerini Kendileri Yaptılar: Gerçeğinden 10 Kat Daha Sıcak

İnsanlık, yüzyıllardır temiz, sınırsız ve ucuz enerjinin hayalini kuruyor. Çin, bu hayali gerçeğe dönüştürmek için geliştirdiği 'Yapay Güneş' projelerinde denizcilikte ve endüstride ezber bozan bir dönüm noktasına yaklaştı. Ülkenin en gelişmiş nükleer füzyon reaktörü olan EAST (Deneysel Gelişmiş Süper İletken Tokamak), güneşin çekirdeğinden tam 10 kat daha fazla sıcaklığa (150 milyon santigrat derece) ulaşarak küresel enerji yarışında tüm dengeleri değiştirdi.

Pekin'in şimdiki hedefi ise çok daha büyük: 2027 yılına kadar reaktörü tamamen kendi kendini besleyen (dışarıdan ısıtma kaynağına ihtiyaç duymayan) bir yapıya kavuşturmak.

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