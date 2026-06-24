Seçtiğin Yemeklere Göre Sen Aslında Kimsin?
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Yemek seçimleri sadece damak zevkini değil, karakterinin en derin köşelerini de yansıtabilir. Kimileri sıcak bir ev yemeğiyle mutlu olurken kimileri yeni tatların peşinden koşar. Şimdi birbirinden lezzetli seçenekler arasından favorilerini seç ve aslında nasıl bir insan olduğunu keşfet!
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Seçtiğin Yemeklere Göre Sen Aslında Kimsin?
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