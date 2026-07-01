Bir Zarf Seç, Kalbinde Sakladığın Sırrı Öğren!
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Bir zarf bazen yalnızca bir kağıt parçasını değil, insanın kendine bile itiraf etmediği duyguları da saklar. Peki senin kalbinde en derinde hangi sır gizleniyor? Seçeceğin zarf, duygularının en sessiz köşesine ışık tutacak. Hazırsan iç sesini dinle ve seçimini yap!
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Bir Zarf Seç, Kalbinde Sakladığın Sırrı Öğren!
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