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CapitaliZoo Eleştirilerini Dinlemedi: Beren Saat İlk Albümünü Çıkardı!

CapitaliZoo Eleştirilerini Dinlemedi: Beren Saat İlk Albümünü Çıkardı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
17.06.2026 - 12:57
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Türk televizyon tarihinin en başarılı oyuncularından biri olan Beren Saat, yıllardır kurduğu müzik hayalini gerçeğe dönüştürdü. İlk şarkısı CapitaliZoo ile tartışmaların odağına yerleşen ünlü isim, şimdi de Exuberance adlı ilk albümüyle gündemde. Albümün yayınlanmasının ardından sosyal medyada adeta yorum yağmuru başladı. Kimi kullanıcılar Beren Saat'in yıllardır kurduğu hayalin peşinden gitmesini takdir edip albümü cesur ve özgün bulurken, kimileri ise oyunculuğunun çok daha güçlü olduğunu savundu. Kısacası Beren Saat'in müzik yolculuğu daha ilk gününden sosyal medyayı ikiye bölmeyi başardı. Gelin, albüm için yapılan yorumlara birlikte bakalım.

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2000'li yılların ortasında adım attığı ekran dünyasında kısa sürede milyonların sevgisini kazanan Beren Saat, yıllardır Türkiye'nin en başarılı kadın oyuncuları arasında gösteriliyor.

2000'li yılların ortasında adım attığı ekran dünyasında kısa sürede milyonların sevgisini kazanan Beren Saat, yıllardır Türkiye'nin en başarılı kadın oyuncuları arasında gösteriliyor.

Hatırla Sevgili'deki Yasemin'den Aşk-ı Memnu'nun unutulmaz Bihter'ine, Fatmagül'ün Suçu Ne?'nin Fatmagül'ünden Kösem Sultan'a kadar canlandırdığı karakterlerle geniş kitlelerin hafızasına kazınan oyuncu, kariyeri boyunca reyting rekorları kıran projelerde yer aldı. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok ülkesinde yayınlanan dizileri sayesinde uluslararası bir hayran kitlesine ulaşan Saat, güçlü oyunculuğu ve seçtiği projelerle uzun yıllardır sektörün en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Yıllardır ekranlarda izlemeye alışık olduğumuz Beren Saat, bu kez bambaşka bir alanda şansını denemeye karar verdi. Çocukluk hayali olduğunu söylediği müzik tutkusunu gerçeğe dönüştüren oyuncu, yaklaşık üç yıl boyunca gözlerden uzak şekilde çalışmalar yürüttü. Eşi Kenan Doğulu'nun prodüktörlük desteğini aldığı projede 'Beren' ismini kullanmayı tercih eden ünlü oyuncu, ilk olarak CapitaliZoo isimli İngilizce elektronik pop şarkısını yayınladı. Ancak şarkı sosyal medyada beklenenden daha fazla tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar oyunculuğunun çok daha güçlü olduğunu savunurken, bazıları ise Beren Saat'in farklı bir alanda kendini ifade etme cesaretini takdir etti. CapitaliZoo kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline gelirken, Saat gelen yorumlara rağmen müzik yolculuğundan geri adım atmadı.

Beren Saat, oyunculuk kariyerinde elde ettiği başarının ardından şimdi de müzik dünyasında kendi hikayesini yazmaya hazırlanıyor.

Şubat ayında yayınladığı ilk şarkısı CapitaliZoo ile uzun süre konuşulan ünlü isim, eleştirilerin ve sosyal medyada ikiye bölünen yorumların ardından geri adım atmak yerine çalışmalarını sürdürdü. Saat'in kendi sözlerini yazdığı, elektronik pop ve dans ritimlerini bir araya getiren ilk albümü Exuberance, 18 Haziran'da dinleyicilerle buluşuyor. Tamamı İngilizce şarkılardan oluşan albümün prodüktörlüğünü Kenan Doğulu üstlenirken, miksaj çalışmaları ise Los Angeles'ta Grammy ödüllü ses mühendisi Brendan Morawski tarafından gerçekleştirildi. Beren Saat'in sosyal medya hesaplarından günlerdir geri sayımını yaptığı albümle birlikte Honey Bee isimli yeni şarkısının klibi de yayınlanacak. Kimi dinleyiciler oyuncunun cesur müzikal yönünü takdir ederken, kimileri ise onu hala ekranların unutulmaz Bihter'i olarak görmeye devam ediyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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