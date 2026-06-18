Milletler Ligi'nde Türkiye, Belçika'nın Ardından Fransa'yı da 3-0'la Geçti
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Ankara etabındaki ilk maçında Belçika’yı 3-0 mağlup ederek ikinci haftaya iyi bir başlangıç yaptı. Türkiye – Fransa karşılaşmasında ise yine heyecan doruktaydı. Filenin Sultanları bu maçta da rakibine set vermeden 3-0 kazandı.
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Milletler Ligi'nde ikinci hafta maçında rakip Fransa'ydı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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