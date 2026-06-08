Kendi Güneşlerini Kendileri Yaptılar: Gerçeğinden 10 Kat Daha Sıcak
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İnsanlık, yüzyıllardır temiz, sınırsız ve ucuz enerjinin hayalini kuruyor. Çin, bu hayali gerçeğe dönüştürmek için geliştirdiği 'Yapay Güneş' projelerinde denizcilikte ve endüstride ezber bozan bir dönüm noktasına yaklaştı. Ülkenin en gelişmiş nükleer füzyon reaktörü olan EAST (Deneysel Gelişmiş Süper İletken Tokamak), güneşin çekirdeğinden tam 10 kat daha fazla sıcaklığa (150 milyon santigrat derece) ulaşarak küresel enerji yarışında tüm dengeleri değiştirdi.
Pekin'in şimdiki hedefi ise çok daha büyük: 2027 yılına kadar reaktörü tamamen kendi kendini besleyen (dışarıdan ısıtma kaynağına ihtiyaç duymayan) bir yapıya kavuşturmak.
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Yapay Güneş Nasıl Çalışıyor?
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Çin, 2023’ten bu yana bu teknolojiye 6,5 milyar dolardan fazla yatırım yaparak tedarik zincirini tamamen kendi eline almaya çalışıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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