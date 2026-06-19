Emeklilere Faizsiz Ev Müjdesi: Faizsiz Araba Beklerken Faizsiz Ev Teklifi Meclis'e Getirildi
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Kaynak: https://memurhak.com/2026/06/18/mhpde...
MHP, artan kira ve konut fiyatları nedeniyle zorlanan emekliler için tarihi bir kanun teklifi hazırladı. Meclis'e sunulan tasarıya göre, evi olmayan ve kirada yaşayan emeklilere TOKİ projelerinde öncelik tanınacak, sıfır faizli ve uzun vadeli özel ödeme seçenekleriyle ev sahibi olma yolu açılacak.
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Milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek yeni bir konut adımı Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşındı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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