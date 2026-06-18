Düğünde Takılan Altınları Bozdurmak İsteyen Vatandaş Büyük Şok Yaşadı: Sahte Altın Takmışlar

Yaşanan olayın detaylarını paylaşan deneyimli kuyumcu Muhammed Özdemir, dükkâna gelen yeni evli vatandaşın yaşadığı hayal kırıklığını şu sözlerle anlattı:

“Bugün dükkanımıza bir arkadaşımız düğününde takılan takıları getirdi ve biz bunlarda kontrol sağladığımızda ne yazık ki altınların çoğunun sıkıntılı olduğunu gördük. Özellikle çeyrekler, yarımlar, Reşat altınları ve tam altınlar nizami olmayan ikinci baskı çıktı. Hatta Reşatların ayarı 21’e kadar düşürülmüş, getirdiği gram altınlarda da ciddi sıkıntılar tespit ettik. Müşterim tam anlamıyla bir şok yaşadı. Kendisini kamera karşısına davet ettim ama utandığı için çıkmak istemedi ve dışarıya gitti.”