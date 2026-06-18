BBC, İlk Maçlar Sonunda En'leri Açıkladı: Arda Güler İstatistiklerde Messi'yi Geçti Ama Sonuç Çıkmadı

Açılış maçlarında altı ya da daha fazla şut çeken altı oyuncudan yalnızca ikisi gol sevinci yaşayabildi: Harry Kane ve Lionel Messi.

Kane, attığı iki golle Gary Lineker ile birlikte İngiltere’nin Dünya Kupası tarihindeki en golcü oyuncusu olarak 10 gole ulaştı.

Messi ise hat-trick performansıyla Miroslav Klose’yi yakalayarak 16 golle turnuva tarihinin en golcü ismi unvanını paylaştı.

Turnuvada en çok şut çeken isim ise A Milli Takım’ın yıldızı Arda Güler oldu. Genç oyuncunun sekiz şutunun toplam 0,26 xG üretmesi, cesur ama düşük verimli denemelere işaret etti.