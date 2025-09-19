onedio
Gupse Özay Ona Yazmış: Yeni Netflix Dizisi Platonik’te Kerem Bürsin Yerine Asıl İstenen İsim Ortaya Çıktı!

Gupse Özay Ona Yazmış: Yeni Netflix Dizisi Platonik'te Kerem Bürsin Yerine Asıl İstenen İsim Ortaya Çıktı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
19.09.2025 - 15:11

Gupse Özay, Kerem Bürsin ve Öykü Karayel’in başrolündeki Platonik: Mavi Dolunay Otel dizisi geçtiğimiz gün Netflix’te yayınlandı. Romantik komedi türündeki dizi için röportaj veren başrollerin bir itirafı dikkat çekti. Aslında Kerem Bürsin’in rolü için bambaşka bir isim istendiği ortaya çıktı. Gupse Özay, diziyi o kişi için yazdığını dile getirdi. Gelin detaylara geçelim!

İşte detaylar 👇

Bizce Kerem Bürsin rolü başarıyla yerine getirmiş.

Bizce Kerem Bürsin rolü başarıyla yerine getirmiş.

Engin Öztürk’ün de ayrı bi’ havası olduğunu kabul etmek gerek. Ancak Bürsin’in de role cuk oturduğu bir gerçek. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
