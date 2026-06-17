Psikoloji Testi: İçinde Bir Narsist Yatıyor Olabilir mi?

Herkes zaman zaman ilgi görmek, takdir edilmek ve haklı çıkmak ister. Peki bu durum sadece özgüvenli olmanın bir parçası mı, yoksa zaman zaman kendini herkesten üstün görmeye eğilimli bir tarafın da olabilir mi? Bu test, günlük davranışlarından yola çıkarak kişilik eğilimlerini eğlenceli bir şekilde yorumlamayı amaçlıyor.