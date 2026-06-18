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Düğünde Takılan Altınları Bozdurmak İsteyen Vatandaş Büyük Şok Yaşadı: Sahte Altın Takmışlar

Düğünde Takılan Altınları Bozdurmak İsteyen Vatandaş Büyük Şok Yaşadı: Sahte Altın Takmışlar

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.06.2026 - 21:55
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Elazığ’da düğün takılarını bozdurmak için kuyumcuya giden bir vatandaş, kuyumcuda yaptığı işlem sırasında büyük bir şok yaşadı.

Yapılan kontrollerde altınların önemli bölümünün düşük ayarlı “ikinci baskı” olduğu, bir kısmının ise tamamen sahte olduğu tespit edildi.

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Merdiven altı üretim altınlar piyasaya sürülmüş.

Merdiven altı üretim altınlar piyasaya sürülmüş.

Elazığ’da akıllara durgunluk veren bir sahtecilik olayı ortaya çıktı. Düğün sonrası kendilerine hediye edilen çeyrek, yarım, tam ve paketli gram altınları bozdurmak isteyen bir vatandaş, kuyumcunun yolunu tuttu.

Ancak yapılan detaylı incelemede, genç çiftin biriktirdiği takıların arkasından büyük bir sahtekârlık çıktı. Titiz kontroller sonucunda piyasaya sürülen altınların büyük bölümünün merdiven altı üretim olduğu, neredeyse tamamının sahte ya da düşük ayarlı olduğu tespit edildi.

Kuyumcu yaşanan mağduriyetin detaylarını anlattı.

Kuyumcu yaşanan mağduriyetin detaylarını anlattı.

Yaşanan olayın detaylarını paylaşan deneyimli kuyumcu Muhammed Özdemir, dükkâna gelen yeni evli vatandaşın yaşadığı hayal kırıklığını şu sözlerle anlattı:

“Bugün dükkanımıza bir arkadaşımız düğününde takılan takıları getirdi ve biz bunlarda kontrol sağladığımızda ne yazık ki altınların çoğunun sıkıntılı olduğunu gördük. Özellikle çeyrekler, yarımlar, Reşat altınları ve tam altınlar nizami olmayan ikinci baskı çıktı. Hatta Reşatların ayarı 21’e kadar düşürülmüş, getirdiği gram altınlarda da ciddi sıkıntılar tespit ettik. Müşterim tam anlamıyla bir şok yaşadı. Kendisini kamera karşısına davet ettim ama utandığı için çıkmak istemedi ve dışarıya gitti.”

"Altınları bu haliyle kimse bozmuyor."

"Altınları bu haliyle kimse bozmuyor."

Özdemir, mağduriyete yol açan bu altınların mevcut haliyle bozdurulmasının mümkün olmadığını belirterek, “Şimdi mecburen bu sıkıntılı ürünlerin hiçbirini bozamayacağım için hepsini analize gönderilmek üzere kendisine teslim edeceğim. Çünkü vatandaşlarımız bunları bilmeden alıyor, bazı esnafımız da ne yazık ki görmezden geliyor” ifadelerini kullanarak piyasadaki risklere dikkat çekti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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