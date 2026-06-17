CapitaliZoo Eleştirilerini Dinlemedi: Beren Saat İlk Albümünü Çıkardı!

Hatırla Sevgili'deki Yasemin'den Aşk-ı Memnu'nun unutulmaz Bihter'ine, Fatmagül'ün Suçu Ne?'nin Fatmagül'ünden Kösem Sultan'a kadar canlandırdığı karakterlerle geniş kitlelerin hafızasına kazınan oyuncu, kariyeri boyunca reyting rekorları kıran projelerde yer aldı. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok ülkesinde yayınlanan dizileri sayesinde uluslararası bir hayran kitlesine ulaşan Saat, güçlü oyunculuğu ve seçtiği projelerle uzun yıllardır sektörün en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Yıllardır ekranlarda izlemeye alışık olduğumuz Beren Saat, bu kez bambaşka bir alanda şansını denemeye karar verdi. Çocukluk hayali olduğunu söylediği müzik tutkusunu gerçeğe dönüştüren oyuncu, yaklaşık üç yıl boyunca gözlerden uzak şekilde çalışmalar yürüttü. Eşi Kenan Doğulu'nun prodüktörlük desteğini aldığı projede 'Beren' ismini kullanmayı tercih eden ünlü oyuncu, ilk olarak CapitaliZoo isimli İngilizce elektronik pop şarkısını yayınladı. Ancak şarkı sosyal medyada beklenenden daha fazla tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar oyunculuğunun çok daha güçlü olduğunu savunurken, bazıları ise Beren Saat'in farklı bir alanda kendini ifade etme cesaretini takdir etti. CapitaliZoo kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline gelirken, Saat gelen yorumlara rağmen müzik yolculuğundan geri adım atmadı.