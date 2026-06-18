BBC, İlk Maçlar Sonunda En'leri Açıkladı: Arda Güler İstatistiklerde Messi'yi Geçti Ama Sonuç Çıkmadı
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2026 Dünya Kupası’nda grup aşamasının ilk maçları geride kalırken turnuva, gol ortalaması açısından dikkat çekici bir başlangıç yaptı. 24 karşılaşmada 75 gol atılırken, organizasyon 1958’den bu yana en yüksek gol ortalamasına ulaştı.
Lionel Messi ise Cezayir karşısında yaptığı hat-trick ile turnuvada toplam 16 gole ulaşarak tüm zamanların gol rekoruna ortak oldu.
Öte yandan milli takımın genç yıldızı Arda Güler, oynanan maçlarda en çok şut çeken oyuncu olarak öne çıktı ve turnuvanın dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.
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BBC istatistikleri derledi.
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Messi'yi geçti ama karavana şutlar sonuca yansımadı.
İlk maçların en yaratıcı ismi Pedri oldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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