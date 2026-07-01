Verdiğin Cevaplar Hangi Zeka Türüne Sahip Olduğunu Söylüyor!
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Bu testte vereceğin cevaplar, olaylara yaklaşım biçimini, düşünme tarzını ve problem çözme yöntemini analiz ederek baskın zeka türünü ortaya çıkaracak. Hazırsan soruları cevapla ve hangi zeka türünün seni en iyi yansıttığını öğren!
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Verdiğin Cevaplar Hangi Zeka Türüne Sahip Olduğunu Söylüyor!
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