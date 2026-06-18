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Ronaldo'nun Hayal Kırıklığı Yaratan Performansına Henry ve Zlatan'dan Eleştiri Geldi

Ronaldo'nun Hayal Kırıklığı Yaratan Performansına Henry ve Zlatan'dan Eleştiri Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.06.2026 - 19:58
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2026 Dünya Kupası'nda heyecan sürerken futbolun iki büyük yıldızı arasındaki kıyaslama yeniden alevlendi. Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin Cezayir karşısında hat-trick yapmasının ardından gözler Cristiano Ronaldo'ya çevrildi. Ancak Portekiz'in maçında beklenen etkiyi yaratamayan Ronaldo, eleştirilerin hedefi oldu.

Yaşananların ardından Fransız futbol efsanesi Thierry Henry, Ronaldo'nun performansını sert sözlerle eleştirerek yıldız oyuncuyu hedef aldı.

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İsabetli bir şutu bile yok.

İsabetli bir şutu bile yok.

2026 Dünya Kupası K Grubu’nda Portekiz, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kaldı. Maça ilk 11’de başlayan Cristiano Ronaldo etkisiz bir görüntü sergiledi; 3 şut çekmesine rağmen isabet bulamadı ve gol katkısı sağlayamadı.

Maç sırasında sinirlenen Ronaldo’nun, yenen golün ardından kaleci Diogo Costa ile tartıştığı ve ikilinin gergin şekilde soyunma odasına yöneldiği aktarıldı.

Efsanelerden sert sözler geldi.

Efsanelerden sert sözler geldi.

Maçın 68. dakikasındaki pozisyonda Cristiano Ronaldo’nun sağ direğin yanından auta giden şutu, tartışmayı daha da büyüttü. Eski Fransız yıldız Thierry Henry, bu anı özellikle hedef alarak Ronaldo’yu sert sözlerle eleştirdi.

Henry, pozisyonda Ronaldo’nun şutu denemek yerine topu daha uygun durumdaki Bruno Fernandes’e bırakması gerektiğini savunarak, yıldız oyuncunun karar tercihlerini ağır şekilde eleştirdi.

Zlatan da Ronaldo'yu eleştirenler arasındaydı.

"Gol atması gereken takım"

"Gol atması gereken takım"

Fox Sports’taki değerlendirmesinde Thierry Henry, Cristiano Ronaldo’ya yönelik eleştirisini şu sözlerle dile getirdi:

“Gol atması gereken takımdır, siz değilsiniz. Cristiano Ronaldo bu duruma defalarca maruz kaldı. Eğer burada o koşuyu yaparsanız, savunmacıyı altı pasa girmeye zorlarsınız. Ancak gol atmak istediği için Bruno Fernandes'in yoluna çıkıyor. Eğer altı pasa girseydi savunmacıyı oraya girmek zorunda bırakırdı. Bruno Fernandes için topu ağlara göndermek çocuk oyuncağı olurdu. Ancak gol atmak istediği için geriye pasın yoluna giriyor. Her iki oyuncuyu da görüyorsun ve savunman daha kolay oluyor. Demek istediğim şu: Gol atması gereken takımdır, sen değilsin.”

Bir eleştiri de Zlatan Ibrahimovic'ten geldi.

Bir eleştiri de Zlatan Ibrahimovic'ten geldi.

Zlatan Ibrahimović, Cristiano Ronaldo’nun pozisyon tercihine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Normalde, bir forvet olarak, arkanızdaki oyuncuya boşluk açmak için savunmacıyı peşinize çekmek amacıyla birinci direkten ikinci direğe doğru hareket edersiniz. Yani, burada açıkça yanlış bir seçim yaptın, Cristiano.”

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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