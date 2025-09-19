Gupse Özay Ona Yazmış: Yeni Netflix Dizisi Platonik’te Kerem Bürsin Yerine Asıl İstenen İsim Ortaya Çıktı!

Gupse Özay, Kerem Bürsin ve Öykü Karayel’in başrolündeki Platonik: Mavi Dolunay Otel dizisi geçtiğimiz gün Netflix’te yayınlandı. Romantik komedi türündeki dizi için röportaj veren başrollerin bir itirafı dikkat çekti. Aslında Kerem Bürsin’in rolü için bambaşka bir isim istendiği ortaya çıktı. Gupse Özay, diziyi o kişi için yazdığını dile getirdi. Gelin detaylara geçelim!