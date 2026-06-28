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Yaparım/Yapmam Testine Göre Pişmanlığın Ne Seviyede?

Yaparım/Yapmam Testine Göre Pişmanlığın Ne Seviyede?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
28.06.2026 - 20:01
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Hayatta hepimiz bazı kararlar alıyor, bazı fırsatları değerlendiriyor, bazılarını ise kaçırıyoruz. Kimi insanlar yaşadıklarından ders çıkarıp yoluna devam ederken, kimileri geçmişteki seçimlerini uzun süre zihninde taşımaya devam ediyor. Peki senin pişmanlık seviyen ne durumda? 'Yaparım' ve 'Yapmam' cevaplarınla bunu ortaya çıkarıyoruz!

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1. Geçmişte yaptığın bir hatayı sık sık düşünür müsün?

2. Bir fırsatı kaçırdığında uzun süre üzülür müsün?

3. Eski mesajlarını dönüp okur musun?

4. Verdiğin kararları sonradan sorgular mısın?

5. Geçmişteki bir konuşmayı kafanda tekrar tekrar yaşar mısın?

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6. "Keşke farklı davransaydım" dediğin olur mu?

7. Eski bir arkadaşlığı özlediğinde ilk adımı atar mısın?

8. Geçmişteki başarısızlıklarının bugününü etkilediğini düşünür müsün?

9. Hata yaptığında kendini affetmekte zorlanır mısın?

10. Eski fotoğraflara bakıp duygulanır mısın?

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Pişmanlık Seviyen Neredeyse Sıfır!

Pişmanlık Seviyen Neredeyse Sıfır!

Sen geçmişe takılıp kalmayı pek sevmeyen insanlardan birisin. Hatalarını kabul ediyor, onlardan ders çıkarıyor ve yoluna devam ediyorsun. Elbette senin de 'keşke' dediğin anlar olmuştur ancak bunların hayatını yönetmesine izin vermiyorsun. Senin için geçmiş, sürekli dönüp bakılacak bir yer değil; öğrenip ilerlemek için kullanılan bir rehber. Bu yaklaşım sana büyük bir özgürlük kazandırıyor. Geleceğe odaklanabiliyor ve önüne çıkan fırsatları değerlendirebiliyorsun. Bazen fazla rahat görünsen de aslında güçlü tarafın tam olarak burada yatıyor. Çünkü sen yaşanmış olanı değiştirmeye çalışmak yerine yaşayacaklarına odaklanıyorsun.

Pişmanlık Seviyen Yüksek!

Sen geçmişte yaşanan olayları kolay kolay unutamıyorsun. Özellikle kaçırdığın fırsatlar, yanlış kararlar veya yarım kalan hikayeler zihninde sık sık yer buluyor. Birçok konuda 'Acaba farklı davransaydım ne olurdu?' sorusunu kendine sormaya eğilimlisin. Bu durum seni düşünceli ve ders çıkaran biri yapsa da bazen gereksiz yükler taşıyana dönüşebiliyor. Çünkü bazı cevapları hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Senin için en önemli şey, geçmişi değiştiremeyeceğini kabul edip enerjini geleceğe yönlendirebilmek olacak.

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
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