CapitaliZoo Eleştirilerini Dinlemedi: Beren Saat İlk Albümünü Çıkardı!
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Türk televizyon tarihinin en başarılı oyuncularından biri olan Beren Saat, yıllardır kurduğu müzik hayalini gerçeğe dönüştürdü. İlk şarkısı CapitaliZoo ile tartışmaların odağına yerleşen ünlü isim, şimdi de Exuberance adlı ilk albümüyle gündemde. Albümün yayınlanmasının ardından sosyal medyada adeta yorum yağmuru başladı. Kimi kullanıcılar Beren Saat'in yıllardır kurduğu hayalin peşinden gitmesini takdir edip albümü cesur ve özgün bulurken, kimileri ise oyunculuğunun çok daha güçlü olduğunu savundu. Kısacası Beren Saat'in müzik yolculuğu daha ilk gününden sosyal medyayı ikiye bölmeyi başardı. Gelin, albüm için yapılan yorumlara birlikte bakalım.
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2000'li yılların ortasında adım attığı ekran dünyasında kısa sürede milyonların sevgisini kazanan Beren Saat, yıllardır Türkiye'nin en başarılı kadın oyuncuları arasında gösteriliyor.
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Beren Saat, oyunculuk kariyerinde elde ettiği başarının ardından şimdi de müzik dünyasında kendi hikayesini yazmaya hazırlanıyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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