İnsanların %98'inin Aynı Cevabı Verdiği Deney!

Peş peşe gelen işlemler, zihni kısa süreli olarak yoğun bir yük altına sokar. Beyin işlem yapmaya odaklanır ve farklı ihtimaller üretme kapasitesi azalır. Tam o noktada gelen renk ve alet sorusu, zihni hazırlıksız yakalar.

Zihin de en hızlı çözümü seçer. Renk kategorisinde en baskın ve en tanıdık seçenek öne çıkar. Kırmızı, insan zihninde en güçlü çağrışımlardan biridir. Dikkat çeker, kolay hatırlanır ve neredeyse evrensel bir sembol haline gelmiştir.

Alet kategorisinde de benzer bir durum yaşanır. Çekiç, en temel ve en yaygın bilinen araçlardan biridir. Karmaşık seçenekler yerine en sade temsil tercih edilir. Bu yüzden cevaplar kişiden kişiye değişiyormuş gibi görünse de çoğu zaman aynı noktada birleşir.