İnsanların %98'inin Aynı Cevabı Verdiği Deney!

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
Aklınızdan geçen şeylerin aniden karşına çıktığı anlar olmuştur. Sanki evren cevap veriyormuş gibi hissettiren durumlar yaşanır. Oysa arka planda çalışan farklı bir sistem var. Zihin, sandığından çok daha kolay yönlendiriliyor. 'Kırmızı çekiç' deneyi tam da bunu gösteriyor.

Peki tam olarak nedir bu deney, bakalım...

İlk önce sizi test etmekle başlayalım!

İlk olarak aşağıdaki sorulara hızlı hızlı cevap vermeniz gerek. Durup düşünmeyin, aklınıza ilk geleni söyleyin!

  • 125 x 12 kaçtır?

  • 63 + 16 kaçtır?

  • 48 x 7 kaçtır?

  • 96 + 37 kaçtır?

  • 27 x 14 kaçtır?

Şimdi hiç beklemeden cevap vermeniz gerekiyor:

  • Bir renk söyleyin

  • Bir alet söyleyin

Eğer aklınızdan 'kırmızı çekiç' geçtiyse yalnız değilsiniz. İnsanların büyük çoğunluğu tam olarak aynı cevabı veriyor! İyi de neden?

Zihin kısa yolu devreye giriyor, yaratıcı düşünmeye fırsat kalmıyor.

Peş peşe gelen işlemler, zihni kısa süreli olarak yoğun bir yük altına sokar. Beyin işlem yapmaya odaklanır ve farklı ihtimaller üretme kapasitesi azalır. Tam o noktada gelen renk ve alet sorusu, zihni hazırlıksız yakalar.

Zihin de en hızlı çözümü seçer. Renk kategorisinde en baskın ve en tanıdık seçenek öne çıkar. Kırmızı, insan zihninde en güçlü çağrışımlardan biridir. Dikkat çeker, kolay hatırlanır ve neredeyse evrensel bir sembol haline gelmiştir.

Alet kategorisinde de benzer bir durum yaşanır. Çekiç, en temel ve en yaygın bilinen araçlardan biridir. Karmaşık seçenekler yerine en sade temsil tercih edilir. Bu yüzden cevaplar kişiden kişiye değişiyormuş gibi görünse de çoğu zaman aynı noktada birleşir.

Asıl mesele günlük hayatta yaşanan o garip tesadüf hissi.

Deneyde ortaya çıkan etki, aslında günlük hayatta da sürekli yaşanır. Aklından geçen bir şeyi daha sonra sık sık görmeye başlamak, çoğu kişiye tuhaf gelir. Oysa burada devreye giren şey zihnin seçici algısıdır.

Zihin, odaklandığı konulara karşı daha hassas hale gelir. Daha önce fark edilmeyen detaylar görünür olur. Sanki yeni ortaya çıkmış gibi hissedilir ama aslında hep oradadır. Sadece dikkat filtrelenmiştir.

Bu yüzden düşünülen şeylerin peş peşe karşına çıkması, gizemli bir durumdan çok zihnin çalışma biçimiyle ilgilidir. Aynı mekanizma, deneyde olduğu gibi günlük hayatta da fark edilmeden çalışmaya devam eder.

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
