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Emeklilere Faizsiz Ev Müjdesi: Faizsiz Araba Beklerken Faizsiz Ev Teklifi Meclis'e Getirildi

Emeklilere Faizsiz Ev Müjdesi: Faizsiz Araba Beklerken Faizsiz Ev Teklifi Meclis'e Getirildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.06.2026 - 07:34 Son Güncelleme: 19.06.2026 - 07:35
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MHP, artan kira ve konut fiyatları nedeniyle zorlanan emekliler için tarihi bir kanun teklifi hazırladı. Meclis'e sunulan tasarıya göre, evi olmayan ve kirada yaşayan emeklilere TOKİ projelerinde öncelik tanınacak, sıfır faizli ve uzun vadeli özel ödeme seçenekleriyle ev sahibi olma yolu açılacak.

Kaynak: https://memurhak.com/2026/06/18/mhpde...
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Milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek yeni bir konut adımı Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşındı.

Milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek yeni bir konut adımı Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşındı.

Milliyetçi Hareket Partisi Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef tarafından hazırlanan kanun teklifi, hayatını kirada sürdüren ve üzerine kayıtlı herhangi bir gayrimenkulü bulunmayan emeklilere devlet güvencesiyle barınma imkanı sunmayı hedefliyor. Toplu Konut Kanunu içerisine 'Emekli konutları' adıyla yepyeni bir madde eklenmesini öngören bu tasarı yasalaşırsa, TOKİ’nin üreteceği sosyal konut projelerinde ilk sıra evi olmayan emeklilerin olacak. Vatandaşlara sadece öncelik tanınmakla kalınmayacak; bu hak, sıfır faizli ve uzun yıllara yayılan özel konut kredileriyle desteklenecek. Her bir emeklinin ödeyeceği aylık taksit tutarı, aldığı maaşa ve sosyal durumuna göre bütçesini sarsmayacak şekilde esnek olarak hesaplanacak.

Söz konusu dev projenin tüm finansman yükü doğrudan merkezi yönetim bütçesinden karşılanacak. Özellikle büyükşehirler ve sahil kesimleri gibi kiraların rekor seviyelere ulaştığı, barınma krizinin en derinden hissedildiği bölgeler, inşa edilecek bu yeni konut projelerinde ana hedef noktası olacak. Böylece gelirinin çok büyük bir kısmını ev sahiplerine vermek zorunda kalan ileri yaştaki vatandaşların omuzlarındaki ağır yük devlet eliyle alınmış olacak. Tasarının Meclis'e sunulan resmi gerekçe metninde de Türkiye genelindeki fahiş kira artışlarının sınırlı gelirli emekliler üzerinde yarattığı tahribata dikkat çekildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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