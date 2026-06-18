Ronaldo'nun Hayal Kırıklığı Yaratan Performansına Henry ve Zlatan'dan Eleştiri Geldi
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2026 Dünya Kupası'nda heyecan sürerken futbolun iki büyük yıldızı arasındaki kıyaslama yeniden alevlendi. Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin Cezayir karşısında hat-trick yapmasının ardından gözler Cristiano Ronaldo'ya çevrildi. Ancak Portekiz'in maçında beklenen etkiyi yaratamayan Ronaldo, eleştirilerin hedefi oldu.
Yaşananların ardından Fransız futbol efsanesi Thierry Henry, Ronaldo'nun performansını sert sözlerle eleştirerek yıldız oyuncuyu hedef aldı.
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İsabetli bir şutu bile yok.
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Efsanelerden sert sözler geldi.
"Gol atması gereken takım"
Bir eleştiri de Zlatan Ibrahimovic'ten geldi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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