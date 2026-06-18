Ronaldo'nun Hayal Kırıklığı Yaratan Performansına Henry ve Zlatan'dan Eleştiri Geldi

Fox Sports’taki değerlendirmesinde Thierry Henry, Cristiano Ronaldo’ya yönelik eleştirisini şu sözlerle dile getirdi:

“Gol atması gereken takımdır, siz değilsiniz. Cristiano Ronaldo bu duruma defalarca maruz kaldı. Eğer burada o koşuyu yaparsanız, savunmacıyı altı pasa girmeye zorlarsınız. Ancak gol atmak istediği için Bruno Fernandes'in yoluna çıkıyor. Eğer altı pasa girseydi savunmacıyı oraya girmek zorunda bırakırdı. Bruno Fernandes için topu ağlara göndermek çocuk oyuncağı olurdu. Ancak gol atmak istediği için geriye pasın yoluna giriyor. Her iki oyuncuyu da görüyorsun ve savunman daha kolay oluyor. Demek istediğim şu: Gol atması gereken takımdır, sen değilsin.”