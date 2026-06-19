Emeklilere Faizsiz Ev Müjdesi: Faizsiz Araba Beklerken Faizsiz Ev Teklifi Meclis'e Getirildi

Milliyetçi Hareket Partisi Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef tarafından hazırlanan kanun teklifi, hayatını kirada sürdüren ve üzerine kayıtlı herhangi bir gayrimenkulü bulunmayan emeklilere devlet güvencesiyle barınma imkanı sunmayı hedefliyor. Toplu Konut Kanunu içerisine 'Emekli konutları' adıyla yepyeni bir madde eklenmesini öngören bu tasarı yasalaşırsa, TOKİ’nin üreteceği sosyal konut projelerinde ilk sıra evi olmayan emeklilerin olacak. Vatandaşlara sadece öncelik tanınmakla kalınmayacak; bu hak, sıfır faizli ve uzun yıllara yayılan özel konut kredileriyle desteklenecek. Her bir emeklinin ödeyeceği aylık taksit tutarı, aldığı maaşa ve sosyal durumuna göre bütçesini sarsmayacak şekilde esnek olarak hesaplanacak.

Söz konusu dev projenin tüm finansman yükü doğrudan merkezi yönetim bütçesinden karşılanacak. Özellikle büyükşehirler ve sahil kesimleri gibi kiraların rekor seviyelere ulaştığı, barınma krizinin en derinden hissedildiği bölgeler, inşa edilecek bu yeni konut projelerinde ana hedef noktası olacak. Böylece gelirinin çok büyük bir kısmını ev sahiplerine vermek zorunda kalan ileri yaştaki vatandaşların omuzlarındaki ağır yük devlet eliyle alınmış olacak. Tasarının Meclis'e sunulan resmi gerekçe metninde de Türkiye genelindeki fahiş kira artışlarının sınırlı gelirli emekliler üzerinde yarattığı tahribata dikkat çekildi.