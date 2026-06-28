Yaparım/Yapmam Testine Göre Pişmanlığın Ne Seviyede?
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Hayatta hepimiz bazı kararlar alıyor, bazı fırsatları değerlendiriyor, bazılarını ise kaçırıyoruz. Kimi insanlar yaşadıklarından ders çıkarıp yoluna devam ederken, kimileri geçmişteki seçimlerini uzun süre zihninde taşımaya devam ediyor. Peki senin pişmanlık seviyen ne durumda? 'Yaparım' ve 'Yapmam' cevaplarınla bunu ortaya çıkarıyoruz!
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1. Geçmişte yaptığın bir hatayı sık sık düşünür müsün?
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2. Bir fırsatı kaçırdığında uzun süre üzülür müsün?
3. Eski mesajlarını dönüp okur musun?
4. Verdiğin kararları sonradan sorgular mısın?
5. Geçmişteki bir konuşmayı kafanda tekrar tekrar yaşar mısın?
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6. "Keşke farklı davransaydım" dediğin olur mu?
7. Eski bir arkadaşlığı özlediğinde ilk adımı atar mısın?
8. Geçmişteki başarısızlıklarının bugününü etkilediğini düşünür müsün?
9. Hata yaptığında kendini affetmekte zorlanır mısın?
10. Eski fotoğraflara bakıp duygulanır mısın?
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Pişmanlık Seviyen Neredeyse Sıfır!
Pişmanlık Seviyen Yüksek!
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