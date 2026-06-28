Yaparım/Yapmam Testine Göre Pişmanlığın Ne Seviyede?

Sen geçmişe takılıp kalmayı pek sevmeyen insanlardan birisin. Hatalarını kabul ediyor, onlardan ders çıkarıyor ve yoluna devam ediyorsun. Elbette senin de 'keşke' dediğin anlar olmuştur ancak bunların hayatını yönetmesine izin vermiyorsun. Senin için geçmiş, sürekli dönüp bakılacak bir yer değil; öğrenip ilerlemek için kullanılan bir rehber. Bu yaklaşım sana büyük bir özgürlük kazandırıyor. Geleceğe odaklanabiliyor ve önüne çıkan fırsatları değerlendirebiliyorsun. Bazen fazla rahat görünsen de aslında güçlü tarafın tam olarak burada yatıyor. Çünkü sen yaşanmış olanı değiştirmeye çalışmak yerine yaşayacaklarına odaklanıyorsun.