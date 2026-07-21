article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Hayata Dair Detaylardan Tercih Heyecanına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Hayata Dair Detaylardan Tercih Heyecanına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
21.07.2026 - 18:21
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Bakalım bugün kimler paylaşımlarıyla güldürmüş? Kimler Twitter etkileşimine doymuş?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

YKS sonuçları timeline'ı adeta domine etti.

YKS sonuçları timeline'ı adeta domine etti.
twitter.com

Yeniden gündem olan o efsane diyalog!

Yeniden gündem olan o efsane diyalog!

Zor...

Zor...
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir de tespit...

Bir de tespit...
twitter.com

Bir tane daha!

Bir tane daha!
twitter.com

Siyah eldiven de var mı?

Siyah eldiven de var mı?
twitter.com

Haklı!

Haklı!
twitter.com

🤔

🤔
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kapatalım...

Kapatalım...
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın