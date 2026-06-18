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BBC, İlk Maçlar Sonunda En'leri Açıkladı: Arda Güler İstatistiklerde Messi'yi Geçti Ama Sonuç Çıkmadı

BBC, İlk Maçlar Sonunda En'leri Açıkladı: Arda Güler İstatistiklerde Messi'yi Geçti Ama Sonuç Çıkmadı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.06.2026 - 20:36
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2026 Dünya Kupası’nda grup aşamasının ilk maçları geride kalırken turnuva, gol ortalaması açısından dikkat çekici bir başlangıç yaptı. 24 karşılaşmada 75 gol atılırken, organizasyon 1958’den bu yana en yüksek gol ortalamasına ulaştı.

Lionel Messi ise Cezayir karşısında yaptığı hat-trick ile turnuvada toplam 16 gole ulaşarak tüm zamanların gol rekoruna ortak oldu.

Öte yandan milli takımın genç yıldızı Arda Güler, oynanan maçlarda en çok şut çeken oyuncu olarak öne çıktı ve turnuvanın dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.

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BBC istatistikleri derledi.

BBC istatistikleri derledi.

2026 Dünya Kupası’nda grup aşamasının ilk maçları tamamlanırken turnuva erken dönemde yüksek skor ortalamasıyla dikkat çekti.

Oynanan 24 karşılaşmada 75 gol atıldı ve maç başına 3,125 gol ortalaması yakalanarak 1958’den bu yana en yüksek seviyeye ulaşıldı.

Turnuvanın temposuna ilişkin tartışmalar sürse de çekişmeli maç sayısı da öne çıktı. 24 karşılaşmanın 9’u beraberlikle sonuçlanırken, bu %37,5’lik oran 2010’dan bu yana ilk grup maçları içinde en yüksek değer olarak kayıtlara geçti; 1954’ten bu yana ise yalnızca bir kez daha yüksek bir oran görülmüştü.

BBC, ilk maçların tamamlanmasının ardından turnuvanın öne çıkan oyuncu performanslarına ilişkin istatistikleri de derledi.

Messi'yi geçti ama karavana şutlar sonuca yansımadı.

Messi'yi geçti ama karavana şutlar sonuca yansımadı.

Açılış maçlarında altı ya da daha fazla şut çeken altı oyuncudan yalnızca ikisi gol sevinci yaşayabildi: Harry Kane ve Lionel Messi.

Kane, attığı iki golle Gary Lineker ile birlikte İngiltere’nin Dünya Kupası tarihindeki en golcü oyuncusu olarak 10 gole ulaştı.

Messi ise hat-trick performansıyla Miroslav Klose’yi yakalayarak 16 golle turnuva tarihinin en golcü ismi unvanını paylaştı.

Turnuvada en çok şut çeken isim ise A Milli Takım’ın yıldızı Arda Güler oldu. Genç oyuncunun sekiz şutunun toplam 0,26 xG üretmesi, cesur ama düşük verimli denemelere işaret etti.

İlk maçların en yaratıcı ismi Pedri oldu.

İlk maçların en yaratıcı ismi Pedri oldu.

Açılış maçlarında beş gol pozisyonu hazırlayan yedi oyuncu bulunurken, listede milli takımın yıldızı Ferdi Kadıoğlu da yer aldı.

Bu oyuncular arasında yalnızca Joshua Kimmich, oluşturduğu fırsatların karşılığını almayı başardı. Kimmich, Almanya’nın Curaçao’yu 7-1 mağlup ettiği maçta iki asist yaptı.

Turnuvanın ilk turunda en yaratıcı isim ise Pedri oldu. Cape Verde karşısında oyunu açmakta kilit rol oynayan genç orta saha, 1,23 beklenen asist (xA) değerine ulaştı ve rakip yarı sahada altı kez top kazanarak bu alanda turnuvanın en etkili oyuncularından biri oldu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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