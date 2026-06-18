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Milletler Ligi'nde Türkiye, Belçika'nın Ardından Fransa'yı da 3-0'la Geçti

Milletler Ligi'nde Türkiye, Belçika'nın Ardından Fransa'yı da 3-0'la Geçti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.06.2026 - 21:16
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Ankara etabındaki ilk maçında Belçika’yı 3-0 mağlup ederek ikinci haftaya iyi bir başlangıç yaptı. Türkiye – Fransa karşılaşmasında ise yine heyecan doruktaydı. Filenin Sultanları bu maçta da rakibine set vermeden 3-0 kazandı.

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Milletler Ligi'nde ikinci hafta maçında rakip Fransa'ydı.

Milletler Ligi'nde ikinci hafta maçında rakip Fransa'ydı.

Belçika ile oynanan maçı 3-0 kazanan milliler ikinci haftanın ikinci maçında Ankara'da bu kez Fransa'yı ağırladı. Üç sette de yakın skorlar görülse de filenin sultanları rahat bir galibiyet elde etti.

Baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Filenin Sultanları, güçlü rakibini 3-0 mağlup etti. Ankara Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan milliler, ilk seti 25-17 kazanarak öne geçti.

İkinci sette büyük bir çekişme yaşanırken 23-21 geriye düşen Türkiye, kritik anlarda sergilediği etkili performansla üst üste sayılar bularak seti 25-23 aldı.

Üçüncü sette de oyun kontrolünü elinde tutan Ay-Yıldızlılar, 25-20’lik skorla seti ve maçı 3-0 kazanarak sahadan net bir galibiyetle ayrıldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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